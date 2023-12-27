Евгения Медведева: «Была бы я реально коровой на льду – я бы два чемпионата мира не выиграла. Здесь вопрос самоиронии»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева ледовые шоу Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о своей роли в ледовом шоу «Корова на льду».

«Я – мечта коровы. Когда появился спектакль, я думала, что меня запихнут в ростовую куклу, но потом выяснилось, что это все намного интереснее и более закручено.

Я в начале просто фигуристка, которую показывают по телевизору. Корова Муля влюбляется в фигурное катание, потому что она увидела фигуристку, которая катается на коньках.

Она тоже захотела кататься на коньках, я к ней являюсь как вдохновение, и она представляет, как здорово было бы быть вот такой Мулей – маленькой, хрупкой, которая катается на коньках», – сказала двукратная чемпионка мира.

«Как отношусь к выражению «корова на льду» и как меня называли тренеры? Да как меня только не называли, и не только тренеры, а вообще люди... Там список большой, перечислять не буду.

Поначалу, когда я услышала, что я, вероятно, катаю корову на льду, был такой диссонанс: «Что, я корова?» А потом я поняла, что этот эпитет ко мне не имеет никакого отношения.

Была бы я реально коровой на льду, я бы два чемпионата мира не выиграла. Здесь вопрос самоиронии, и если если человек обижается на имя «корова на льду», значит, он себя с ним ассоциирует», – цитирует Медведеву «Спорт-Экспресс».

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27 комментариев
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Прекрасная сказка!
Дети в восторге.
У Жени очень красивые костюмы!
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На пике была хороша - спору нет, да и в истории ФК наследила изрядно). Так то молодец, хоть и не мой тип. Ну и по титулам крутая, тк выиграла все по 2 раза, кроме ОИ.
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Женя так красиво каталась, такие у неё руки! Действительно вдохновение. И ее спортивный путь многих вдохновил, многие её кумиром в спорте называют.
А с самоиронией и чувством юмора у Жени всё в порядке.

Спектакль классный. Судя по отзывам детям понравилось. И костюм этот Жене идет, особенно панталончики и рожки
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Справедливо. В лучшие свои сезоны Женя была легче пуха и порхала надо льдом
+29
-11
+18
Женя и корову на льду будет катать изящно и красиво , залюбуешься . В спектакле чудесный образ у неё получился , милый и яркий . А с самоиронией и чувством юмора у Жени всегда полный порядок !
+19
-2
+17
Ответ Ритт
Женя так красиво каталась, такие у неё руки! Действительно вдохновение. И ее спортивный путь многих вдохновил, многие её кумиром в спорте называют. А с самоиронией и чувством юмора у Жени всё в порядке. Спектакль классный. Судя по отзывам детям понравилось. И костюм этот Жене идет, особенно панталончики и рожки
Руки у Жени очень красивые!
+19
-2
+17
Ответ kate_ko
Справедливо. В лучшие свои сезоны Женя была легче пуха и порхала надо льдом
Она и сейчас порхает. Посмотрите отрывки в фан группе, как здорово катается
+24
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Великолепная сказка. Очень понравилась. ♥️Женя великолепна.
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Красивая сказка получилась, костюмы классные 👍
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Какой классный детский спектакль поставили. Посмотрела отрывки, захотелось сходить. Дети визжали от восторга. Женя отыграла на все 100%
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+17
Какой прекрасный спектакль!!😍костюмы, музыка, декорации 🔥🔥🔥и самое главное счастливые и довольные дети!!!
+18
-2
+16
Какая милейшая корова получилась, с нетерпением жду 4 января - пойдём на спектакль.
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Милая сказка, мечта Мули прекрасна, очень красивые костюмы
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С премьерой! Милый детский спектакль получился.
+17
-1
+16
Чудесное шоу и костюмы классные, думаю дети в восторге!
+21
-5
+16
Ответ alexnew
Комментарий удален модератором
Главную корову в шоу катает танцор, Женя мечта Мули
+16
-2
+14
Как хорошо ответила! 👍👏
+14
0
+14
Я так рада за всех, кто сегодня посмотрел этот спектакль! С наступающим Новым годом , счастья и радости желаю, а ещё побольше красивых спектаклей с Евгенией!
+13
0
+13
Бабочка ты наша, до коровы еще далеко.
+16
-3
+13
женя шикарна,прекрасные две полноценные роли,удивительная она девушка,красивая,ироничная,и да,реальное воплощение вдохновения,это она ,
женя медведева!!
+13
-1
+12
Самоиронии Жене не занимать. Роль прекрасная, вдохновляющая идти к своей цели, не смотря ни на что!
+10
0
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Милая сказка,красивая постановка,талантливые актеры,что может быть лучше?❣
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0
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У Жени всегда прекрасно с чувством юмора и самоиронией. Каждый номер отыграет на все 100%!
+10
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Ответ Елена Спирина
Она и сейчас порхает. Посмотрите отрывки в фан группе, как здорово катается
Я, кстати, видела живьём катание Жени год назад на шоу Тутберидзе. Есть в нем что-то завораживающее и неуловимое
+11
-1
+10
Сегодня я была на спектакле. Женечка божественно прекрасна! 🥰До чего же она грациозная! Просто прелесть!
Как она катается -завораживающе! Есть в ней Большая Искра Божия и внутренний Огонь! От души все делает!
И так красива, так хороша! Как фарфоровая куколка, так искренне катается, так трогательно и душевно. Обожаю и люблю! 💖
+9
-1
+8
Ответ Olga Krayz
Красивая сказка получилась, костюмы классные 👍
Декорации и музыка тоже 👍
+9
-1
+8
Комментарий удален модератором
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