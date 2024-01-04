Куклычева о критике платья Косторной для образа черного лебедя: «Перья – непрактичный материал. При поддержках они загибаются и ломаются»

Дизайнер Алена Куклычева ответила на критику платья Алены Косторной с перьями.

Накануне Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.

«Могу сказать только, что мы с Георгием (Куницей) не хотим собирать куски костюма со льда в конце программы», – сказала спортсменка, комментируя претензии Куклычевой.

Во время выступления и Куницы с программой «Лебединое озеро» на открытии катка Евгения Плющенко в Москве с платья фигуристки на лед несколько раз падали перья.

«Ответ про перья всем переживающим за качество.

Наглость? Бестактность? Нахальство? Можно продолжать», – написала Куклычева, приложив скриншот переписки с фигуристкой.

«Новые задания от Косторной! Я когда прочитала, мне стало сначала страшно, потом смешно. Шить в новогоднюю ночь? Это очень дорого, бесценно! Я бы выбрала семейный ужин!

Хочу перья! Очередное «хочу»... Кто-то меня слушает? Нет. Алена вообще кого-то слушает в этой жизни? Она знает как проще, как шить и из чего. Так и с «голым платьем» было. Я хочу...!

Перья – непрактичный материал, очень сложно с ними работать, перья на ленте проклеены и прошиты фабрично, чтобы они выпали из ленты, надо постараться! Мы еще прошили их руками! Но! Они ломаются! Невозможно контролировать, где и когда.

Для парников – нет, при поддержках они загибаются и ломаются. Сначала меньше падают, потом больше, потому что многие уже надломлены и плохо держатся из-за заломов при поддержках. На юбку нельзя! Лучше было бы на корсете.

Но даже не спорю, потому что бесполезно! Это шоу, можно – ее ответ всегда», – добавила дизайнер.