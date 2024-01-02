Рудковская о востребованности в шоу: «Самый дорогой фигурист – Костомаров. Самая дорогая фигуристка планеты Земля – Трусова»

Продюсер Яна Рудковская назвала самых востребованных фигуристов в шоу.

– В выходе Костомарова в шоу вы не видите маркетинга? Что теперь многие захотят на нем «выехать» – встречал такие мнения.

– Абсолютно нет. Браво Илье ( ), что он так это показал. К сожалению, не была на шоу. Но думаю, Ромина мечта была сделать это настолько круто. Он бы это сделал в любом случае, просто они совпали с Ильей.

Ну какой маркетинг? Просто сейчас Рома - самый кассовый фигурист России. Когда Миша Галустян выиграл «Ледниковый период», меня спрашивали, кто самый оплачиваемый фигурист. Я думала - Плющенко, ... Оказалось, Галустян, все хотели увидеть его на коньках, он стоил 20 тысяч долларов.

У Костомарова другая история, но сейчас он, наверное, самый кассовый! сохраняет позиции, он из мужчин самый высокооплачиваемый, но сейчас на афише достаточно одного Костомарова, больше никого не надо - и пойдут.

– Костомарова переманиваете?

– Ни в коем случае. Во-первых, очень много ребята помогали – Таня (Навка), Илья (Авербух). Там катается Оксана ( ) – великая женщина, которая стоит за этим мужчиной, у них команда.

Респект Илье за такую поддержку, и когда они делали шоу в поддержку Романа, то многие относились скептически. А Рома сделал невозможное. Никто никого переманивать не будет, Рома катается в шоу Ильи. И у нас хватает своих собственных звезд. Но если когда-нибудь мы пригласим Рому как приглашенного гостя на день рождения Плющенко... Это было бы здорово.

Самый дорогой фигурист – Роман Костомаров. Самая дорогая фигуристка планеты Земля – , – считает .

Гид по новогодним шоу фигуристов: Загитова – с мотоциклистами, Навка – с Гоголем и ложами за миллион, Авербух – с Медведевой-«коровой»