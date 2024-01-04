Росляков о ситуации с костюмами Косторной: «Документы по оплате поступили за день до чемпионата России. После праздников они будут оплачены»

Теги сборная России пары стиль Алена Косторная деньги Сергей Росляков Алена Куклычева Фигурное катание

Тренер Сергей Росляков высказался о ситуации с костюмами Алены Косторной.

Накануне дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.

Косторная заявила, что договор на пошив соревновательных костюмов заключался с Федерацией фигурного катания Москвы.

«По поводу соревновательных костюмов – документы по оплате поступили за день до чемпионата России, Алена их привезла. После праздников они будут оплачены. Некоторые дизайнеры, которые с нами работают, уже получили деньги: кто‑то в ноябре, кто‑то в октябре.

Когда документы вовремя предоставляют люди, то и деньги вовремя получают. Здесь документы были в декабре, после праздников вся эта история закроется по оплате, наверное, в течение недели. Из‑за этого поднимать какой‑то шум я не стал бы. Если вы сами задержали на два месяца документы, кричать что что‑то не оплачено, наверное, неправильно», – сказал Росляков.

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62 комментария
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А меня вчера "заминусовали", когда я обратила внимание, что " Переписка " вообще как "монолог". То есть доказательств вчера от дизайнера было 0. Хорошо, что все прояснилось. Тренер молодец, адекватная, вежливая реакция.
+34
-7
+27
Эти дизайнеры сделали себе антирекламу. Все можно решить мирно, а не миллион сториз пилить, теперь в здравом уме ни один фигурист не пойдет к Куклычевой. А последняя уже и забыла, что именно Косторная ей популярность принесла.
+31
-10
+21
Куклычёвой нужно было продолжать праздновать. Получатель счёта и не отказывается платить.
А клиенты Куклычёвой сто раз подумают, а то и их переписка окажется в истаграме Куклычёвой.
+27
-7
+20
Ауч! То есть Куклычева с три короба наговорила на Алену! А учитывая репутацию последней, многие (включая меня) поверили. Это, к слову, клевета и порча репутации! Куклычевой стоило бы извиниться публично. Ну и верить ей больше нельзя. Алена, прости, была неправа.
+29
-11
+18
Ответ AAPolyansky
не за день же до Нового года! полмесяца недостаточно было, чтобы провести оплату?
А почему это Рослякову вопросы? Договор с московской федерацией был заключен, вот пусть от-туда кто-нибудь и прояснит ситуацию!
+17
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+17
Ответ Ольга Ив
Почему не дали пояснения с соревновательными костюмами, сшитые к контрольным прокатам и не оплачены до сих пор. Договор то от конца ноября.
А что тут пояснять? Сшили до заключения договора, потому что тут есть бюрократическая составляющая, пока все согласуют с федерацией, пока подпишут, пока перепадут в бухгалтерию, пока выделят деньги (поставят в очередь на оплату)… Это все долго, а костюмы нужны сейчас. Так работает не только Куклачева, здесь как раз ничего удивительного нет.
+19
-3
+16
Нашли из-за чего с пеной у рта Косторную обзывать,не стоило бы раздувать из мухи слона
+22
-7
+15
Ответ AAPolyansky
не за день же до Нового года! полмесяца недостаточно было, чтобы провести оплату?
Чтобы бюджетная организация за полмесяца оплатила счет? Вы где живете?))
+14
0
+14
Кулычева еще при работе с Трусовой себя показала, оправдывалась что это не она виновата, а "заказчик" так захотел
Но фанатье ее вознесли на пьедестал, при этом оскорбляя Рябенко. Интересно, люди понимают что очень сильно ошибались И что в работе с швеей есть много нюансов, один из них держать рот на замке и молча делать свою работу, и если надо срочно, то и ночами не спать И соблюдать главное правило - костюм должен быть удобным и надежным
+15
-1
+14
Алёнушка, какие вокруг тебя мужчины👍.
Завидую белой завистью.
А всем недоброжелателям😛
+17
-5
+12
Почему не дали пояснения с соревновательными костюмами, сшитые к контрольным прокатам и не оплачены до сих пор. Договор то от конца ноября.
+21
-10
+11
Ответ RusVector
И к Куклычевой не пойдут, и Косторную будут стороной обходить!
Косторная всегда найдёт себе дизайнера, а вот дизайнеру-скандалистке, у которой перья на лёд летят, вряд ли собственноручно раздутая ситуация пойдёт на пользу
+14
-3
+11
Нападение - лучшая защита (думают хабалки)
После того, как Косторная проявила своё "фе" дизайнерам (не в, публичное поле), Куклычева пошла в наглую публичную атаку.
+11
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+9
Ответ Ольга Ив
Почему не дали пояснения с соревновательными костюмами, сшитые к контрольным прокатам и не оплачены до сих пор. Договор то от конца ноября.
Тут речь видимо о всех платьях сразу. Задержала документы дизайнерша.
+10
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+8
Ну вот и разрешение ситуации. Куклычева сама виновата, но ославила на весь свет Алёнку. Неприятная особа.
+22
-14
+8
"...документы по оплате поступили за день до чемпионата России, Алена их привезла..." - а это про какую Алёну?🤔🤔🤔
+8
-1
+7
А на вопрос, почему федерация оплачивает им костюмы, ответа мы, видимо, не получим.
+17
-10
+7
Ответ AAPolyansky
не за день же до Нового года! полмесяца недостаточно было, чтобы провести оплату?
Ну и да, реально, какие полмесяца? 4 рабочих дня перед Новым годом, когда бухгалтерия вся в огне и им явно не до костюмов Куклычевой, есть дела поважнее. Выйдут на работу в январе и оплатят.
+6
0
+6
Ответ Katerina Sunny
Куклычёвой нужно было продолжать праздновать. Получатель счёта и не отказывается платить. А клиенты Куклычёвой сто раз подумают, а то и их переписка окажется в истаграме Куклычёвой.
Я думаю, отпраздновала, она как раз хорошо, но увидев Аленку в нормальном костюме, ее бомбануло знатно.
+10
-4
+6
Ответ AAPolyansky
не за день же до Нового года! полмесяца недостаточно было, чтобы провести оплату?
Какие полмесяца?
+6
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+6
как упорно здесь переворачивается ситуация-речь то не только о костюмах КП и ПП,не оплаченных федрой, но и костюмах не отданных на протяжении нескольких лет,которые ей пошили и удерживаются ))).Снежный ком возник именно из-за давней проблемы не возврата аленой костюмов.
СОстоятельная московская семья не может уладить проблемы своей дочери? или что-алена мало зарабатывает на подкатках,Что не рассчитаться с людьми..
+13
-8
+5
Ответ Ольга Ив
Контрольные прокаты с костюмами были в сентябре. Договор от ноября.
и чья это проблема? явно не косторной=) ну привыкли делать договоры задним числом, ваше право. вот и напоролись. или какой-то другой был договор до этого? да чот не видно. с алениной стороны хотя какая-то бумажонка появилась. со стороны дизайнерши пока только слова.
+4
0
+4
Договор на пошив наших соревновательных костюмов в сезоне-2023/24 заключался с РОО «Федерация фигурного катания г. Москвы» --- Тренер какое отношение имеет к оплате костюмов?
+6
-2
+4
Ответ Дружба11
как упорно здесь переворачивается ситуация-речь то не только о костюмах КП и ПП,не оплаченных федрой, но и костюмах не отданных на протяжении нескольких лет,которые ей пошили и удерживаются ))).Снежный ком возник именно из-за давней проблемы не возврата аленой костюмов. СОстоятельная московская семья не может уладить проблемы своей дочери? или что-алена мало зарабатывает на подкатках,Что не рассчитаться с людьми..
Может, вам лучше пройти к новогоднему столу? и без вас разберутся
+9
-6
+3
Ответ kovfun-barrios
Как вообще такое возможно, что прокатчица, не имеющая отношения к бизнесу возит фактуры для оплаты напрямую, как в XX веке. Электронная коммуникация, для ФФКР и Куклычёвой видимо это что-то не от мира сего))
Забыли добавить, что нужно запретить российское фигурное прокатство, как отдельный вид спорта! Теряете хватку!
+5
-2
+3
Ответ Ольга Ив
С Алёной получается без договоров опасно работать
я тебе тайну открою. работать без договоров в принципе очень рискованное дело. без разницы с кем.
+3
0
+3
Ответ Ольга Ив
С Алёной получается без договоров опасно работать
причём тут Косторная, если по договору не она является плательщиком?
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+3
Ответ RusVector
И к Куклычевой не пойдут, и Косторную будут стороной обходить!
С ее популярностью, за счастье будет рядом пройти
+5
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Ответ Anisu
Комментарий удален модератором
А что она творила-то такого? Меняла тренеров? Это запрещено?
Кто-то после того, как по головам попал на ОИ, врал и искал предлоги, чтобы не появляться на российских стартах, будучи в сборной. И ничего.
+9
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+3
Ответ Anisu
Косторная неспособна на глубокий анализ, чтобы вещать, что происходит. Пока только одно произошло, она кинула и поставила всех с кем работала. Костюмы оплачиваются в день их получения, на момент первого выхода в них на лёд, Косторная не была в Федерации, значит дизайнер пошла ей на встречу, а получила то, что все получают от Алёны.
вы видите разникюцу между РОО "Федерация фигурного катания на коньках" и Аленой Косторной?
Или лишь бы набросить максимальное количество субстанции?
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