Софья Муравьева: «Тройной аксель мне необходим, очень люблю этот прыжок. А четверные... В них я не профессионал»
Софья Муравьева заявила, что пока не знает, будет ли пробовать исполнять четверные.
– Раньше вы говорили, что без четверных современное фигурное катание невозможно. Сейчас мнение изменилось?
– Я меняюсь, так что да, думаю, изменилось. Без тройного акселя я не я. Он мне необходим, я очень люблю этот прыжок.
А четверные… Не знаю. Я не профессионал в четверных. В акселе я в какой-то степени профессионал. Так что поживем – увидим, – сказала серебряный призер чемпионата России-2024.
А кто обыграл Валиеву и остальных? Прима группы Плющенко отказалась от риска и не прогадала
Конечно Софья тренирует Четверной, по другому теперь и быть не может.
Удачи и Здоровья всем нашим Фигуристкам и особенно тем кто тренирует Ультра-си, рискуя серьёзной травмой и пропуском сезона.
Для меня именно они самые Уважаемые наши фигуристки❤️