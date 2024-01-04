Косторная о конфликте с Куклычевой: «Договор на пошив соревновательных костюмов заключался с Федерацией фигурного катания Москвы. Этот вопрос решается с ними»

Алена Косторная ответила на претензии дизайнера по поводу неоплаченных платьев.

Накануне дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с , сообщив, что фигуристка не оплатила костюмы.

«Причина для поста не самая приятная. Я, как взрослый человек, рассчитывала, что вопросы будут решаться по-взрослому. Однако это не всегда происходит.

Касательно моего якобы «долга». Договор на пошив наших соревновательных костюмов в сезоне-2023/24 заключался с РОО « фигурного катания г. Москвы». Этот вопрос решается с ними, а не со мной. Поэтому мне очень непонятно и обидно, почему крайней вдруг оказалась я. Напомню, что работать федерация начнет с 9 января.

По поводу рекламы. Алена Владимировна, на протяжении всего сотрудничества я исправно отмечала в сторис Вас и ваших коллег-дизайнеров. Правда, оказалось, что формат Вас не устраивал, но это стало известно только сейчас.

Очень жаль, что наше сотрудничество закончилось на столь минорной ноте», – написала Косторная.