Рудковская о востребованности в шоу: «Самый дорогой фигурист – Костомаров. Самая дорогая фигуристка планеты Земля – Трусова»
Продюсер Яна Рудковская назвала самых востребованных фигуристов в шоу.
– В выходе Костомарова в шоу вы не видите маркетинга? Что теперь многие захотят на нем «выехать» – встречал такие мнения.
– Абсолютно нет. Браво Илье (Авербуху), что он так это показал. К сожалению, не была на шоу. Но думаю, Ромина мечта была сделать это настолько круто. Он бы это сделал в любом случае, просто они совпали с Ильей.
Ну какой маркетинг? Просто сейчас Рома - самый кассовый фигурист России. Когда Миша Галустян выиграл «Ледниковый период», меня спрашивали, кто самый оплачиваемый фигурист. Я думала - Плющенко, Ханю... Оказалось, Галустян, все хотели увидеть его на коньках, он стоил 20 тысяч долларов.
У Костомарова другая история, но сейчас он, наверное, самый кассовый! Евгений Плющенко сохраняет позиции, он из мужчин самый высокооплачиваемый, но сейчас на афише достаточно одного Костомарова, больше никого не надо - и пойдут.
– Костомарова переманиваете?
– Ни в коем случае. Во-первых, очень много ребята помогали – Таня (Навка), Илья (Авербух). Там катается Оксана (Домнина) – великая женщина, которая стоит за этим мужчиной, у них команда.
Респект Илье за такую поддержку, и когда они делали шоу в поддержку Романа, то многие относились скептически. А Рома сделал невозможное. Никто никого переманивать не будет, Рома катается в шоу Ильи. И у нас хватает своих собственных звезд. Но если когда-нибудь мы пригласим Рому как приглашенного гостя на день рождения Плющенко... Это было бы здорово.
Самый дорогой фигурист – Роман Костомаров. Самая дорогая фигуристка планеты Земля – Александра Трусова, – считает Рудковская.
Гид по новогодним шоу фигуристов: Загитова – с мотоциклистами, Навка – с Гоголем и ложами за миллион, Авербух – с Медведевой-«коровой»
Насчет самой дорогой фигуристки планеты Земля.... В следующем интервью она станет самой дорогой фигуристкой галактики, а потом и всей вселенной. И ведь не поспоришь🙈🙈🙈😁
А Арсений Плющенко в образе креветки по той же ведомости получает за то, что Трусова выводит его на три минуты на лёд, 1 500 000 рублей.
Поскольку Арсению только 3 года, Яна Р. временно выступает в качестве регентши и получательницы финансовых средств на его имя.
— Доктор, мне нужна ваша помощь, у меня проблемы с потенцией. Могу со своей бабкой только три раза в неделю.
— И сколько ж вам лет, — спрашивает врач.
— 85.
— Так вы, голубчик, половой гигант, — изумляется доктор.
— Но доктор, моему соседу тоже 85, и он рассказывает, что у них с бабкой секс ежедневно.
— Голубчик, так вы тоже рассказывайте!