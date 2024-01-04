Алена Косторная: «Костюмы для шоу были изготовлены по бартеру. Сейчас многие из них уже у Куклычевой, некоторые я не могу отправить из-за плотного графика шоу»

Теги сборная России пары стиль Алена Косторная ледовые шоу Алена Куклычева Фигурное катание

Алена Косторная рассказала, почему не может вернуть Куклычевой часть костюмов.

Накануне дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Косторнойсообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.

«Про неоплаченные костюмы странно слышать, потому что костюмы для всех шоу были изготовлены по бартеру. Да и сейчас многие из них уже у Алены [Куклычевой]. К сожалению, некоторые я не могу ей отправить из-за очень плотного графика шоу. Но не очень понятно, за что нужна оплата, если речь идет о бартере?

Про соревновательные костюмы, которые якобы по словам Алены не были оплачены, слышать тоже удивительно. Костюмы оплачивает школа, а не мы лично. И документы были оформлены на школу. То есть претензия не к нам. Документы были оформлены правильно только в конце декабря, и сейчас новогодние праздники в стране, многие организации не работают. Это то же самое, что прийти на почте и требовать посылку, скандалить, а тебе будут говорить: «Женщина, мы не работаем!»

После двух отказов исправлять некачественную работу я просто пошла к другому дизайнеру. Алена, видимо, увидела меня в другом платье и решила выложить такой пост. Вчера от меня ультимативно требовали немедленно все отправить, я пообещала сделать это, как только смогу.

По поводу слов о том, что, мол, мы ее не рекламировали – мы отмечали ее в сторис. Я не могла догадаться, что необходимо выложить пост, в котором подробно рассказать о Куклычевой», – сказала Косторная.

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61 комментарий
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За аренду кучи клстюмов Алена отметила её в сторис. Очень смешно. Алене бы корону сбить с головы. А затягивание оплаты костюмов - некрасивая история. Предполагаю, что Алёна заказывала костюмы и полностью контролировала процесс пошива и создала впечатление, что она и есть заказчица костюмов. Здесь ситуация не понятна. А верну костюмы, когда смогу - это вообще жесть. Есть же договоренности. Алене в долг вообще нельзя ничего давать. Будет динамить до последнего. Надо было штрафные санкции придумать за задержку возврата костюмов.
+53
-14
+39
Бартер предполагает, что обе стороны получают товары/ услуги равной стоимости.
Аренда костюмов была приравнена к стоимости рекламного поста. Алена свои обязательства не исполнила, но костюмы возвращать собирается только после шоу, когда они ей не будут нужны. Потрясающая наглость!
С оплатой костюмов, изготовленных по индивидуальному заказу, стоимостью 240 тыс.руб., непонятно, почему их должна оплачивать школа.
+31
-5
+26
Странно, соревновательные костюмы пошиты давно, тк пара выступала на этапах в них. Вопрос, почему не оплатили костюмы до декабря. Видимо поэтому решили оформлять все официально в декабре, тк оплата затянулась? Очень запутанная история.
+29
-5
+24
так школа оплачивает или федерация Москвы?))) и костюмы были пошиты гораздо раньше, чем был заключен договор. Они еще на открытых прокатах в них катались))) то есть уже полгода прошло) что-то не сходится)
+27
-3
+24
Алёнка сдуру сейчас выложит все серые схемы оплаты услуг, большие тёти и дяди из Федерации ей скоро популярно объяснят, что выяснять отношения денег в публичном пространстве неразумно
+22
-1
+21
Сейчас налоговая служба возбудится должна, бартерные сделки запрещены. Объясните косторной
+18
-2
+16
сколько ведер с попкорном заготавливать? одно за другим заканчивается
+17
-3
+14
Ответ Molly
За аренду кучи клстюмов Алена отметила её в сторис. Очень смешно. Алене бы корону сбить с головы. А затягивание оплаты костюмов - некрасивая история. Предполагаю, что Алёна заказывала костюмы и полностью контролировала процесс пошива и создала впечатление, что она и есть заказчица костюмов. Здесь ситуация не понятна. А верну костюмы, когда смогу - это вообще жесть. Есть же договоренности. Алене в долг вообще нельзя ничего давать. Будет динамить до последнего. Надо было штрафные санкции придумать за задержку возврата костюмов.
Дак договорённость была вернуть после шоу, это дизайнерша потребовала раньше
+19
-11
+8
Ответ alexander bakulin
Комментарий скрыт
Все правильно за исключением одного - Алена выступает в этих костюмах. Значит все не так уж и плохо. И на репетициях исправляют недостатки.
+10
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+7
Ответ Александра Волкова
сколько ведер с попкорном заготавливать? одно за другим заканчивается
Теперь ждем реакции Н. Мозер после 9 января :)
+9
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+7
Про соревновательные костюмы, которые якобы по словам Алены не были оплачены, слышать тоже удивительно. Костюмы оплачивает школа, а не мы лично.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Т.е. за них должно заплатить ГБУ "Спортивная школа № 2" Москомспорта, где работает Сергей Росляков. А он и Бетина в курсе этого?
+7
-2
+5
Ответ Ольга Долгова
Про соревновательные костюмы, которые якобы по словам Алены не были оплачены, слышать тоже удивительно. Костюмы оплачивает школа, а не мы лично. ------------------------------------------------------------------------------------------- Т.е. за них должно заплатить ГБУ "Спортивная школа № 2" Москомспорта, где работает Сергей Росляков. А он и Бетина в курсе этого?
в договоре Мозер прописана
+5
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+5
Другие требуют предооплату, а тут после выполненной работы по соревновательным костюмам, всё ещё авторы ждут оплату спустя много месяцев. На будущее будет наука, что нужно заключать договор и чётко его оговаривать по срокам работы, оплаты и неустойкам за нарушения одной из сторон своих обязательств. Устные договорённости ни к чему хорошему не приведут кроме обид, скандалов и взаимных претензий.
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Ответ Veronika spuria
договор у дизайнера со школой, она просто опасается связываться с федрой,поэтому ничего от Куклычевой по делу мы не услышим.Только одни эмоции будут лететь в Аленкину сторону.
А чего Алёнка или школа до декабря не оплатили соревновательные костюмы?
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С сентября надо бы уже оплатить за работу, а не тянуть несколько месяцев. Без разницы Алена тянула с документами или школа.
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ха-ха, посмотрим кто кого перегрызет)) Хотя скорее обе будут позориться просто
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Что за бартер?
Косторная получает костюмы, а дизайнер получает фразу "Я вам ничего не должна"?
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Ответ Veronika spuria
Комментарий скрыт
Настоящая Алена К отвечала вчера не менее хабалисто «на заборах разное пишут» )
А теперь ей подсказали более корректную формулировку, но ситуация от всего этого менее позорной для обеих Ален не стала 😂
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Все увидели только то, что Алёна не оплатила костюмы и давай её полоскать....
Но ведь написано чёрным по белому " после двух отказов исправлять некачественную работу".
Куклычёвой был дан шанс исправить свои огрехи, а она и не подумала.
Что Алёне оставалось делать?
Пошла к другому дизайнеру, а тут обиженка нарисовалась....
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Ответ Ольга Ив
Зачем ей сотрудничество с клиентом, который не оплачивает заказ??
не знаю,три года сотрудничали.
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Ответ Veronika spuria
договор у дизайнера со школой, она просто опасается связываться с федрой,поэтому ничего от Куклычевой по делу мы не услышим.Только одни эмоции будут лететь в Аленкину сторону.
в договоре прописана не школа, а федерация Москвы))
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Ответ United
Сейчас налоговая служба возбудится должна, бартерные сделки запрещены. Объясните косторной
Налоговая возбудится, когда увидит договор, в котором Куклычева вообще не фигурирует. А ещё может возбудиться прокуратура, по статье "вымргательство".
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Ответ srdn
С сентября надо бы уже оплатить за работу, а не тянуть несколько месяцев. Без разницы Алена тянула с документами или школа.
В смысле без разницы, вы за командировки или учебу на работе тоже из своего кармана платите?
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+2
Ответ United
Сейчас налоговая служба возбудится должна, бартерные сделки запрещены. Объясните косторной
она не поймет))) это же мозги надо иметь)
+7
-5
+2
Ответ Veronika spuria
Дизайнер запереживала,что и будущее сотрудничество с Аленой накрылось,наверное,уже планы строила.
Зачем ей сотрудничество с клиентом, который не оплачивает заказ??
+5
-3
+2
Ответ flyhigh
А Вы моё сообщение ясным взглядом прочтите,где написано, что Алёна должна оплачивать?
Вы написали, что Косторной разъяснят как нужно денежные дела вести. Я ответила, что Алёне ничего не оставалось, как вынести всё это в публичное поле, тем более это сделали до неё. Эта "разборка" и хейт сейчас не по её вине.
Если Вам что-то не понятно будет и после этого комментария, не стесняйтесь, спрашивайте ещё, буду на пальцах объяснять)
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+2
Ответ Прекрасная фурия
Все правильно за исключением одного - Алена выступает в этих костюмах. Значит все не так уж и плохо. И на репетициях исправляют недостатки.
Вы в ютубе посмотрите, как прямо во время проката отлетают перья, а потом Гоша их собирает.Да-да, все именно так плохо, поэтому Куклачевой только в цирк идти, но и там ее не возьмут, там работать надо много и не косячить
+3
-1
+2
Ответ Molly
За аренду кучи клстюмов Алена отметила её в сторис. Очень смешно. Алене бы корону сбить с головы. А затягивание оплаты костюмов - некрасивая история. Предполагаю, что Алёна заказывала костюмы и полностью контролировала процесс пошива и создала впечатление, что она и есть заказчица костюмов. Здесь ситуация не понятна. А верну костюмы, когда смогу - это вообще жесть. Есть же договоренности. Алене в долг вообще нельзя ничего давать. Будет динамить до последнего. Надо было штрафные санкции придумать за задержку возврата костюмов.
А Куклачева подписывала договор не глядя? Скандалистка она, не надо с ней работать, да еще и халтурно шьет костюмы. Естественно она ей вернет после шоу, просто дизайнерша решила пригрозить публично Алене, шантаж такой.
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+2
Ответ lepestok
так школа оплачивает или федерация Москвы?))) и костюмы были пошиты гораздо раньше, чем был заключен договор. Они еще на открытых прокатах в них катались))) то есть уже полгода прошло) что-то не сходится)
Скорее всего, договор на индивидуальный пошив костюмов изначально был заключён с Косторной лично. Она не спешила его оплачивать, а подключила нужных людей, которые к концу декабря изменили стороны в договоре! Куклачева об этом ещё не в курсе.
+2
0
+2
Ответ Molly
За аренду кучи клстюмов Алена отметила её в сторис. Очень смешно. Алене бы корону сбить с головы. А затягивание оплаты костюмов - некрасивая история. Предполагаю, что Алёна заказывала костюмы и полностью контролировала процесс пошива и создала впечатление, что она и есть заказчица костюмов. Здесь ситуация не понятна. А верну костюмы, когда смогу - это вообще жесть. Есть же договоренности. Алене в долг вообще нельзя ничего давать. Будет динамить до последнего. Надо было штрафные санкции придумать за задержку возврата костюмов.
Ну теперь то Куклычёвой точно никто ничего не должен, ведь реклама для неё получилась великолепная!
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