Чайковская на просьбу прокомментировать возвращение на лед Костомарова: «У меня большое имя, не беспокойте меня по вещам, которые я не должна комментировать»

Елена Чайковская отказалась комментировать возвращение Романа Костомарова на лед.

«У меня большое имя, поэтому не беспокойте меня по вещам, которые я не должна комментировать», — сказала .

Сегодня олимпийский чемпион впервые после ампутации конечностей вышел в коньках на лед. Он и его жена выступили на шоу к 50-летию .