Евгения Медведева: «Была бы я реально коровой на льду – я бы два чемпионата мира не выиграла. Здесь вопрос самоиронии»

Евгения Медведева рассказала о своей роли в ледовом шоу «Корова на льду».

«Я – мечта коровы. Когда появился спектакль, я думала, что меня запихнут в ростовую куклу, но потом выяснилось, что это все намного интереснее и более закручено.

Я в начале просто фигуристка, которую показывают по телевизору. Корова Муля влюбляется в фигурное катание, потому что она увидела фигуристку, которая катается на коньках.

Она тоже захотела кататься на коньках, я к ней являюсь как вдохновение, и она представляет, как здорово было бы быть вот такой Мулей – маленькой, хрупкой, которая катается на коньках», – сказала двукратная чемпионка мира.

«Как отношусь к выражению «корова на льду» и как меня называли тренеры? Да как меня только не называли, и не только тренеры, а вообще люди... Там список большой, перечислять не буду.

Поначалу, когда я услышала, что я, вероятно, катаю корову на льду, был такой диссонанс: «Что, я корова?» А потом я поняла, что этот эпитет ко мне не имеет никакого отношения.

Была бы я реально коровой на льду, я бы два чемпионата мира не выиграла. Здесь вопрос самоиронии, и если если человек обижается на имя «корова на льду», значит, он себя с ним ассоциирует», – цитирует Медведеву «Спорт-Экспресс».