Роднина о допуске к Олимпиаде-2024: «МОК с барского плеча разрешил единицам поехать без флага и гимна. Эти условия нереальные»

Теги Ирина Роднина МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Не вижу повода для радости. МОК с барского плеча разрешил единицам поехать на Олимпийские игры без флага и гимна. Эти условия продвигались еще давно, они нереальные.

Наверное, МОК допустит только тех спортсменов, которые точно не будут претендовать на медали», — сказала Роднина

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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6 комментариев
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Дайте тем кто хочет учавствовать и прошёл отбор быть на Олимпиаде , даже на этих условиях и чтобы они смогли нормально вернуться и не в кутузку
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То ли дело Игры ЖЭКа, Ирина Константиновна! Гойда!
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Наверно отправят в итоге те 8,5 человек, которые отобрались.
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