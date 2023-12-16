Валерий Ангелопол: «Сказал Линичук – я полностью принадлежу ей как спортсмен, как она скажет, так и будет, это полное доверие и власть тренера»

Теги Наталья Линичук сборная России танцы на льду Академия Плющенко Валерий Ангелопол Фигурное катание

Фигурист Валерий Ангелопол рассказал о работе с тренером Натальей Линичук.

Линичук возглавила отделение танцев на льду в академии Евгения Плющенко, где Ангелопол тренируется в дуэте с Ариной Ушаковой.

«Как описать наши отношения с Натальей Владимировной? Я сказал ей – я полностью принадлежу ей как спортсмен, как она скажет, так и будет, это полное доверие и власть тренера. Я увидел человека, который знает, что делать, который видит, что делать.

В команде Анжелики Крыловой нужно было время, чтобы притереться друг к другу, найти общий язык, а сейчас тренер со мной работает напрямую, и какой тренер! Это дорогого стоит.

Сотрудничество с академией Евгения Плющенко было для меня неожиданностью. Я пытался осознать, что происходит в моей жизни, куда двигаться, и в этот момент мне протянули руку эти люди – по-настоящему сильные, влиятельные и понимающие свои цели. Здесь я как дома – нужен лед, вот лед, хочешь специалистов – теперь с нами Наталья Владимировна Линичук.

Я благодарен этим людям. И это не фарт, нет, это судьба. Фарт бывает на пустую голову, а тут было столько мыслей, столько работы, столько всего. Я пробовал разные варианты – никуда не брали, не хотели видеть, и слава богу, что все сложилось именно так», – сказал Ангелопол.

Слово главного пацана фигурки: контракт партнерше, подстава от тренера, рука помощи от Плющенко и Рудковской

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23 комментария
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Ну чо, закупаем попкорн и делаем ставки, сколько продлится сия идиллия?
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Валера, конечно, очень эмоциональный, это будет и мешать и помогать ему. Удачи и пусть все хорошо сложится в новом ТШ.
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Ахах, парниша отрабатывает мягкие чехлы.
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Если Валера в жизни такой, как он пишет... У родственников выбора нет, а вот партнеры по работе, знакомые, девушки этот выбор имеют, и он очевиден. Назову это эмоциональный абьюз, а по простому душнила жуткий.
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Валера этакий эмоциональный позер. И ему все кажется, что мир вокруг него вертится.
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Тренируй меня полностью )
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Пафос - его второе имя 😂
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Не стоит давать таких обещаний. Во-первых, звучит не очень, а во-вторых, жизнь не предсказуема.
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С неугодной партнершей тоже кататься будет, если Линичук скажет "надо"?
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Ну ооочень эмоционален))))
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Неделя АП на спорте. Ни дня без строчки. Ветка ФК до ЧР будет заполнена.
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Только успехов на благо нашего фигурного катания!
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Ответ Fellina
Могли бы не объяснять 😂😂😂
могли бы не спрашивать
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Ответ Fellina
Вам?! 😉😂
гыгыгы
ангелополу канеш
готов на все же..
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И сразу такое позерство...
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Ну может быть вести себя буде разумно.
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Удивительно, что после всего он нашел партнершу, которая согласилась с ним кататься. Ей-то зачем это надо?
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Засудят вас..., у них всё схвачено.
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