Дмитрий Губерниев: «Я ничему не удивлюсь, если Костомаров будет бегать с клюшкой или боб пилотировать. Он абсолютный герой нашего времени»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров танцы на льду Дмитрий Губерниев женское катание Матч ТВ Алина Загитова Александра Трусова Фигурное катание

Дмитрий Губерниев высказался о событиях в фигурном катании в 2024 году.

— Чем удивит Роман Костомаров в новом году?

— Общался с Ромой, он, кстати, был удивлен, что его называют лучшим спортсменом России. В строгом смысле слова он значительно больше, чем спортсмен. У него феноменальная жажда жизни, рядом любовь, прекрасная любящая жена Оксана Домнина. Я видел, как они смотрят друг на друга. Я ничему не удивлюсь из того, что Роман еще сделает. Например, если будет бегать с клюшкой в хоккее или боб пилотировать. Он абсолютный герой нашего времени.

— Александра Трусова попробовала себя уже в нескольких видах спорта, записала вторую песню. В какой новой ипостаси можем увидеть Трусову?

— Скажу, что надо развиваться, особенно в наше турбулентное время. И начинать нужно с себя. Я продолжаю развиваться, заниматься спортом, интервью сейчас мы записываем во время моей тренировки. То же самое делает и Трусова, поэтому она большая молодец. Главное — не сидеть на месте.

— Запишете ли вы трек с Загитовой, о чем упоминали ранее?

— Это должно быть не только мое желание, но и Алины. Если все сложится, запишем. Да и записывать треки отдельно друг от друга тоже достаточно приятно. Я вполне доволен своей творческой жизнью в рамках Guber Band, – сказал Губерниев

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3 комментария
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Герои - врачи, которые его вытащили. А назвать героем человека, который полез с температурой (!) в прорубь, едва не получив премию Дарвина - это сюр
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"Я продолжаю развиваться, заниматься спортом, интервью сейчас мы записываем во время моей тренировки" - Дмитрий, кто бы сомневался, что вы и чтец и жнец и дуде игрец))
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достала уже эта героизация Костомарова в отсутствие подвига как такового. Он не Маресьев! Еще раз - Костомарову здоровья, это безусловно. Но ничего геройского он не совершил. Он по собственной лишь глупости и возможно жадности чуть жизни не лишился, за его здоровье боролись лучшие врачи, его обеспечивали лучшими лекарствами, к нему было приковано внимание первых лиц, ему оказывалась огромная реабилитационная поддержка, при необходимости его обеспечивали всем инвентарем, к его услугам был весь админ- и фин - ресурс Навки и пр. бомонда. От самого Костомарова требовалось принять все это, работать и адаптировать себя в роли инвалида. Такой подвиг совершают каждую минуту тысячи обычных людей, ампутантов, инвалидов, у которых нет и десятой доли всего того, чем обеспечен Костомаров. Что то их никто не спешит называть героями. Так же не уделяется должное внимание военным (и не только!) подвигам истинных героев нашего времени.
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