Дмитрий Губерниев: «Я ничему не удивлюсь, если Костомаров будет бегать с клюшкой или боб пилотировать. Он абсолютный герой нашего времени»

Дмитрий Губерниев высказался о событиях в фигурном катании в 2024 году.

— Чем удивит в новом году?

— Общался с Ромой, он, кстати, был удивлен, что его называют лучшим спортсменом России. В строгом смысле слова он значительно больше, чем спортсмен. У него феноменальная жажда жизни, рядом любовь, прекрасная любящая жена . Я видел, как они смотрят друг на друга. Я ничему не удивлюсь из того, что Роман еще сделает. Например, если будет бегать с клюшкой в хоккее или боб пилотировать. Он абсолютный герой нашего времени.

— Александра Трусова попробовала себя уже в нескольких видах спорта, записала вторую песню. В какой новой ипостаси можем увидеть Трусову?

— Скажу, что надо развиваться, особенно в наше турбулентное время. И начинать нужно с себя. Я продолжаю развиваться, заниматься спортом, интервью сейчас мы записываем во время моей тренировки. То же самое делает и Трусова, поэтому она большая молодец. Главное — не сидеть на месте.

— Запишете ли вы трек с Загитовой, о чем упоминали ранее?

— Это должно быть не только мое желание, но и Алины. Если все сложится, запишем. Да и записывать треки отдельно друг от друга тоже достаточно приятно. Я вполне доволен своей творческой жизнью в рамках Guber Band, – сказал .