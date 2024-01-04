Дизайнер Коновалова о сотрудничестве с Косторной: «В прошлом году сделала работу – не то что пост, даже ни одного упоминания»

Дизайнер костюмов Ирина Коновалова рассказала о работе с Аленой Косторной.

Накануне дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с , сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.

Косторная заявила, что договор на пошив соревновательных костюмов заключался с Федерацией фигурного катания Москвы.

– Костюмы для шоу делались за рекламу, соревновательные – за деньги. Я делала работу за рекламу, то есть мне обещали пост. В прошлом году сделала работу – не то что пост, там даже ни одного упоминания. К сожалению, все это вылилось в конфликт.

– Алена написала, что только сейчас узнала, что формат рекламы в постах не устраивал.

– Я в прошлом году делала ей для «Бременских музыкантов» венок, уже прошел ровно год, с тех пор ни одного упоминания о моей работе. Непонятно все это мне на самом деле.

– Не разочаровались в работе с фигурным катанием?

– Я сама занимаюсь фигурным катанием, четыре года как любитель. Поэтому – нет. С каждым днем люблю его все больше и больше, – сказала Коновалова.