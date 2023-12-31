Евгения Медведева: «Я убила карьеру уездом к Брайану Орсеру? Просто вспомните, у кого, где и когда я закончила карьеру»

Теги сборная России Брайан Орсер женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева высказалась о завершении спортивной карьеры.

После Олимпиады-2018 Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, у которого тренировалась до начала пандемии коронавируса. Потом она вернулась в Россию и начала снова тренироваться у Тутберидзе, но на соревнования так и не вышла. 

– В интернете много заголовков «Медведева сломала карьеру, уйдя от Тутберидзе», «Женя хотела взять реванш на следующих Играх, но этого не случилось». Ты на это как реагировала? Была цель взять реванш, кому-то что-то доказать?

– Цели не было, было желание. Было бы здорово в принципе дотянуть до следующей Олимпиады. Не дотянула – ну и ладно. 

Понятное дело, первые полгода после Олимпиады у меня было такое: «Я щас шестерные выучу и всех вынесу!» Была на эмоциональном подъеме. Потом реализм ко мне вернулся, и ограничения тела тоже сработали. 

Я напомню, где и когда я закончила свою карьеру. Просто вспомните, у кого, где и когда я закончила спортивную карьеру.

«Она убила карьеру уездом к Брайану Орсеру». Ну, у нас тренеры очень много любят говорить. Поэтому я просто напоминаю место и время окончания моей карьеры, – сказала Медведева в подкасте «Что там в миксте?»

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78 комментариев
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Женя думает, что у людей память как у рыбки?)
Ну пусть не думает) В 2020 она весь август эээ "поддерживала форму" в ЦСКА, после чего в начале сентября вышла на ОП в полном развале. Через пару дней её картинно отправили в тшт (явно по взаимному недовольству сторон), после чего она сразу начала сниматься с турниров, потому что в такой форме соревноваться было нельзя. Больше на соревнования она так и не вышла. Ну да, дело в Хрустальном, конечно. Как в том анекдоте про печеньку.
+36
-8
+28
На чр с поломанным коньком? Лучше бы ты вспомнила когда и где завоевала все свои титулы, благодаря которым ты сейчас может в интервью набрасывать на тех, кто тебя к этим титулам привёл.
+36
-10
+26
набросила, так набросила...
+27
-3
+24
Женечка уже была готова разорвать мир фигурки своим колесом, но ужасная Этери сорвала всю трехлетнюю работу!
+28
-4
+24
Ответ Александр
набросила, так набросила...
Чего-то как-то максимально глупо набросила. Если все цитаты верны и выдёргивания из контекста нет, она хочет сказать, что убила карьеру возвращением к Тутберидзе и работой у неё? А ничего, что она уже никакущая вернулась? Или теперь любого последнего в карьере тренера можно называть губителем карьеры, ведь закончена она у него?
+26
-4
+22
Неблагодарность - одно из самых нехороших качеств человека, а Женя им обладает. И еще самое интересное, когда Женя говорит такие фразы это норм, а если кто-то другой скажет, то ...
Вспоминать нужно у кого ты получила главные в своей жизни титулы, благодаря которым у тебя сейчас есть много возможностей.
+28
-7
+21
До чего ж неблагодарные)
Можно понять Тутберидзе, когда она офигевает от слов и поведения своих бывших учениц. Она то всё прекрасно про их способности понимает и представляет где-бы они были, при других обстоятельствах.
+15
-2
+13
Эмммм…ну вот на том ЧР, где коньки сломались Женя и закончила.
+14
-1
+13
Ух ты, как её понесло. Когда интервью давала, видимо, уже отпраздновала новый год?
+13
-2
+11
Никогда Женя не отпустит свой проигрыш на олимпиаде, да и на ЧМ, видимо, тоже. Всю медийную карьеру на этом строит. Жаль девчонку, ей бы все же к психологу или психотерапевту хорошему.
+11
-1
+10
Ответ Сашуля П
Основные свои травмы она получила в период работы в ТШТ. Не в целях кого-то обвинить, просто для информации
С её возможностями, она добилась максимума. У Орсера она кстати травмировала серьезно бедро, из-за которого даже из кика без посторонней помощи не могла встать, но почему-то это принято тактично умалчивать)
+8
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+7
Успокойся уже,не виновата она ,что ты не выиграла Олимпиаду. «Придерживать» лучшего спортсмена это не спорт,а твои нелепые хотелки.
+8
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Пусть Медведева рассказывает сказки своему апрельскому десанту.
Я за ней наблюдала еще с юниоров. И прекрасно знаю, что все свое золото она завоевала, тренируясь под руководством Этери и ее штаба.
Перейдя к Орсеру, еще чуток продержалась на старых дрожжах, а потом стала ему не нужна и попросилась обратно к Этери.
А дальше, не желая полного провала, начала рассказывать сказки про сломанные ботинки.
Женя, достань остатки своей совести и перестань врать.
Всем и так ясно, что обида за проигрыш олимпиады гложет тебя до сих пор.
А сейчас просто обострилась.
+11
-5
+6
Ответ Сашуля П
Вообще не согласна насчёт Орсера, этот переезд подарил несколько прекрасных программ, которые я люблю пересматривать по сей день. Думаю и в целом этот период был для Жени очень важен, в качестве личностного роста.
Orange sky? Тоска? Тот милый комбенизончик с плавниками? Единственной приличной программой была Мемуары Гейши
+7
-1
+6
Более неблагодарного человека чем Женя нужно ещё поискать. Всё что она имеет сейчас - это благодаря Этери. Медведева очень злопамятная, и по своему мстительная.
+8
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Всех с наступающим ! Всем здоровья, мира и удачи !
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+6
Ответ Peach Movie
Женя взяла медаль чемпионата мира в том возрасте, когда у ТШТ уже заканчивают. Так что переход был оправдан. И мы все помним, как Алину ушли, хотя она еще могла катать и брать призы, но уже были ТЩК
При ТЩК катать без ультра-си можно было бы только без призов, они ввели ультра-си и подняли планку до особенную высоту. При них у Жени на ЧР якобы сломался конёк, а в ФгП она и вовсе не отобралась, в отличие, кстати, от Алины.
+7
-1
+6
Я не фанат Тутберидзе,более того я эту леди чем дальше тем больше недолюбливаю,но в этой ситуации Женичка уже в открытую набрасывает.У Орсера она и закончила.После обратного перехода она больше не выступала.Крайнее выступление было на ЧР .Другой вопрос что она даже останься у ЭТ все равно бы уже не поднялась на ту высоту какая у нее до этого была.,потому что уже условия были другими и здоровье не то.
+11
-5
+6
Зачем это всё "ворошить"? Журналистам спросить больше не о чем? Нельзя прожить две жизни параллельно и сравнить как было бы... Важно что есть сейчас! Какая бы ни была карьера - сейчас это источник доходов! И к прошлому к любому надо относится с благодарностью! И Этери это большущий опыт и Брайен вклад свой внёс, карьера успешная, а от травм в ФК из великих никто не ушёл... Тот же Плющенко, сколько не тверди про свою уникальную длинную карьеру весь ломанный переломанный...
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Ответ Александр
ээээ.... а напомните мне, у кого она большую часть карьеры тренировалась???...
А, ну про ушатанность-то можно и поговорить, ок, я точно не фан Тутберидзе, и не хейтер Медведевой, только Женя-то девочка взрослая, и могла бы нормально формулировать мысли. Если захотеть объяснить карьеру ушатанностью тела, наверное стоит так и сказать, что вот, уже к Орсеру я приехала ушатанная, и возвращалась от него я ушатанная, пускай и чуть более, только вот вопрос тогда, если она ушаталась у Тутберидзе, чего же к ней и вернулась? Доушатываться что ли? В итоге Женя просто предлагает связать место и время окончания карьеры с самим фактом окончания, как будто в этом всегда должна быть прямая связь.
+7
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Да мы помним. Последний старт был в декабре 2019 на ЧР 2020 когда снялась из-за "сломанного" конька, поскольку после КП ловить уже было нечего. Как раз в бытность у Брайна нашего Орсера. А последний выход на публику как спортсменки был в сентябре 2020 на контрольных прокатах, закончившихся фиаско. Тоже вроде бы ещё как у Орсера, бегала с телефоном, вроде бы как на связи с ним, и под чутким руководством ТАТ, доломавшей Женечке спину.
+5
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После съёмки в Макси микки маус уже не та🤣
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0
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Ответ Аленка_76
Нет, Женя закончила в Москве, когда вернулась в ТШТ
Последний её старт это ЧР, а уж через сколько они потом официально завершают не так важно
+4
-1
+3
Просто вспомните, у кого, где и когда я закончила спортивную карьеру.
______________________
Так не надо было убегать от Этери после Олимпиады. А то где-то бегала, растеряла форму и после этого снова к Этери. И сейчас Женя дает понять что это Этери виновата что она таким образом закончила свою карьеру. Мда....
+4
-1
+3
Ответ Peach Movie
Женя взяла медаль чемпионата мира в том возрасте, когда у ТШТ уже заканчивают. Так что переход был оправдан. И мы все помним, как Алину ушли, хотя она еще могла катать и брать призы, но уже были ТЩК
Медведева ушла от Тутберидзе к Орсеру, и взяла бронзу ЧМ в 19 лет
Турсынбаева ушла от Орсера к Тутберидзе, и взяла на том-же ЧМ серебро, в те-же 19 лет, исполнив четверной
+5
-2
+3
Уездом? Это безызбежно...
+11
-8
+3
Ну не ТШТ ведь виновато в состоянии здоровья Жени!
+7
-4
+3
Очень жаль, что Женя так и не изменилась) и как бы кто ни работал над ее имиджем и все подобное, нутро не скроешь, и оно всегда выйдет наружу.
+4
-2
+2
Ответ culpa
Чего-то как-то максимально глупо набросила. Если все цитаты верны и выдёргивания из контекста нет, она хочет сказать, что убила карьеру возвращением к Тутберидзе и работой у неё? А ничего, что она уже никакущая вернулась? Или теперь любого последнего в карьере тренера можно называть губителем карьеры, ведь закончена она у него?
Никакущая - это с бронзой чемпионата мира? Так, чтобы понимать.
+4
-2
+2
Ответ Сашуля П
Вообще не согласна насчёт Орсера, этот переезд подарил несколько прекрасных программ, которые я люблю пересматривать по сей день. Думаю и в целом этот период был для Жени очень важен, в качестве личностного роста.
Если не вникать во всю эту внутреннюю кухню ФК, то можно сказать однозначно, посмотрев со стороны, Орсер продлил карьеру Жени, поставил ей отличную программу Гейша, которую можно пересматривать.
+4
-2
+2
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