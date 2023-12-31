Медведева о периоде после Олимпиады: «Я закрывала гештальты, возможно, не всегда в пользу результата в спорте, но в пользу себя»

Теги сборная России Брайан Орсер женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, как изменилась после Олимпиады.

После Игр-2018 Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где тренировалась у Брайана Орсера. 

– Постолимпийский сезон стал ключевым для тебя, это так?

– Наверное, да. Ключевым в становлении меня как личности, не как спортсменки – как спортсменка я состоялась, когда второй чемпионат мира выиграла. Олимпиада тоже сыграла в моем имидже, восприятии меня людьми. 

А потом началось становление меня как личности, я менялась очень сильно, многое пробовала. Были неудачные программы, которые мы в итоге меняли – на ЧМ я поехала с другой короткой. Сначала мы поставили американо-канадскую программу Orange coloured sky, джазовый лайтовый стилечек, но это не прижилось на мне, это не мой менталитет, возможно, на мне это глупо выглядело.

И мы решили в середине сезона поменять программу, позвали русскоговорящего Мишу Джи и поставили очень хорошую программу «Тоска», и она как раз передавала мой характер, я была в своей тарелке. «Тоска» – кайф, Libertango – кайф, многим нравилось, и я всегда мечтала танго станцевать. 

Я закрывала гештальты, возможно, не всегда в пользу результата в спорте, но в пользу себя. Мне было нормально. Я радовалась третьему месту на чемпионате мира, будто в четвертый раз его выиграла

– В тренерском штабе Этери ты что-то хотела поставить, понимая, что скатать тебе это никогда не дадут, и удалось ли это реализовать позднее?

– Есть программы, которые идут, есть стиль, который идет. И есть программы, которые не зайдут не только спортсменам, но и судьям. Этери Георгиевна не выводит просто так на соревнования, она выводит с целью сделать из тебя лучшего спортсмена, чемпионку мира. 

Всегда ставятся программы, которые выгодно смотрятся на спортсмене. Неважно, что спортсмен хочет. Спортсмен юный, естественной у него есть какие-то «хочу», но есть здравый смысл. 

Мне всегда шла лирика, классика. Мне шли мягкие линии, плавная хореография, потому что у меня длинные руки и ноги. Когда я весила 35 кг, была такая тоненькая балеринка. Все время ставились такие программы, которые выгодно подчеркивали мои достоинства и прикрывали недостатки. Поставь на меня, кузнечика в 35 кг, Libertango, которое я очень сильно хотела, это будет смешно. 

Ставилось то, что надо было ставить, и это работало очень хорошо – 12 мировых рекордов. 

Потом пубертат, я в девушку превратилась, потом уже можно и Libertango скатать, – сказала Медведева в подкасте «Что там в миксте?»

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10 комментариев
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Молодец Женя, все реально оценивает
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Молодец Женя! Понравились ответы.
Либертанго одна из любимых программ того периода
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Спортс- опаздываешь! Там Алинка 2:0)) Сделала обиженку
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Правильно Женя так и надо.
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Корректные ответы у Жени. Молодец. Но корреспондент не удержался от укола в адрес ТШТ, мол не давали Жене программы, которые ей бы хотелось.
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Какой-то бесконечно долго закрывающийся и часто вновь открывающийся гештальт попался)
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Рада, что Женя смогла продлить свою карьеру после Олимпиады, путь получился очень ярким
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В принципе, если бы не очень смешная фраза про гештальты, причём тут же самой Женей опровергнутая, ответы были вполне нормальные.
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Ответ Wini Chemin
Молодец Женя, все реально оценивает
Молодцу прилетело от Загитовой!)) ждемс ваших оправданий))
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