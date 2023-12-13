Роднина о выборах президента США: «Надеяться на избрание Трампа не стоит. Сильного влияния на МОК и спортивные организации это не окажет»

Роднина считает, что возможное президентство Трампа в США не скажется на спорте.

Следующие выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года.

«Думаю, это будет выбор народа в Америке, но сильного влияния на Международный олимпийский комитет (МОК) и остальные международные спортивные организации он не окажет.

Когда [Дональда] Трампа выбирали первый раз, он как-то оказал сильное влияние на наш спорт? Нет. Поэтому надеяться на избрание Трампа не стоит – нужно самим работать», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.