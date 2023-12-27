Медведева о своем шоу «БеC комментариев»: «Думаю, мы делаем успехи. Финансово вкладываемся в этот проект, получаем отдачу. Горжусь этим»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева считает успешным свое ютуб-шоу «Бес комментариев».

«Проекты, которыми я горжусь? Спектакль «Кармен» – мне кажется, что я достойно справилась с ролью. Это была серьезная для меня задача. Нужно было хорошо выглядеть в этой роли, и мне кажется, у меня хорошо получилось.

Еще крупный серьезный для нас проект – «БеС комментариев». Мы делаем успехи, я думаю. Люди, которые занимаются созданием контента, знают, насколько трудно собрать слаженную команду.

Но у нас много людей – режиссеры, стилисты, визажисты, которые наших гостей подготавливают. Целый продакшен. Финансово вкладываемся в этот проект, получаем отдачу. Я горжусь этим», – сказала двукратная чемпионка мира. 

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38 комментариев
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Ответ Sat397
Комментарий удален пользователем
У Жени в шоу постоянно присутствуют рекламные интеграции. В последнем был Мегамаркет и Сбер (кредитная карта). Ещё вопросы?
+25
-2
+23
Шоу Жени на Ютьюбе набирает обороты. Мне интересно смотреть, как общается Женя с совершенно разными людьми. В некоторых выпусках поднимались серьезные темы, над которыми ещё потом не один день размышляешь. Ожидаемо, самым популярным стал выпуск с Сашей Трусовой. Девушка понимают друг друга и разговор вышел интересный
+21
-3
+18
Шоу интересное, поднимаются жизненные вопросы, не без юмора. Желаю новых харизматичных героев!
+21
-5
+16
Успехов и дальше! Чтоб было еще больше интересных выпусков и идей!
+18
-2
+16
Очень нравится формат шоу😍успеха Жене и всей ее команде❤️
+23
-7
+16
Отличный путь у Жени после спорта.
+24
-8
+16
Ответ Аленка_76
Очень мне нравится Женино шоу! Удачи ей в дальнейшем!
Да, шоу классное у Жени и гости интересные!
+23
-8
+15
Ответ Sat397
Комментарий удален пользователем
В каждом шоу у Жени присутствует реклама и не одна, так что ваши претензии не уместны
+17
-2
+15
Ответ Sat397
Комментарий удален пользователем
Почему вы сравниваете шоу Жени с Ивлеевой?
И ещё. Отдача бывает не только финансовая. Это вы так прочитали.
+16
-1
+15
Нравится шоу Жени, молодец развивается
+20
-5
+15
Женечка в роли Кармен великолепна, ездила в Питер смотреть, получила огромное удовольствие!
+18
-3
+15
Очень мне нравится Женино шоу!
Удачи ей в дальнейшем!
+24
-9
+15
Женина Кармен это просто любовь! Теперь у меня наступление весны в Москве ассоциируется с этим спектаклем - жду с нетерпением.
+17
-3
+14
Ответ Sat397
Комментарий удален пользователем
Вот конкретно Rina плюсует?
И стоит ли подражать человеку, действия которого вы считаете неправильными?
+15
-1
+14
Ответ Sat397
Комментарий удален пользователем
А зачем вы считаете чужие деньги? Уж точно не за ваш счет.
+16
-2
+14
Кармен! О да! Этим можно действительно гордиться! Получилось великолепно!
+18
-5
+13
Классное шоу. Смотрела все выпуски. Классные гости. Желаю шоу только процветания.💗
+18
-5
+13
Женя все делает на 100% , будет работать и работать , пока не сделает качественный материал .Ценят и уважают ее за это , не просто так у неё и главные роли без дублеров и множество приглашений в шоу , большое количество рекламных контрактов и свой новый канал , где выпуски набирают уже сотни тысяч просмотров . Талантлива и работоспособна , поэтому и успешна , молодец Женя !
+14
-2
+12
Ответ Sat397
Комментарий удален пользователем
А что вы то так переживаете, ведь не за ваш счёт банкет или я ошибаюсь😁
+13
-1
+12
Я успела полюбить это шоу, всегда с нетерпением жду новые выпуски.
+15
-3
+12
Смотрела несколько выпусков, с Трусовой,,Викой, Милохиным. Первые 2 понравились.
+14
-2
+12
Ответ Sat397
Комментарий удален пользователем
Госзакупка билетов была не у Авербуха, вы перепутали.
+11
0
+11
Женя сказала ещё про Кармен.
Прекрасно она там справилась с этой ролью.
А весной будут показы в Москве.
Ура!
+12
-1
+11
Ответ Mari Gams
Женя все делает на 100% , будет работать и работать , пока не сделает качественный материал .Ценят и уважают ее за это , не просто так у неё и главные роли без дублеров и множество приглашений в шоу , большое количество рекламных контрактов и свой новый канал , где выпуски набирают уже сотни тысяч просмотров . Талантлива и работоспособна , поэтому и успешна , молодец Женя !
Особенно ценно, что идёт своей дорогой
+13
-2
+11
и правильно,это прекрасные настоящие успехи!!кармен блестяще получилась у жени,а в шоу она также замечательно справляется, и мы очень рады ее успехам,она умница!!!
+12
-1
+11
Ответ Sat397
Комментарий удален пользователем
Вы думайте хоть немного прежде чем писать, с каких это пор шоу на ютубе финансирует государство, совсем уже берега попутали, там доходы от рекламы
+11
-1
+10
Ответ Сашуля П
Женина Кармен это просто любовь! Теперь у меня наступление весны в Москве ассоциируется с этим спектаклем - жду с нетерпением.
Мне посчастливилось увидеть Кармен вживую, замечательное шоу! Если приедут еще раз, снова пойду с удовольствием. Понравились все, особенно Евгения и Марк! Музыкальное сопровождение изумительное, Илье - браво!
+12
-2
+10
Ответ Сашуля П
Женина Кармен это просто любовь! Теперь у меня наступление весны в Москве ассоциируется с этим спектаклем - жду с нетерпением.
Да, прекрасный спектакль получился, образ Жене подходит на все 💯
+13
-3
+10
Ответ Sat397
Комментарий удален пользователем
Вы специалист по зарабатыванию на ютубе ? ) скорее нет , судя по вашим комментам , чтобы не задавать подобные вопросы , а главное делать выводы , нужно хотя бы приблизительно знать кухню производства контента на ютубе . И обратите внимание на фразу Евгении , «:мы вкладываемся финансово « это уже о многом говорит и Женя не один год готовила этот бизнес - проект , а она умеет собирать профессиональную команду и добиваться успеха .
+10
-1
+9
Ответ Аленка_76
Женя сказала ещё про Кармен. Прекрасно она там справилась с этой ролью. А весной будут показы в Москве. Ура!
Да, повезло москвичам!
+8
0
+8
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