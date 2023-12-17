Чайковская на просьбу прокомментировать возвращение на лед Костомарова: «У меня большое имя, не беспокойте меня по вещам, которые я не должна комментировать»

Теги Оксана Домнина Елена Чайковская Роман Костомаров Илья Авербух сборная России танцы на льду Матч ТВ ледовые шоу Фигурное катание

Елена Чайковская отказалась комментировать возвращение Романа Костомарова на лед.

«У меня большое имя, поэтому не беспокойте меня по вещам, которые я не должна комментировать», — сказала Чайковская.

Сегодня олимпийский чемпион Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел в коньках на лед. Он и его жена Оксана Домнина выступили на шоу к 50-летию Ильи Авербуха

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42 комментария
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Чайковская безусловно большое имя))
Но звучит от первого лица это достаточно смешно))
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«Большое имя» прям сама тактичность, эталон воспитанности ))
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ЧСВ зашкаливает. То есть, простите, имя.
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Что-то новое при отказе комментировать: большое имя.
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Елена Анатольевна знает себе цену и правильно делает. И вообще, что здесь комментировать? Костомаров вышел на лёд, потому, что ему повезло. Его тащили с того света лучшие врачи, у него были лучшие условия для реабилитации. Увечья свои, он получил по глупости своей собственной, героизма здесь нет. Что тут восхвалять?
+25
-9
+16
Ответ RS919
В штатах ещё хлеще. Там сенатораша одна вообще маразматичка.
и что? Как это относится к тому факту, что у нас в фк да и почти везде маразматичные старики сидят и порой имеют власть? Зачем постоянно смотреть на кого-то и говорит "а вот у них"??
+15
-2
+13
В это раз все правильно сказала журналисты реально задрали какое она имеет отношение сейчас к Костомарову, никакого как и он к ней.
+15
-2
+13
чайковский в курсе?
+9
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+8
Когда уже выгонят всех этих старых перечниц.
+14
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+7
имя сразу как-то уменьшилось
+10
-3
+7
может и жёстко, но мне кажется уже всех достали с Костомаровым.
+9
-3
+6
83 года старушке, это вам не хухры-мухры
+9
-3
+6
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А что, ее имя может уменьшиться если скажет пару слов? Когда по каждому поводу обзванивают круг одних и тех же лиц чтобы они высказали свои однотипные мнения это тоже неинтересно и давно уже надоело по большому счету, но такой ответ как у нее вызывает желание плеваться
+8
-4
+4
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
Достали чем? Что показывают что реально можно сделать в такой ситуации? Костомсров это пример для нвтиков. Плюс реальный кандидат усилить сборную на пара олимпиаду. А это уже серьёзно.
таких примеров ни одна тысяча в стране, только они даже из дома выйти не могут, потому что никаких условий для инвалидов нет. Костомаров может кататься на коньках сейчас только потому что знаменит.
+4
0
+4
Ответ RS919
В штатах ещё хлеще. Там сенатораша одна вообще маразматичка.
Мне абсолютно все-равно что у них, меня волнует, что у нас.
+5
-1
+4
По поводу большого имени Елены Анатольевны, перевод, надеюсь, точен. Безусловно людей эти обзвоны достают, как и спамы каждого абонента. Услышав кто звонит и по какому поводу можно просто отключить звонок, не прибегая к грубости, хамству и т.д.
+4
-1
+3
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Что мог бы сказать адекватный человек который сидит на верхушке фигурки. То, что костомаров смог встать на коньки с протезами открывает новые границы и возможности продвигать ледовые виды спорта на параолимпиаде. Это даёт новые возможности для людей с протезами. Но нет, чайковская ( и я тут поняла, что не знаю что она сделала в фигурке) исходит ядом. Кто её поставил на её должность? Динозавр какой-то
+6
-3
+3
Ответ Маргарита В Сафронова
имя сразу как-то уменьшилось
до "чай"..
+3
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+3
Ответ Abdul Aziz
и что? Как это относится к тому факту, что у нас в фк да и почти везде маразматичные старики сидят и порой имеют власть? Зачем постоянно смотреть на кого-то и говорит "а вот у них"??
Да я тобой согласен. Вот только попробуй заикнуться об этом, столько вони поднимется.
+3
0
+3
Ну формально она права. Студенты второго курса журфака повадились названивать по любому поводу.
+9
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+2
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
Ну так кто им мешает об этом говорить? Привлекать внимание?
серьёзно не видите разницу? кто их будет слушать? а тут абсолютно кормушный персонаж, с лучшими докторами, протезами и т.д.
+2
0
+2
Она права. По поводу Костомарова и так уже высказалось огромное количество людей, поэтому нет смысла делать обзвон.
+5
-4
+1
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
Достали чем? Что показывают что реально можно сделать в такой ситуации? Костомсров это пример для нвтиков. Плюс реальный кандидат усилить сборную на пара олимпиаду. А это уже серьёзно.
и он уже сказал, что паралимпийцем становиться не собирается. тем более он дружок Навки и тех же взглядов, какая ему паралимпиада.
+1
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+1
Так у Костомарова в фигурном катании тоже не последнее имя! Могла бы уж и высказаться чисто по-человечески, без пафоса и апломба!
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Она и.о. бога, а вы к ней с каким-то Костомаровым лезете.
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Ответ Hardy
таких примеров ни одна тысяча в стране, только они даже из дома выйти не могут, потому что никаких условий для инвалидов нет. Костомаров может кататься на коньках сейчас только потому что знаменит.
Ну так кто им мешает об этом говорить? Привлекать внимание?
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Большое имя у Чайковской еще в прошлом веке было.А в этом веке это обычная зажравшаяся чиновница с короной на голове.
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Eсли без "имени", то она сказала тоже самое, что думают многие - вышел и вышел, перебор уже с Костомаровым. Может ему еще медаль "За отвагу" нужно выдать?
Хотя, лучше премию Дарвина.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Gemma157
А что, ее имя может уменьшиться если скажет пару слов? Когда по каждому поводу обзванивают круг одних и тех же лиц чтобы они высказали свои однотипные мнения это тоже неинтересно и давно уже надоело по большому счету, но такой ответ как у нее вызывает желание плеваться
Тут можно и не отнотипно ответить. Можнл сказать про доступность спорта для людей с протезами. Только голова чайковской видно такелика что не полазит в эту тему
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Hardy
и он уже сказал, что паралимпийцем становиться не собирается. тем более он дружок Навки и тех же взглядов, какая ему паралимпиада.
У него прогресс каждый день. Человек сам не знает пока что он завтра сможет.
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