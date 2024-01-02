Рудковская о востребованности в шоу: «Самый дорогой фигурист – Костомаров. Самая дорогая фигуристка планеты Земля – Трусова»

Теги Оксана Домнина Евгений Плющенко Татьяна Навка Роман Костомаров Илья Авербух сборная России Яна Рудковская Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская назвала самых востребованных фигуристов в шоу.

В выходе Костомарова в шоу вы не видите маркетинга? Что теперь многие захотят на нем «выехать» – встречал такие мнения.

– Абсолютно нет. Браво Илье (Авербуху), что он так это показал. К сожалению, не была на шоу. Но думаю, Ромина мечта была сделать это настолько круто. Он бы это сделал в любом случае, просто они совпали с Ильей.

Ну какой маркетинг? Просто сейчас Рома - самый кассовый фигурист России. Когда Миша Галустян выиграл «Ледниковый период», меня спрашивали, кто самый оплачиваемый фигурист. Я думала - Плющенко, Ханю... Оказалось, Галустян, все хотели увидеть его на коньках, он стоил 20 тысяч долларов.

У Костомарова другая история, но сейчас он, наверное, самый кассовый! Евгений Плющенко сохраняет позиции, он из мужчин самый высокооплачиваемый, но сейчас на афише достаточно одного Костомарова, больше никого не надо - и пойдут.

– Костомарова переманиваете?

– Ни в коем случае. Во-первых, очень много ребята помогали – Таня (Навка), Илья (Авербух). Там катается Оксана (Домнина) – великая женщина, которая стоит за этим мужчиной, у них команда.

Респект Илье за такую поддержку, и когда они делали шоу в поддержку Романа, то многие относились скептически. А Рома сделал невозможное. Никто никого переманивать не будет, Рома катается в шоу Ильи. И у нас хватает своих собственных звезд. Но если когда-нибудь мы пригласим Рому как приглашенного гостя на день рождения Плющенко... Это было бы здорово.

Самый дорогой фигурист – Роман Костомаров. Самая дорогая фигуристка планеты Земля – Александра Трусова, – считает Рудковская.

Гид по новогодним шоу фигуристов: Загитова – с мотоциклистами, Навка – с Гоголем и ложами за миллион, Авербух – с Медведевой-«коровой»

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Самая дорогая фигуристка планеты Земля", не имеющая ни титулов, ни спонсоров, ни контрактов - это конечно нонсенс. Но по правде, это просто очередные громкие слова Яны, хотя для шуриков безусловно они и есть истина.
+46
-11
+35
самый зарвавшийся продюсер - рудковская
+38
-10
+28
Что то у самой дорогой пару шоу в год и кроме Рудковских не зовет никто......ах да - это же очень дорого и только Яна может себе это позволить )))))))))
+24
-5
+19
Насчет выхода Романа на лед - это трогает душу.
Насчет самой дорогой фигуристки планеты Земля.... В следующем интервью она станет самой дорогой фигуристкой галактики, а потом и всей вселенной. И ведь не поспоришь🙈🙈🙈😁
+18
-5
+13
Ответ Den3Lo
Что то у самой дорогой пару шоу в год и кроме Рудковских не зовет никто......ах да - это же очень дорого и только Яна может себе это позволить )))))))))
По офиц.данным Щербакова, за прошедший год заработала 1,5 млн.долларов, Валиева 950 тыс., Трусова 550 тыс.Яня как всегда свистит как дышит.
+14
-2
+12
... странно, Трусова на шоу в образе русалки получает по ведомости гонорар 120 000 рублей.

А Арсений Плющенко в образе креветки по той же ведомости получает за то, что Трусова выводит его на три минуты на лёд, 1 500 000 рублей.

Поскольку Арсению только 3 года, Яна Р. временно выступает в качестве регентши и получательницы финансовых средств на его имя.
+14
-2
+12
Она себя то убедить в этом не может, куда уж там других...
+19
-9
+10
Рудковская успех измеряет в деньгах, за которые фигуриста можно купить
+13
-3
+10
Ответ Шубина
Комментарий скрыт
Так получилось, что у Щербаковой нет проблем с контрактами, различными шоу и другими проектами в тч телевизионными. Она везде задействована, как и положено Чемпионке. А вот вашу никуда не зовут и приходится батрачить на Яну и иногда можно слышать ее на третьесортном канале. Причем именно батрачить и делать, что говорят в тч позориться на пуантах и летать под крышей. Скажут в кольцо огненное прыгать - придется. Впервые в Мире. рекорд! )))
+12
-2
+10
Самая дорогая фигуристка, это та , которая так плохо сейчас катается, а для поддержки ее цены, в качестве нагрузки, добавляют воздушную гимнастку для отвлечения внимания от главной? Мне например, гимнастка больше понравилась, потому что смотреть на катание основной солистки Трусовой, было просто скучно. Дурят зрителя , предлагают просроченный и не качественный товар за большие деньги. Как обычно сплошной пиар, точно такой же был после провального ЧМ 2021, когда кричали о пяти исполненных квадах, 4 из которых были завалены и не засчитаны. Вот что-то подобное сейчас и происходит.
+28
-19
+9
Почему не солнечной системы или всей галактики
+17
-10
+7
Хорошо что уточнила про какую конкретно планету шла речь, а то сиди тут в непонятках.
+13
-6
+7
Эта всë меряет звонкой монетой, других критериев для неë не существует.
+10
-3
+7
Ответ tanya_1111
Ну пусть так, значит Саша за пару выступлений заработала себе на гелик и квартиру, и вправду самая дорогая получается.
Старенький дедушка приходит к врачу:
— Доктор, мне нужна ваша помощь, у меня проблемы с потенцией. Могу со своей бабкой только три раза в неделю.
— И сколько ж вам лет, — спрашивает врач.
— 85.
— Так вы, голубчик, половой гигант, — изумляется доктор.
— Но доктор, моему соседу тоже 85, и он рассказывает, что у них с бабкой секс ежедневно.
— Голубчик, так вы тоже рассказывайте!
+11
-5
+6
Ответ tanya_1111
Саша весь год ездила, катала, это только вы пару шоу заметили видимо.
В сравнении с другими она выступает очень редко и при этом аншлага не наблюдается.
+15
-9
+6
Ответ Jessi
У Навки меньше зарабатывают, то то Марк такой грустный) самые большие гонорары там у Кацов и Дрозябко с мужем
А можно узнать конкретные цифры, а не настроение Марка?
+8
-3
+5
Ответ Howard Norfolk
По офиц.данным Щербакова, за прошедший год заработала 1,5 млн.долларов, Валиева 950 тыс., Трусова 550 тыс.Яня как всегда свистит как дышит.
Они геликом хвастаются около которого Трусова с Плюсченко по очереди фоткались созвав конференцию))). А Щербакова тихонечко одних только токенов за день продала на эту сумму ))). Так у них и в спорте было - одна громко хвасталась и понты наводила, а вторая молча делала. итог известен.
+6
-2
+4
Ответ Jessi
Комментарий скрыт
Думаете у Навки они меньше зарабатывают? И далеко не все соглашались.
+9
-6
+3
Новогодние сентенции от Рудковской для любителей шелеста купюр в фигурном катании.
+6
-3
+3
Ответ Max Madov
Хорошо что уточнила про какую конкретно планету шла речь, а то сиди тут в непонятках.
планету гномов из сказки про Бабу Ягу-дерматовенеролога
+5
-3
+2
Поправьте меня, Саша катается только у Рудковских? То есть они сами ей дали самую большую зп в мире (по их словам). А готовы ли другие люди дать Саше такую же сумму? И вообще имеет ли Саша право выступать в других шоу? А если имеет, то наверняка ведь по контракту западного образца за нее должны заплатить отступные. И именно этот ценник имеет в виду Яна?
+2
0
+2
Трусова крутая, на пенсию уже заработала!
+10
-9
+1
Ответ Александр Шульгин
Почему не солнечной системы или всей галактики
Ну пусть будет по вашему - солнечной системы и всей галактики.
+6
-6
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий