Роднина о допуске к Олимпиаде-2024: «МОК с барского плеча разрешил единицам поехать без флага и гимна. Эти условия нереальные»
Ирина Роднина высказалась о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.
«Не вижу повода для радости. МОК с барского плеча разрешил единицам поехать на Олимпийские игры без флага и гимна. Эти условия продвигались еще давно, они нереальные.
Наверное, МОК допустит только тех спортсменов, которые точно не будут претендовать на медали», — сказала Роднина.
Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр