Дизайнер Дмитриева о работе с Косторной: «Сплошные ситуации за два дня до выступления «а сшейте вот это». Наглое, неуважительное отношение»

Дизайнер костюмов Дарья Дмитриева рассказала о неуважении со стороны Косторной.

Накануне дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с , сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.

Косторная заявила, что договор на пошив соревновательных костюмов заключался с Федерацией фигурного катания Москвы.

– У нас действительно данный договор с федерацией, и мы ждем деньги, не знаю, придут ли они. А насчет костюмов для шоу – была договоренность лично с Аленой, что мы делаем их бесплатно, но Алена их возвращает. Спустя три года они так и не вернулись.

Вообще сложно было работать. Сплошные вот эти ситуации за два дня до выступления «а сшейте вот это». Наглое, неуважительное отношение. Поэтому все и вылилось в пост в соцсетях.

– Вы писали ей с просьбой вернуть костюмы? Что она отвечала?

– Мы просили вернуть костюмы, если они не нужны, а если нужны – просили оплатить. В итоге она прислала те костюмы, которые не нужны, а те, что нужны, оставила, но они пока не оплачены, – сказала Дмитриева.