Чайковская на просьбу прокомментировать возвращение на лед Костомарова: «У меня большое имя, не беспокойте меня по вещам, которые я не должна комментировать»
Елена Чайковская отказалась комментировать возвращение Романа Костомарова на лед.
«У меня большое имя, поэтому не беспокойте меня по вещам, которые я не должна комментировать», — сказала Чайковская.
Сегодня олимпийский чемпион Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел в коньках на лед. Он и его жена Оксана Домнина выступили на шоу к 50-летию Ильи Авербуха.
Но звучит от первого лица это достаточно смешно))
Хотя, лучше премию Дарвина.