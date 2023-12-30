Рудковская о роли Семененко в шоу «Русалочка»: «Очень рада, что выбираю всегда правильных принцев»

Теги сборная России мужское катание Яна Рудковская Евгений Семененко ледовые шоу Фигурное катание

Яна Рудковская рассказала, как предложила Семененко роль принца в шоу «Русалочка».

Сегодня на «ВТБ Арене» в Москве прошла премьера шоу Евгения Плющенко «Русалочка».

«Мы с Женей договорились летом, я сделала ему предложение, говорю: «Женечка, не хочешь ли покататься? Такая ответственная роль». Он спрашивает: «Какая роль?». «Роль принца».

Я очень рада, что выбираю всегда правильных принцев, пригласила действующего и не прогадала, он снова выиграл», – сказала Рудковская.

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8 комментариев
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Ответ IrinaKin
о май гад. Надеюсь Петруша не пойдет в принцы, даже если пригласят
У Петруччо другой типаж. Ему отлично подойдёт роль какого-нибудь отрицательного персонажа.
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Лучшего принца во всем мире фигурки не сыскать. Принц.. И добавить тут нечего!
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Женя для этой роли подходит идеально, Марк смотрелся бы не так органично
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Ответ Леди Брэкнелл
Не надо его ни в какой роли. Лучше уж обратно Кондратюк, чем этот Гуменник. А вообще лучше Жени принца сложно найти, он очень классный.
Все мальчишки хорошие, каждый индивидуален и неповторим.
+2
0
+2
Ответ IrinaKin
о май гад. Надеюсь Петруша не пойдет в принцы, даже если пригласят
Его не пригласят слава Богу.
+4
-3
+1
Ща Сихуралидзе вам устроит Шоу)))
0
0
0
Ответ Anneta28
У Петруччо другой типаж. Ему отлично подойдёт роль какого-нибудь отрицательного персонажа.
Не надо его ни в какой роли. Лучше уж обратно Кондратюк, чем этот Гуменник. А вообще лучше Жени принца сложно найти, он очень классный.
+3
-3
0
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