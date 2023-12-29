Ирина Роднина: «Разочарование года? Многие думают о взаимоотношениях России и МОК, но это не такая глубокая проблема»

Теги Ирина Роднина МОК Фигурное катание

Ирина Роднина не считает взаимоотношения России и МОК разочарованием года.

«Разочарование года? Многие думают о взаимоотношениях России и МОК, но это совершенно не такая глубокая проблема по сравнению с другими трудностями. МОК нас начал разочаровывать еще в 2015 году. Поэтому это такой у нас долгий процесс разочарования.

Поэтому отдавать столько внимания МОК совершенно не стоит. Разочаровываемся мы от своих ошибок, поэтому надо работать», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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2 комментария
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Почему года... Например госдума, олицетворение разочарования. Уже много, много лет
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Про свои ошибки смело, как бы за дискредитацию не того…
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