Евгения Медведева: «Была бы я реально коровой на льду – я бы два чемпионата мира не выиграла. Здесь вопрос самоиронии»
Евгения Медведева рассказала о своей роли в ледовом шоу «Корова на льду».
«Я – мечта коровы. Когда появился спектакль, я думала, что меня запихнут в ростовую куклу, но потом выяснилось, что это все намного интереснее и более закручено.
Я в начале просто фигуристка, которую показывают по телевизору. Корова Муля влюбляется в фигурное катание, потому что она увидела фигуристку, которая катается на коньках.
Она тоже захотела кататься на коньках, я к ней являюсь как вдохновение, и она представляет, как здорово было бы быть вот такой Мулей – маленькой, хрупкой, которая катается на коньках», – сказала двукратная чемпионка мира.
«Как отношусь к выражению «корова на льду» и как меня называли тренеры? Да как меня только не называли, и не только тренеры, а вообще люди... Там список большой, перечислять не буду.
Поначалу, когда я услышала, что я, вероятно, катаю корову на льду, был такой диссонанс: «Что, я корова?» А потом я поняла, что этот эпитет ко мне не имеет никакого отношения.
Была бы я реально коровой на льду, я бы два чемпионата мира не выиграла. Здесь вопрос самоиронии, и если если человек обижается на имя «корова на льду», значит, он себя с ним ассоциирует», – цитирует Медведеву «Спорт-Экспресс».
Дети в восторге.
У Жени очень красивые костюмы!
А с самоиронией и чувством юмора у Жени всё в порядке.
Спектакль классный. Судя по отзывам детям понравилось. И костюм этот Жене идет, особенно панталончики и рожки
женя медведева!!
Как она катается -завораживающе! Есть в ней Большая Искра Божия и внутренний Огонь! От души все делает!
И так красива, так хороша! Как фарфоровая куколка, так искренне катается, так трогательно и душевно. Обожаю и люблю! 💖