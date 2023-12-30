Рудковская о роли Семененко в шоу «Русалочка»: «Очень рада, что выбираю всегда правильных принцев»

Яна Рудковская рассказала, как предложила Семененко роль принца в шоу «Русалочка».

Сегодня на «ВТБ Арене» в Москве прошла премьера шоу Евгения Плющенко «Русалочка».

«Мы с Женей договорились летом, я сделала ему предложение, говорю: «Женечка, не хочешь ли покататься? Такая ответственная роль». Он спрашивает: «Какая роль?». «Роль принца».

Я очень рада, что выбираю всегда правильных принцев, пригласила действующего и не прогадала, он снова выиграл», – сказала .