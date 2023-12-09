Роднина о допуске к Олимпиаде-2024: «МОК с барского плеча разрешил единицам поехать без флага и гимна. Эти условия нереальные»

Ирина Роднина высказалась о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Не вижу повода для радости. с барского плеча разрешил единицам поехать на игры без флага и гимна. Эти условия продвигались еще давно, они нереальные.

Наверное, МОК допустит только тех спортсменов, которые точно не будут претендовать на медали», — сказала .

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр