Евгения Медведева: «Хочу меньше ныть и жаловаться. Когда сильно устаю, начинаю капризничать – самой мерзко становится»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о привычке, от которой ей хочется избавиться.

«Привычки, от которых я хотела бы избавиться? Я очень люблю ныть. Когда сильно устаю, начинаю капризничать. Мне самой мерзко становится.

Превращаюсь в склизкую улитку, до которой не хочется дотрагиваться. Хочу меньше ныть и жаловаться.

Еще одна привычка, женская тема. Я очень сильно кусаю губы, до крови.

Соцсети? У меня стоит на них ограничение – 1,5 часа в день, потом они блокируются», – сказала фигуристка в шоу «Это футбол, брат!»

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9 комментариев
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Надо бы тоже установить ограничение на просмотр соц сетей, а то по ощущениям у меня телефон скоро прирастет к руке.
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Можно и поныть, не страшно. Если потом встаёшь и идёшь работать. А с этим как раз все отлично у Жени, заставлять не приходится
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Ответ Lana Kazakova
Надо бы тоже установить ограничение на просмотр соц сетей, а то по ощущениям у меня телефон скоро прирастет к руке.
Да, это очень хорошая функция, надо попробовать
+6
0
+6
Ответ Lana Kazakova
Надо бы тоже установить ограничение на просмотр соц сетей, а то по ощущениям у меня телефон скоро прирастет к руке.
Мне тоже😅
+5
0
+5
Понимаю Женю, тоже когда устаю люблю поныть)
+5
-1
+4
Если Женя открыто говорит о своих недостатках, это достойно уважения. Не каждый сможет о себе так сказать
+3
0
+3
Ответ armmaster
А как это сделать?
В каждом телефоне есть настройка "Цифровое благополучие и родительский контроль". Через эти настройки можно установить ограничения на использование соц сетей. Но мне силы воли не хватает.
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0
+2
Ответ Tacciana
Да, это очень хорошая функция, надо попробовать
А как это сделать?
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0
0
Ответ Lana Kazakova
В каждом телефоне есть настройка "Цифровое благополучие и родительский контроль". Через эти настройки можно установить ограничения на использование соц сетей. Но мне силы воли не хватает.
Спасибо!
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