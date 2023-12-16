Валерий Ангелопол: «Сказал Линичук – я полностью принадлежу ей как спортсмен, как она скажет, так и будет, это полное доверие и власть тренера»

Фигурист Валерий Ангелопол рассказал о работе с тренером Натальей Линичук.

Линичук возглавила отделение танцев на льду в академии Евгения Плющенко, где Ангелопол тренируется в дуэте с Ариной Ушаковой.

«Как описать наши отношения с Натальей Владимировной? Я сказал ей – я полностью принадлежу ей как спортсмен, как она скажет, так и будет, это полное доверие и власть тренера. Я увидел человека, который знает, что делать, который видит, что делать.

В команде Анжелики Крыловой нужно было время, чтобы притереться друг к другу, найти общий язык, а сейчас тренер со мной работает напрямую, и какой тренер! Это дорогого стоит.

Сотрудничество с академией Евгения Плющенко было для меня неожиданностью. Я пытался осознать, что происходит в моей жизни, куда двигаться, и в этот момент мне протянули руку эти люди – по-настоящему сильные, влиятельные и понимающие свои цели. Здесь я как дома – нужен лед, вот лед, хочешь специалистов – теперь с нами Наталья Владимировна Линичук.

Я благодарен этим людям. И это не фарт, нет, это судьба. Фарт бывает на пустую голову, а тут было столько мыслей, столько работы, столько всего. Я пробовал разные варианты – никуда не брали, не хотели видеть, и слава богу, что все сложилось именно так», – сказал .

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