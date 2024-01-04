Росляков о ситуации с костюмами Косторной: «Документы по оплате поступили за день до чемпионата России. После праздников они будут оплачены»

Тренер Сергей Росляков высказался о ситуации с костюмами Алены Косторной.

Накануне дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с , сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.

Косторная заявила, что договор на пошив соревновательных костюмов заключался с Федерацией фигурного катания Москвы.

«По поводу соревновательных костюмов – документы по оплате поступили за день до чемпионата России, Алена их привезла. После праздников они будут оплачены. Некоторые дизайнеры, которые с нами работают, уже получили деньги: кто‑то в ноябре, кто‑то в октябре.

Когда документы вовремя предоставляют люди, то и деньги вовремя получают. Здесь документы были в декабре, после праздников вся эта история закроется по оплате, наверное, в течение недели. Из‑за этого поднимать какой‑то шум я не стал бы. Если вы сами задержали на два месяца документы, кричать что что‑то не оплачено, наверное, неправильно», – сказал .