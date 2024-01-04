Дизайнер Дмитриева о работе с Косторной: «Сплошные ситуации за два дня до выступления «а сшейте вот это». Наглое, неуважительное отношение»
Дизайнер костюмов Дарья Дмитриева рассказала о неуважении со стороны Косторной.
Накануне дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Аленой Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.
Косторная заявила, что договор на пошив соревновательных костюмов заключался с Федерацией фигурного катания Москвы.
– У нас действительно данный договор с федерацией, и мы ждем деньги, не знаю, придут ли они. А насчет костюмов для шоу – была договоренность лично с Аленой, что мы делаем их бесплатно, но Алена их возвращает. Спустя три года они так и не вернулись.
Вообще сложно было работать. Сплошные вот эти ситуации за два дня до выступления «а сшейте вот это». Наглое, неуважительное отношение. Поэтому все и вылилось в пост в соцсетях.
– Вы писали ей с просьбой вернуть костюмы? Что она отвечала?
– Мы просили вернуть костюмы, если они не нужны, а если нужны – просили оплатить. В итоге она прислала те костюмы, которые не нужны, а те, что нужны, оставила, но они пока не оплачены, – сказала Дмитриева.
проявилась личина избалованного,взбаломошного человека, а то,что тут пашут аккаунты АП, говорит только о том,что Эллочка подлила масло в огонь и науськивает на скандал,как и с Валерой,который фантанировал при приходе в бракодемию.
Но есть костюмы для шоу. Они предоставлялись бесплатно, но должны были быть возвращены и прорекламированы. Или же оплачены, если оставляются.
По словам дизайнеров, вернулась только часть костюмов, другая не оплачена и не возвращена. Алена в них продолжает катать шоу. Реклама которая была не удовлетворила дизайнеров.
Почему-то верю больше дизайнерке
если бы АЛена давным давно вернула костюмы,которые от нее ждут конфликт бы не разгорелся в такой форме как я понимаю.
Любите вы Тутберидзе, так любите. Она взрослая тётя, не стыдно детей травитл постоянно?
Но нельзя на спортсменок просто так наговаривать, Косторная не в штабе Плющенко и платить за костюмы соревновательные не он должен. А на шоу Алёна сама захотела себе сшить