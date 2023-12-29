Анастасия Волочкова: «Костомаров – легенда. Он спортсмен не только этого года, но и всех времен и народов»

Анастасия Волочкова назвала Костомарова «спортсменом всех времен и народов».

«Роман Костомаров – легенда. Он спортсмен не только этого года, но и всех времен и народов.

Я счастлива с ним дружить, мы очень долгий путь прошли в «Ледниковом периоде». Могу сказать, что его выдержкой можно восхититься.

То, что он превзошел все возможности человеческого организма, это действительно заслуживает очень большого уважения.

Этот человек потрясающий, очень добрый и светлый. Хочу пожелать счастья ему, его жене Оксане и его семье», – сказала балерина.

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