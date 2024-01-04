Дизайнер Коновалова о сотрудничестве с Косторной: «В прошлом году сделала работу – не то что пост, даже ни одного упоминания»

Теги сборная России пары соцсети стиль Алена Косторная Фигурное катание

Дизайнер костюмов Ирина Коновалова рассказала о работе с Аленой Косторной.

Накануне дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.

Косторная заявила, что договор на пошив соревновательных костюмов заключался с Федерацией фигурного катания Москвы.

– Костюмы для шоу делались за рекламу, соревновательные – за деньги. Я делала работу за рекламу, то есть мне обещали пост. В прошлом году сделала работу – не то что пост, там даже ни одного упоминания. К сожалению, все это вылилось в конфликт.

– Алена написала, что только сейчас узнала, что формат рекламы в постах не устраивал.

– Я в прошлом году делала ей для «Бременских музыкантов» венок, уже прошел ровно год, с тех пор ни одного упоминания о моей работе. Непонятно все это мне на самом деле.

– Не разочаровались в работе с фигурным катанием?

– Я сама занимаюсь фигурным катанием, четыре года как любитель. Поэтому – нет. С каждым днем люблю его все больше и больше, – сказала Коновалова.

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109 комментариев
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Девочки, берите деньгами, зачем вам посты или тосты за столом. Сами пишите, что для такой-то фигуристки или фигуриста пошили костюмы к такой-то программе. Народная молва о качестве и красоте костюмов и платьев сама всё разнесёт и разрекламирует.
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Хммм, ставлю на то, что следующий ход за Куницей 😏
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Девушка-портниха, вас кинула не Косторная, а ваша благодетельница Куклычева. И её всё устраивало три года, пока поток славы и елея лился на её голову. Вы и ваша коллега Дмитриева тихо сидели в тени все три года. Так что же сейчас вы громче всех кричите, если фактически вас кидает не Косторная, а Куклычева? Разберитесь там уже в своей пошивальне внутри, а то, видимо, вы не только с заказчиками, но и сами с собой договоров не имеете.
Хотели подняться на хайпе, а показали себя как ателье на рынке из деревни
+34
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+16
Сейчас про всех дизайнеров узнаем ). Реклама пошла
+18
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+16
чот похоже врата ада то распахнулись настежь!
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Ответ Elena Polkina
Алена уже троих кинула. А может и больше. До вечера, думаю выясним сколько дизайнеров кинула Косторная.
Они все у Куклычевой работают. Дизайнер сама полила грязью, а затем натравила работников
+21
-7
+14
Ответ Мороженко
Пост за венок? Серьёзно?
видно хотели как в бьюти-журналах, где все аксессуары в подписях расписаны... вот только почему изначально не был подготовлен и обговорен формат поста, который, к стати, тоже можно было бы в форме договора согласовать...
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Зато теперь ни один фигурист не забудет выложить пост для своего дизайнера. Будь хоть это брошка на костюм, венок или что другое.
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Ответ Мороженко
Пост за венок? Серьёзно?
А почему нет? Он же не из одуванчиков
+15
-6
+9
Ответ Elena Polkina
Алена уже троих кинула. А может и больше. До вечера, думаю выясним сколько дизайнеров кинула Косторная.
каких троих, если две из них у Куклычевой работают
+13
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+8
Алена против своры дизайнеров. Швейные игры.
+20
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Ответ Дружба11
Это ж надо же как заюзать стольких людей, как потребительски и не уважительно к их труду относится, не проявляя благодарности,да еще и не платя,что люди уже "цехами" негодуют.Молодцы. Видимо девочкам даже элементарная человеческая благодарность не перепадала за бесплатные костюмы для звюзды.
Цех, похоже, один и тот же.. Куклычева начальник этого цеха, портнихи выступают в её поддержку, что вполне объяснимо.
+10
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Ответ alexander bakulin
по заказу гогиевны, полезли из всех щелей подружки кошачьей дрессировщицы.
Куклычева просто подружек подключила. Они все в ее команде
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Ответ N-fox
Если дизайнеры работают не за деньги, а за посты - то воспитанные, обязательные люди не забудут.
Воспитанные люди не публикуют чужую переписку, не оскорбляют человека и договоры заключают от своего имени.
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Ответ Николь Тян
А почему нет? Он же не из одуванчиков
Нужно было обговаривать. Историй им мало оказалось. Постов в тг тоже.
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Ответ Лизавета Анна -Мария
Девочка (Косторная) очень высокомерная и наглая(( Отношение к людям, которые делали её красивой, надменное и хамское. Пытается неуклюже вывернуться из неудобного положения, но с каждым разом получается только хуже.....
Вообще-то потоки грязи, вранья и бульварных оскорблений льются от швеи Куклычевой и ее команды.
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Аааахаха, кто следующий? )))
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Ответ Николь Тян
А почему нет? Он же не из одуванчиков
Потому что несоизмеримая стоимость. Сколько стоит аренда венка? 300₽? И вы хотите за это пост стоимостью 150к? Если в сторис отметила - это уже подарок! Но лучше бы оплатила эти копейки, чем связываться с такими.
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Руководство канала,это позор такие низкие разборки выкладывать,стыдоба,неужели вы не в состоянии нормальные спортивные новости найти?
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+6
Ответ Meowow
каких троих, если две из них у Куклычевой работают
не куклычеву кинули, а осипову марию валерьевну=))))
+7
-1
+6
там на венок без слез не взглянешь,правда,даже неловко рекламировать.
+7
-1
+6
Уже Легендарный венок Косторной..))
+9
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+6
Райкин вспомнился." Кто сшил костюм? И стоят все как пуговицы-насмерть!"
+6
-1
+5
Ответ Сырок с кокосом
Девушка-портниха, вас кинула не Косторная, а ваша благодетельница Куклычева. И её всё устраивало три года, пока поток славы и елея лился на её голову. Вы и ваша коллега Дмитриева тихо сидели в тени все три года. Так что же сейчас вы громче всех кричите, если фактически вас кидает не Косторная, а Куклычева? Разберитесь там уже в своей пошивальне внутри, а то, видимо, вы не только с заказчиками, но и сами с собой договоров не имеете. Хотели подняться на хайпе, а показали себя как ателье на рынке из деревни
тоже так думаю, Куклычева своим там наобещала с три короба, теперь неудобно ооооо
+9
-4
+5
Ответ FlowerF
Хммм, ставлю на то, что следующий ход за Куницей 😏
А я жду шульгина, синдиката и всю компашку, вчера в лужу сели, требуя чуть не посадить Косторную за кидок дизайнера с деньгами, потом притихли с горя. Щас опять набегут - такая, сякая..))
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-9
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Ответ Veronika spuria
а у них там точно три портнихи работают?Боюсь там " резиновое ателье".
В посте, который выложила Куклычёва с требованием извинений от Косторной, там кроме неё самой ещё четыре.
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Ответ Железная Леди
Думаю,что костюм , в котором выступала Косторная выростает в цене. поэтому и берут их назад.
да,в три раза ,за 200 тысяч одно платье продают
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Ответ Грибная Фея
что не так-то? если Косторная согласилась, значит условия ее устроили. но она показала себя в очередной раз непорядочным человеком.
А почему вы верите просто на слово незнакомым дизайнерам? Они уже соврали, что именно Косторная не оплачивает костюмы для соревнований, хотя прекрасно знали, что договор у них не с ней.
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Ответ utsh44psmr
2+1=3
Это всё одна свора
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Ответ all_my_alls
Аааахаха, кто следующий? )))
щас выскажется начальник транспортного цеха
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