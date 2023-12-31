Евгения Медведева: «Я убила карьеру уездом к Брайану Орсеру? Просто вспомните, у кого, где и когда я закончила карьеру»
Евгения Медведева высказалась о завершении спортивной карьеры.
После Олимпиады-2018 Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, у которого тренировалась до начала пандемии коронавируса. Потом она вернулась в Россию и начала снова тренироваться у Тутберидзе, но на соревнования так и не вышла.
– В интернете много заголовков «Медведева сломала карьеру, уйдя от Тутберидзе», «Женя хотела взять реванш на следующих Играх, но этого не случилось». Ты на это как реагировала? Была цель взять реванш, кому-то что-то доказать?
– Цели не было, было желание. Было бы здорово в принципе дотянуть до следующей Олимпиады. Не дотянула – ну и ладно.
Понятное дело, первые полгода после Олимпиады у меня было такое: «Я щас шестерные выучу и всех вынесу!» Была на эмоциональном подъеме. Потом реализм ко мне вернулся, и ограничения тела тоже сработали.
Я напомню, где и когда я закончила свою карьеру. Просто вспомните, у кого, где и когда я закончила спортивную карьеру.
«Она убила карьеру уездом к Брайану Орсеру». Ну, у нас тренеры очень много любят говорить. Поэтому я просто напоминаю место и время окончания моей карьеры, – сказала Медведева в подкасте «Что там в миксте?»
Ну пусть не думает) В 2020 она весь август эээ "поддерживала форму" в ЦСКА, после чего в начале сентября вышла на ОП в полном развале. Через пару дней её картинно отправили в тшт (явно по взаимному недовольству сторон), после чего она сразу начала сниматься с турниров, потому что в такой форме соревноваться было нельзя. Больше на соревнования она так и не вышла. Ну да, дело в Хрустальном, конечно. Как в том анекдоте про печеньку.
Вспоминать нужно у кого ты получила главные в своей жизни титулы, благодаря которым у тебя сейчас есть много возможностей.
Можно понять Тутберидзе, когда она офигевает от слов и поведения своих бывших учениц. Она то всё прекрасно про их способности понимает и представляет где-бы они были, при других обстоятельствах.
Я за ней наблюдала еще с юниоров. И прекрасно знаю, что все свое золото она завоевала, тренируясь под руководством Этери и ее штаба.
Перейдя к Орсеру, еще чуток продержалась на старых дрожжах, а потом стала ему не нужна и попросилась обратно к Этери.
А дальше, не желая полного провала, начала рассказывать сказки про сломанные ботинки.
Женя, достань остатки своей совести и перестань врать.
Всем и так ясно, что обида за проигрыш олимпиады гложет тебя до сих пор.
А сейчас просто обострилась.
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Так не надо было убегать от Этери после Олимпиады. А то где-то бегала, растеряла форму и после этого снова к Этери. И сейчас Женя дает понять что это Этери виновата что она таким образом закончила свою карьеру. Мда....
Турсынбаева ушла от Орсера к Тутберидзе, и взяла на том-же ЧМ серебро, в те-же 19 лет, исполнив четверной