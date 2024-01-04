Росляков о ситуации с костюмами Косторной: «Документы по оплате поступили за день до чемпионата России. После праздников они будут оплачены»
Тренер Сергей Росляков высказался о ситуации с костюмами Алены Косторной.
Накануне дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.
Косторная заявила, что договор на пошив соревновательных костюмов заключался с Федерацией фигурного катания Москвы.
«По поводу соревновательных костюмов – документы по оплате поступили за день до чемпионата России, Алена их привезла. После праздников они будут оплачены. Некоторые дизайнеры, которые с нами работают, уже получили деньги: кто‑то в ноябре, кто‑то в октябре.
Когда документы вовремя предоставляют люди, то и деньги вовремя получают. Здесь документы были в декабре, после праздников вся эта история закроется по оплате, наверное, в течение недели. Из‑за этого поднимать какой‑то шум я не стал бы. Если вы сами задержали на два месяца документы, кричать что что‑то не оплачено, наверное, неправильно», – сказал Росляков.
А клиенты Куклычёвой сто раз подумают, а то и их переписка окажется в истаграме Куклычёвой.
Но фанатье ее вознесли на пьедестал, при этом оскорбляя Рябенко. Интересно, люди понимают что очень сильно ошибались И что в работе с швеей есть много нюансов, один из них держать рот на замке и молча делать свою работу, и если надо срочно, то и ночами не спать И соблюдать главное правило - костюм должен быть удобным и надежным
Завидую белой завистью.
А всем недоброжелателям😛
После того, как Косторная проявила своё "фе" дизайнерам (не в, публичное поле), Куклычева пошла в наглую публичную атаку.
СОстоятельная московская семья не может уладить проблемы своей дочери? или что-алена мало зарабатывает на подкатках,Что не рассчитаться с людьми..
Кто-то после того, как по головам попал на ОИ, врал и искал предлоги, чтобы не появляться на российских стартах, будучи в сборной. И ничего.
Или лишь бы набросить максимальное количество субстанции?