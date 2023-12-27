Медведева о своем шоу «БеC комментариев»: «Думаю, мы делаем успехи. Финансово вкладываемся в этот проект, получаем отдачу. Горжусь этим»

Евгения Медведева считает успешным свое ютуб-шоу «Бес комментариев».

«Проекты, которыми я горжусь? Спектакль «Кармен» – мне кажется, что я достойно справилась с ролью. Это была серьезная для меня задача. Нужно было хорошо выглядеть в этой роли, и мне кажется, у меня хорошо получилось.

Еще крупный серьезный для нас проект – «БеС комментариев». Мы делаем успехи, я думаю. Люди, которые занимаются созданием контента, знают, насколько трудно собрать слаженную команду.

Но у нас много людей – режиссеры, стилисты, визажисты, которые наших гостей подготавливают. Целый продакшен. Финансово вкладываемся в этот проект, получаем отдачу. Я горжусь этим», – сказала двукратная чемпионка мира.

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