Алена Косторная: «Костюмы для шоу были изготовлены по бартеру. Сейчас многие из них уже у Куклычевой, некоторые я не могу отправить из-за плотного графика шоу»
Алена Косторная рассказала, почему не может вернуть Куклычевой часть костюмов.
Накануне дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.
«Про неоплаченные костюмы странно слышать, потому что костюмы для всех шоу были изготовлены по бартеру. Да и сейчас многие из них уже у Алены [Куклычевой]. К сожалению, некоторые я не могу ей отправить из-за очень плотного графика шоу. Но не очень понятно, за что нужна оплата, если речь идет о бартере?
Про соревновательные костюмы, которые якобы по словам Алены не были оплачены, слышать тоже удивительно. Костюмы оплачивает школа, а не мы лично. И документы были оформлены на школу. То есть претензия не к нам. Документы были оформлены правильно только в конце декабря, и сейчас новогодние праздники в стране, многие организации не работают. Это то же самое, что прийти на почте и требовать посылку, скандалить, а тебе будут говорить: «Женщина, мы не работаем!»
После двух отказов исправлять некачественную работу я просто пошла к другому дизайнеру. Алена, видимо, увидела меня в другом платье и решила выложить такой пост. Вчера от меня ультимативно требовали немедленно все отправить, я пообещала сделать это, как только смогу.
По поводу слов о том, что, мол, мы ее не рекламировали – мы отмечали ее в сторис. Я не могла догадаться, что необходимо выложить пост, в котором подробно рассказать о Куклычевой», – сказала Косторная.
Аренда костюмов была приравнена к стоимости рекламного поста. Алена свои обязательства не исполнила, но костюмы возвращать собирается только после шоу, когда они ей не будут нужны. Потрясающая наглость!
С оплатой костюмов, изготовленных по индивидуальному заказу, стоимостью 240 тыс.руб., непонятно, почему их должна оплачивать школа.
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Т.е. за них должно заплатить ГБУ "Спортивная школа № 2" Москомспорта, где работает Сергей Росляков. А он и Бетина в курсе этого?
Косторная получает костюмы, а дизайнер получает фразу "Я вам ничего не должна"?
А теперь ей подсказали более корректную формулировку, но ситуация от всего этого менее позорной для обеих Ален не стала 😂
Но ведь написано чёрным по белому " после двух отказов исправлять некачественную работу".
Куклычёвой был дан шанс исправить свои огрехи, а она и не подумала.
Что Алёне оставалось делать?
Пошла к другому дизайнеру, а тут обиженка нарисовалась....
Если Вам что-то не понятно будет и после этого комментария, не стесняйтесь, спрашивайте ещё, буду на пальцах объяснять)