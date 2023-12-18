Роднина об Олимпиаде-2024: «МОК не допустил нас, а просто поиздевался»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала издевательством критерии допуска россиян до Игр-2024 в Париже.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам выступать в нейтральном статусе.
– Как оцените решение Рылова (российский пловец отказался ехать на Игры – Sports.ru)?
– Рылов лучше знает свои силы, возможности и позицию. Человек принял решение и сказал об этом заранее. Правильное или неправильное решение, каждый сам оценивает для себя. Я не судья ему.
– Но можно ли понять Рылова с учетом тех условий, на которых МОК допустил россиян на Олимпиаду в Париже?
– МОК не допустил нас, а просто поиздевался. Армейцы и динамовцы – это два сильнейших спортивных общества нашей страны, которые на протяжении всей истории советского и российского спорта завоевали больше всего медалей, и они не допущены. Командные виды спорта не допущены.
Олимпийские квалификации во многих видах уже закончились. Поэтому абсолютно неправильно говорить о том, что МОК кого‑то допустил, – сказала Роднина.
Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр
ИМХО.