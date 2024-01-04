Дизайнер Дмитриева о работе с Косторной: «Сплошные ситуации за два дня до выступления «а сшейте вот это». Наглое, неуважительное отношение»

Теги сборная России пары стиль Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Дизайнер костюмов Дарья Дмитриева рассказала о неуважении со стороны Косторной.

Накануне дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Аленой Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.

Косторная заявила, что договор на пошив соревновательных костюмов заключался с Федерацией фигурного катания Москвы.

– У нас действительно данный договор с федерацией, и мы ждем деньги, не знаю, придут ли они. А насчет костюмов для шоу – была договоренность лично с Аленой, что мы делаем их бесплатно, но Алена их возвращает. Спустя три года они так и не вернулись.

Вообще сложно было работать. Сплошные вот эти ситуации за два дня до выступления «а сшейте вот это». Наглое, неуважительное отношение. Поэтому все и вылилось в пост в соцсетях.

– Вы писали ей с просьбой вернуть костюмы? Что она отвечала?

– Мы просили вернуть костюмы, если они не нужны, а если нужны – просили оплатить. В итоге она прислала те костюмы, которые не нужны, а те, что нужны, оставила, но они пока не оплачены, – сказала Дмитриева.

Материалы по теме

65 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Глубоко неуважительное и потребительское отношение к людям не подстраховать никакими договорами, и что накинулись на дизайнеров-устная договоренность говорит о доверии со стороны людей к Алене,которое она не оправдала.
проявилась личина избалованного,взбаломошного человека, а то,что тут пашут аккаунты АП, говорит только о том,что Эллочка подлила масло в огонь и науськивает на скандал,как и с Валерой,который фантанировал при приходе в бракодемию.
+46
-24
+22
Ответ Katerina Sunny
Отлично, договор с федерацией, но Куклычёва всем рассказала, что Косторная не оплатила костюмы.
Договор с федерацией на костюмы к КП и ПП. По ним ждут оплаты 240 тыс. Руб.. Оплата должна быть после праздников.

Но есть костюмы для шоу. Они предоставлялись бесплатно, но должны были быть возвращены и прорекламированы. Или же оплачены, если оставляются.

По словам дизайнеров, вернулась только часть костюмов, другая не оплачена и не возвращена. Алена в них продолжает катать шоу. Реклама которая была не удовлетворила дизайнеров.
+28
-7
+21
Ответ Леди Брэкнелл
Комментарий скрыт
а теперь вопрос: костюмы сшиты до начала сезона, договор только в декабре. Куклычева пошла навстречу Алене и ..... ничего не получила полгода)))
+23
-5
+18
Ответ АЛИНА Ананьева
о, а вот и подтверждение, что договор с федерацией, а не Аленой. не прошло и ночи)) какое по счету "интервью" с горе-дизайнерами? получается то, что говорили раньше, полная и откровенная ложь, не понятно на что рассчитанная. теперь претензия уже не в деньгах, не в постах, а что якобы "капризная")) может, вы шить просто не умеете? по вашим работам так и видно, что требуются бесконечные доработки - то лиф корявый, то перья клочьями летят. а вообще любой дизайнер, хоть одежды, хоть чего угодно должен быть готов к правкам от клиента - мне кажется это уже общее место профессии, известное каждому. я тоже работаю с людьми и бывает сталкиваюсь с неадекватным отношением - и что теперь, это издержки профессии. Насколько помню по другим фигуристкам - в течение сезона совершенно нормальная история, что костюмы дорабатываются, изменяются и никто не жалуется, что заставляют переделывать. А тут еще были и замечания от федерации.
а теперь вопрос: как КК попали в сборную, пусть даже Москвы???
+19
-6
+13
напомню, что Рябенко за ночь может сшить костюм... молча...
+19
-7
+12
То есть сторис в итоге были не для того, чтобы от Алены получить оплату, а чтобы накинуть на нее, потому что дизайнеры, которые перья не умеют пришивать к костюму, не довольны клиентом?
+27
-15
+12
Ответ Дружба11
не перекручивайте-проблема там не только в оплате последних костюмов,а в невозврате несколько лет других костюмов,которые она не оплатила и удерживает,не только не оплата послужила поводом,что пришлось привлечь внимание к проблеме.....не выдавайте желаемое за действительное. если бы АЛена давным давно вернула костюмы,которые от нее ждут конфликт бы не разгорелся в такой форме как я понимаю.
Конфликт разгорелся, потому что костюмы перестали устраивать и был найден новый дизайнер. До этого Куклычёва весело в интервью рассказывала, как она переделывает костюмы.
+12
-2
+10
Почитала я новые сторис швеи, у нее пьяная истерика. Ужас просто. Трудно себе представить что с ней будет, когда ей штаб и ффкр ответят.
+22
-13
+9
Для начала научитесь шить так, что бы перья не летели и швы не расползались, последних клиентов потеряете.
+16
-7
+9
Ответ NTLY
То есть сторис в итоге были не для того, чтобы от Алены получить оплату, а чтобы накинуть на нее, потому что дизайнеры, которые перья не умеют пришивать к костюму, не довольны клиентом?
Тут еще момент, что все эти перья пришлось пришивать у другого дизайнера, так как Куклычева отказалась. Профессиональная обида)
+11
-3
+8
Отлично, договор с федерацией, но Куклычёва всем рассказала, что Косторная не оплатила костюмы.
+32
-24
+8
Косторной не повезло нарваться на людей более дерзких и резких чем она сама, которые молчать не станут)) От такой атаки Аленушка немного в афиге))
Почему-то верю больше дизайнерке
+22
-14
+8
Ответ Jessi
Три года? Разве Косторная катает лебедя не первый сезон?
там не только про лебедя. насколько я поняла, она все это время сотрудничала только с дизайнерами Куклычевой
+9
-2
+7
работать заставляют, вот ведь демоны! так то в договоре такие моменты прописываются. или дополнительный договор на оказание услуг. сами на бумаги забиваете, а потом говорите об уважении. дак сами себя не уважаете. или за идею пашете? дак какие тогда претензии?
+8
-1
+7
Корпоративная солидарность или действительно всё так печально и Алёна так неуважительно относится к чужому труду? Похоже, сами стороны не могут разобраться и ждут вмешательства других сторон... Ну взрослые же люди, разговаривать и договариваться надо, а ещё правильнее заключать договоры с ответственностью сторон ДО выполнения работ.
+11
-5
+6
Ответ lepestok
а теперь вопрос: костюмы сшиты до начала сезона, договор только в декабре. Куклычева пошла навстречу Алене и ..... ничего не получила полгода)))
Это не ко мне вопрос, а к сторонам, заключившим договор.
+8
-2
+6
Ответ AnnaZ
Договор с федерацией на костюмы к КП и ПП. По ним ждут оплаты 240 тыс. Руб.. Оплата должна быть после праздников. Но есть костюмы для шоу. Они предоставлялись бесплатно, но должны были быть возвращены и прорекламированы. Или же оплачены, если оставляются. По словам дизайнеров, вернулась только часть костюмов, другая не оплачена и не возвращена. Алена в них продолжает катать шоу. Реклама которая была не удовлетворила дизайнеров.
Почему Косторная узнаёт, что реклама не удовлетворила только после того, как Косторная нашла другого дизайнера? Костюмы она физически не могла вчера вернуть, потому что они ехали на шоу.
+12
-6
+6
Ответ Katerina Sunny
Отлично, договор с федерацией, но Куклычёва всем рассказала, что Косторная не оплатила костюмы.
не перекручивайте-проблема там не только в оплате последних костюмов,а в невозврате несколько лет других костюмов,которые она не оплатила и удерживает,не только не оплата послужила поводом,что пришлось привлечь внимание к проблеме.....не выдавайте желаемое за действительное.
если бы АЛена давным давно вернула костюмы,которые от нее ждут конфликт бы не разгорелся в такой форме как я понимаю.
+15
-10
+5
Договариваться надо на берегу, когда отправились в свободное плавание уже поздно. Каждый сам себе капитан и старпом. Ничто не удивляет в мире нашего фигурного катания, все хороши. Себя любимых не забывают, а остальные могут подождать...
+7
-2
+5
Ответ lepestok
а теперь вопрос: как КК попали в сборную, пусть даже Москвы???
ну напишите обращение в федерацию, возможно она подробно вам распишут все причины подобного решения)))
+4
0
+4
Ответ AnnaZ
Договор с федерацией на костюмы к КП и ПП. По ним ждут оплаты 240 тыс. Руб.. Оплата должна быть после праздников. Но есть костюмы для шоу. Они предоставлялись бесплатно, но должны были быть возвращены и прорекламированы. Или же оплачены, если оставляются. По словам дизайнеров, вернулась только часть костюмов, другая не оплачена и не возвращена. Алена в них продолжает катать шоу. Реклама которая была не удовлетворила дизайнеров.
А вы продолжаете верить швее после ее вранья? Круто 👏👏👏
+13
-9
+4
Неудивительно. Что мы, Алену не знаем?
+17
-13
+4
Ответ lepestok
а теперь вопрос: костюмы сшиты до начала сезона, договор только в декабре. Куклычева пошла навстречу Алене и ..... ничего не получила полгода)))
Если швея во время не оформляет документы, то такие ситуации и случаются. Это уже дизайнерам задавайте вопросы, что мешала оформить доки? Видимо привыкли в черную работать.
+6
-2
+4
Ответ Дружба11
не перекручивайте-проблема там не только в оплате последних костюмов,а в невозврате несколько лет других костюмов,которые она не оплатила и удерживает,не только не оплата послужила поводом,что пришлось привлечь внимание к проблеме.....не выдавайте желаемое за действительное. если бы АЛена давным давно вернула костюмы,которые от нее ждут конфликт бы не разгорелся в такой форме как я понимаю.
Вы так верите словам дизайнера про то, что Алена несколько лет не возвращает костюмы, словно все предыдущие посты ее коллеги оказались правдой.
+9
-5
+4
Ответ Дружба11
не перекручивайте-проблема там не только в оплате последних костюмов,а в невозврате несколько лет других костюмов,которые она не оплатила и удерживает,не только не оплата послужила поводом,что пришлось привлечь внимание к проблеме.....не выдавайте желаемое за действительное. если бы АЛена давным давно вернула костюмы,которые от нее ждут конфликт бы не разгорелся в такой форме как я понимаю.
Но дизайнерша говорила, что в первую очередь Алёна должна ей 240 тыс. р
+4
-1
+3
Ответ lepestok
а теперь вопрос: костюмы сшиты до начала сезона, договор только в декабре. Куклычева пошла навстречу Алене и ..... ничего не получила полгода)))
Договор заключен с ФФКМ, а не с Косторной. Но ругать с ФФКМ Куклычева не хочет. Гораздо проще и интереснее на Косторную наехать
+6
-3
+3
о, новая серия подъехала! вот бы с такой скоростью киносериалы выходили! договор то был у вас? или опять за посты в соцсетях "добазарились"?
+7
-4
+3
Ответ Дружба11
Глубоко неуважительное и потребительское отношение к людям не подстраховать никакими договорами, и что накинулись на дизайнеров-устная договоренность говорит о доверии со стороны людей к Алене,которое она не оправдала. проявилась личина избалованного,взбаломошного человека, а то,что тут пашут аккаунты АП, говорит только о том,что Эллочка подлила масло в огонь и науськивает на скандал,как и с Валерой,который фантанировал при приходе в бракодемию.
Да вы можете хотя бы такие скандалы от штабов отделять.
Любите вы Тутберидзе, так любите. Она взрослая тётя, не стыдно детей травитл постоянно?
Но нельзя на спортсменок просто так наговаривать, Косторная не в штабе Плющенко и платить за костюмы соревновательные не он должен. А на шоу Алёна сама захотела себе сшить
+17
-15
+2
Ответ N-fox
Алена не мошенница и не преступница, но крайне избалованная и безолаберная девушка. И сложившаяся ситуация вряд ли ее чему-то научит.
А в чем она не права? По-крайней мере ведёт себя достойно, в отличии от...
+5
-3
+2
Ответ Мороженко
Да вы можете хотя бы такие скандалы от штабов отделять. Любите вы Тутберидзе, так любите. Она взрослая тётя, не стыдно детей травитл постоянно? Но нельзя на спортсменок просто так наговаривать, Косторная не в штабе Плющенко и платить за костюмы соревновательные не он должен. А на шоу Алёна сама захотела себе сшить
При чем тут опять Тутберидзе? 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ это вы отделяйте уже, ненавидите ТШТ, ненавидьте на здоровье, но зачем ее везде приплетать?
+10
-8
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий