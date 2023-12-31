Евгения Медведева: «Я убила карьеру уездом к Брайану Орсеру? Просто вспомните, у кого, где и когда я закончила карьеру»

Евгения Медведева высказалась о завершении спортивной карьеры.

После Олимпиады-2018 Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, у которого тренировалась до начала пандемии коронавируса. Потом она вернулась в Россию и начала снова тренироваться у Тутберидзе, но на соревнования так и не вышла.

– В интернете много заголовков «Медведева сломала карьеру, уйдя от Тутберидзе», «Женя хотела взять реванш на следующих Играх, но этого не случилось». Ты на это как реагировала? Была цель взять реванш, кому-то что-то доказать?

– Цели не было, было желание. Было бы здорово в принципе дотянуть до следующей Олимпиады. Не дотянула – ну и ладно.

Понятное дело, первые полгода после Олимпиады у меня было такое: «Я щас шестерные выучу и всех вынесу!» Была на эмоциональном подъеме. Потом реализм ко мне вернулся, и ограничения тела тоже сработали.

Я напомню, где и когда я закончила свою карьеру. Просто вспомните, у кого, где и когда я закончила спортивную карьеру.

«Она убила карьеру уездом к Брайану Орсеру». Ну, у нас тренеры очень много любят говорить. Поэтому я просто напоминаю место и время окончания моей карьеры, – сказала Медведева в подкасте «Что там в миксте?»