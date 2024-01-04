Куклычева о критике платья Косторной для образа черного лебедя: «Перья – непрактичный материал. При поддержках они загибаются и ломаются»
Дизайнер Алена Куклычева ответила на критику платья Алены Косторной с перьями.
Накануне Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.
«Могу сказать только, что мы с Георгием (Куницей) не хотим собирать куски костюма со льда в конце программы», – сказала спортсменка, комментируя претензии Куклычевой.
Во время выступления Косторной и Куницы с программой «Лебединое озеро» на открытии катка Евгения Плющенко в Москве с платья фигуристки на лед несколько раз падали перья.
«Ответ про перья всем переживающим за качество.
Наглость? Бестактность? Нахальство? Можно продолжать», – написала Куклычева, приложив скриншот переписки с фигуристкой.
«Новые задания от Косторной! Я когда прочитала, мне стало сначала страшно, потом смешно. Шить в новогоднюю ночь? Это очень дорого, бесценно! Я бы выбрала семейный ужин!
Хочу перья! Очередное «хочу»... Кто-то меня слушает? Нет. Алена вообще кого-то слушает в этой жизни? Она знает как проще, как шить и из чего. Так и с «голым платьем» было. Я хочу...!
Перья – непрактичный материал, очень сложно с ними работать, перья на ленте проклеены и прошиты фабрично, чтобы они выпали из ленты, надо постараться! Мы еще прошили их руками! Но! Они ломаются! Невозможно контролировать, где и когда.
Для парников – нет, при поддержках они загибаются и ломаются. Сначала меньше падают, потом больше, потому что многие уже надломлены и плохо держатся из-за заломов при поддержках. На юбку нельзя! Лучше было бы на корсете.
Но даже не спорю, потому что бесполезно! Это шоу, можно – ее ответ всегда», – добавила дизайнер.
Это работа, а не просьбы подружек.
А потом оказалось, что договор был заключён с Федерацией, так она ещё и документы задержала.
Льются оскорбления и сливы переписок до сих пор.
Алёна думаю многое могла бы сказать и слить, но не стала
Это доказывает, что Косторная сама перья просила
Про отваливающиеся перья не надо - Алена требовала их сама.
Получила дофига платьев для шоу, соревнований
Не вернула в срок, хотя обещала
Не выполнила рекламных обещаний
Если бы с ней самой так, она например бы шоу отработала, а Плющ такой - ну я тебя в сторис отметил, гуляй
Алена так ревностно относится к своей работе, чуть что орет на судий, мол оценками спустили в унитаз
А чужую работу, чужое время не ценит от слова совсем
Начиная с того, что писать полпервого по работе это ни разу не норм.
Только не думаю, что от такого пиара у нее заказов прибавиться. Сначала про чашки Саши всем трубила, теперь с Аленой скандал.
За 95 тыс ждать, что тебя в ИГ будут полоскать - так себе вариант для будущих заказчиков.
И совсем другое быть постоянно в контакте с партнером