Наталья Линичук: «На данный момент я тренирую Ангелопола и Ушакову, работаю над индивидуальной техникой у каждого»
Наталья Линичук рассказала о работе с фигуристом Валерием Ангелополом.
Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду, в августе распался его дуэт с Василисой Кагановской. Позднее фигурист перешел в академию «Ангелы Плющенко» и встал в пару с Ариной Ушаковой.
Сегодня в академии официально открылось новое отделение по танцам на льду. Его возглавила Линичук.
– Великолепный каток, современный. Все необходимые требования соблюдены, тренажерные и хореографические залы. Я в восторге. Яна Александровна и Евгений Викторович — большие профессионалы, хорошо понимают, что они хотят в жизни, стараются делать максимум для спортсменов.
– Удалось уже потренировать в новой группе, как этот процесс идет?
– На данный момент я тренирую Валеру Ангелопола и Арину Ушакову, работаю над индивидуальной техникой у каждого. Также помогаю Евгению с одиночниками, которым нужен танцевальный взгляд.
– Как вам новая пара?
– Давайте так – пока я работаю с ребятами над индивидуальной техникой.
– Когда планируете выходить с ними на старты?
– Рано пока говорить. Время покажет.
– Как я понимаю, вы уже давно не живете в России…
– Тем не менее, я раза два-три в год обязательно приезжала, была в Москве.
– Сильно изменилось здесь фигурное катание?
– Не знаю, как фигурное катание, я только с ним столкнулась, еще смотрю, а вот Москва хорошеет с каждым днем.
– Следили ли вы за танцами, сложно оттуда наблюдать?
– Нет, не сложно, просто мне было некогда, поэтому я не особо уделяла им внимание. Я была в работе.
– Сейчас многие пары распадаются, нет ли из-за этого спада?
– Давайте не будем об этом. Я уважаю коллег и спортсменов, которые делают все возможное из того, что они могут. Получается или нет – судить судьям, – сказала Линичук.
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