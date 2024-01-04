Куклычева о критике платья Косторной для образа черного лебедя: «Перья – непрактичный материал. При поддержках они загибаются и ломаются»

Теги сборная России видео пары стиль Алена Косторная ледовые шоу Алена Куклычева Фигурное катание

Дизайнер Алена Куклычева ответила на критику платья Алены Косторной с перьями.

Накануне Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.

«Могу сказать только, что мы с Георгием (Куницей) не хотим собирать куски костюма со льда в конце программы», – сказала спортсменка, комментируя претензии Куклычевой.

Во время выступления Косторной и Куницы с программой «Лебединое озеро» на открытии катка Евгения Плющенко в Москве с платья фигуристки на лед несколько раз падали перья.

«Ответ про перья всем переживающим за качество.

Наглость? Бестактность? Нахальство? Можно продолжать», – написала Куклычева, приложив скриншот переписки с фигуристкой.

«Новые задания от Косторной! Я когда прочитала, мне стало сначала страшно, потом смешно. Шить в новогоднюю ночь? Это очень дорого, бесценно! Я бы выбрала семейный ужин!

Хочу перья! Очередное «хочу»... Кто-то меня слушает? Нет. Алена вообще кого-то слушает в этой жизни? Она знает как проще, как шить и из чего. Так и с «голым платьем» было. Я хочу...!

Перья – непрактичный материал, очень сложно с ними работать, перья на ленте проклеены и прошиты фабрично, чтобы они выпали из ленты, надо постараться! Мы еще прошили их руками! Но! Они ломаются! Невозможно контролировать, где и когда.

Для парников – нет, при поддержках они загибаются и ломаются. Сначала меньше падают, потом больше, потому что многие уже надломлены и плохо держатся из-за заломов при поддержках. На юбку нельзя! Лучше было бы на корсете.

Но даже не спорю, потому что бесполезно! Это шоу, можно – ее ответ всегда», – добавила дизайнер.

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33 комментария
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ну не нравится заказчик, не работай с ним. к чему всё это?
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Вот хоть убейте, не вижу ничего такого в Алениных сообщениях. Она заказчик - Куклычева исполнитель. Поступил заказ и если ты не берешься, возьмется другой. Как и произошло. Косторная не обязана думать о здоровье дизайнера, ее сне, настроении и тд.

Это работа, а не просьбы подружек.
+10
-7
+3
Ни Косторная, ни тренер, ни муж не опускались до оскорблений. А Куклычева весь вечер оскорбляла Алёну, требовала денег и рекламы.
А потом оказалось, что договор был заключён с Федерацией, так она ещё и документы задержала.
Льются оскорбления и сливы переписок до сих пор.
Алёна думаю многое могла бы сказать и слить, но не стала
+9
-6
+3
Ответ Vendetta4111323
Мне жаль, что Куклычева не подала в суд. Алена так ревностно относится к своей работе, чуть что орет на судий, мол оценками спустили в унитаз А чужую работу, чужое время не ценит от слова совсем Начиная с того, что писать полпервого по работе это ни разу не норм.
свободный рынок..хочешь спи, хочешь работай, хочешь отвечай, хочешь не отвечай...всё зависит от кассы.... раз согласилась так работать, повелась на кассу, значит имела свои интересы.....не получилось, бывает, риски. второй день читаю и не пойму, к чему всё это?
+5
-2
+3
Ответ 2 2
Наглость , невоспитанность и вот это вот всё — это она про себя, что выкладывает чужие сообщения на всеобщее обозрение? Какая бы ни была ситуация, поступок, мягко говоря, не очень и от себя отвращает, а бомбежка постами заставляет усомниться в адекватности происходящего.
А вы не понимаете, что эти сообщения выложены только после того, что Алена накинула на то, что платья некачественные и перья отваливаются?
Это доказывает, что Косторная сама перья просила
+4
-2
+2
Ответ Vendetta4111323
А Косторная , тренер, или муж пострадали в этой ситуации? Про отваливающиеся перья не надо - Алена требовала их сама. Получила дофига платьев для шоу, соревнований Не вернула в срок, хотя обещала Не выполнила рекламных обещаний Если бы с ней самой так, она например бы шоу отработала, а Плющ такой - ну я тебя в сторис отметил, гуляй
Перья можно было бы качественно сделать, как у Щербаковой, например
+2
0
+2
Ответ Vendetta4111323
А Косторная , тренер, или муж пострадали в этой ситуации? Про отваливающиеся перья не надо - Алена требовала их сама. Получила дофига платьев для шоу, соревнований Не вернула в срок, хотя обещала Не выполнила рекламных обещаний Если бы с ней самой так, она например бы шоу отработала, а Плющ такой - ну я тебя в сторис отметил, гуляй
Отмечала она её сторис, а срок был до конца шоу, просто дизайнерша потребовала раньше срока))
+2
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+2
Ответ Мороженко
Ни Косторная, ни тренер, ни муж не опускались до оскорблений. А Куклычева весь вечер оскорбляла Алёну, требовала денег и рекламы. А потом оказалось, что договор был заключён с Федерацией, так она ещё и документы задержала. Льются оскорбления и сливы переписок до сих пор. Алёна думаю многое могла бы сказать и слить, но не стала
А Косторная , тренер, или муж пострадали в этой ситуации?
Про отваливающиеся перья не надо - Алена требовала их сама.
Получила дофига платьев для шоу, соревнований
Не вернула в срок, хотя обещала
Не выполнила рекламных обещаний

Если бы с ней самой так, она например бы шоу отработала, а Плющ такой - ну я тебя в сторис отметил, гуляй
+7
-5
+2
Ответ Ольга Ив
Так и бартера не было, ни денег. Одни указания. И потом не выставлено приложение 1 договора, что вообще она обязано была делать
Бартер был в сториз и часто. Или Куклычева хотела антирекламу на свое платье с перьями? Ну она получила, благодаря своему скандалу. Три года ее устраивали только сториз и она молчала, что хочет большего, а теперь в пьяной истерике вывалила, что ей нужно другое. Обычно, об этом можно было бы договорится с заказчиком на берегу или в процессе работы.
+5
-3
+2
Ответ Meowow
Так Куклычева сама согласилась для шоу по бартеру делать.
Так и бартера не было, ни денег. Одни указания. И потом не выставлено приложение 1 договора, что вообще она обязано была делать
+5
-3
+2
Ответ Ольга Ив
Когда платят, то да, могут указывать. А так....
Так Куклычева сама согласилась для шоу по бартеру делать.
+5
-3
+2
У швеи с головой непорядок, она,что уходит из профессии, такое выкладывать. клиенты бывают разные, иногда просто шоковые, она словно девочка наивная! Или с бодуна
+3
-1
+2
Сделала брак теперь оправдывается)
+6
-4
+2
Мне жаль, что Куклычева не подала в суд.
Алена так ревностно относится к своей работе, чуть что орет на судий, мол оценками спустили в унитаз
А чужую работу, чужое время не ценит от слова совсем
Начиная с того, что писать полпервого по работе это ни разу не норм.
+7
-5
+2
Наглость , невоспитанность и вот это вот всё — это она про себя, что выкладывает чужие сообщения на всеобщее обозрение? Какая бы ни была ситуация, поступок, мягко говоря, не очень и от себя отвращает, а бомбежка постами заставляет усомниться в адекватности происходящего.
+7
-5
+2
Ну отказалась бы. Смешная эта Куклычева, все больше и больше себя закапывает.
+5
-4
+1
Ответ Tata777
ну не нравится заказчик, не работай с ним. к чему всё это?
Ну вот и не работает теперь
+4
-3
+1
Ответ Meowow
Вот хоть убейте, не вижу ничего такого в Алениных сообщениях. Она заказчик - Куклычева исполнитель. Поступил заказ и если ты не берешься, возьмется другой. Как и произошло. Косторная не обязана думать о здоровье дизайнера, ее сне, настроении и тд. Это работа, а не просьбы подружек.
Когда платят, то да, могут указывать. А так....
+5
-4
+1
У Куклычевой прям звездный час.
Только не думаю, что от такого пиара у нее заказов прибавиться. Сначала про чашки Саши всем трубила, теперь с Аленой скандал.
За 95 тыс ждать, что тебя в ИГ будут полоскать - так себе вариант для будущих заказчиков.
+3
-2
+1
Ответ Meowow
Вот хоть убейте, не вижу ничего такого в Алениных сообщениях. Она заказчик - Куклычева исполнитель. Поступил заказ и если ты не берешься, возьмется другой. Как и произошло. Косторная не обязана думать о здоровье дизайнера, ее сне, настроении и тд. Это работа, а не просьбы подружек.
Всё верно. Косторная не обязана думать. Тем более нечем. И платить она не обязана, ведь там с кем-то другим договор заключен, а не с ней. Человеку не платят за работу, костюмы не возвращают. А ей пишут, ночью, а ну ка сделай, что тебе сложно что ли.
+5
-4
+1
Ответ Ольга Ив
Оплати, выполни договорённости и указывай в ночи. Раз её нет в договоре, чего указывает, если на то пошло.
чего кричать...пусть идет в суд.....спокойно с документами в суд и все дела....
+2
-1
+1
Ответ Оле-Лукойе
А это та самая дизайнер, которой заказали костюм для Трусовой, когда она была у Плющенко, и которая открыто раскритиковала фигуру Саши, сказав что она ужасная и на неё сложно шить? Тогда неудивительно.
Да, она самая
+1
0
+1
Ответ Vendetta4111323
А время сообщений для вас норм, рабочее? Или даты дедлайна - к 1 января сделать овердофига? Рабочие отношения не рабство, когда один должен все, а другой ничего
детский сад
0
0
0
Ответ Мороженко
Перья можно было бы качественно сделать, как у Щербаковой, например
Щербакову в поддержках не поднимал никто! Одно дело крутиться самой в прыжках, и юбку никто руками не мнет
И совсем другое быть постоянно в контакте с партнером
0
0
0
Вот реально интересно, будет ли кто-нибудь работать с этим горе-дизайнером? Всю переписку вывалила. Вот это и наглость, и бестактность, и нахальство, и невоспитанность. Фу такой быть.
+6
-6
0
Косторная в своем репертуаре
+6
-6
0
Ответ S Olga
Вот реально интересно, будет ли кто-нибудь работать с этим горе-дизайнером? Всю переписку вывалила. Вот это и наглость, и бестактность, и нахальство, и невоспитанность. Фу такой быть.
А это та самая дизайнер, которой заказали костюм для Трусовой, когда она была у Плющенко, и которая открыто раскритиковала фигуру Саши, сказав что она ужасная и на неё сложно шить? Тогда неудивительно.
+4
-4
0
Эта санта-барбара продолжится до Старого Нового года или растянется до турнира шоу-программ " Русский вызов ?"
0
0
0
Повторю вчерашний вывод. Не шейте у Куклычёвой. Скандальная - раз. Шить не умеет - два. Всем хорошего дня.))
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