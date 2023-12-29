Ирина Роднина: «Разочарование года? Многие думают о взаимоотношениях России и МОК, но это не такая глубокая проблема»

Ирина Роднина не считает взаимоотношения России и МОК разочарованием года.

«Разочарование года? Многие думают о взаимоотношениях России и , но это совершенно не такая глубокая проблема по сравнению с другими трудностями. МОК нас начал разочаровывать еще в 2015 году. Поэтому это такой у нас долгий процесс разочарования.

Поэтому отдавать столько внимания МОК совершенно не стоит. Разочаровываемся мы от своих ошибок, поэтому надо работать», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.