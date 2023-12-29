Софья Муравьева: «Тройной аксель мне необходим, очень люблю этот прыжок. А четверные... В них я не профессионал»

Теги сборная России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Софья Муравьева заявила, что пока не знает, будет ли пробовать исполнять четверные.

– Раньше вы говорили, что без четверных современное фигурное катание невозможно. Сейчас мнение изменилось?

– Я меняюсь, так что да, думаю, изменилось. Без тройного акселя я не я. Он мне необходим, я очень люблю этот прыжок.

А четверные… Не знаю. Я не профессионал в четверных. В акселе я в какой-то степени профессионал. Так что поживем – увидим, – сказала серебряный призер чемпионата России-2024.

А кто обыграл Валиеву и остальных? Прима группы Плющенко отказалась от риска и не прогадала

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35 комментариев
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С тройным акселем можно кататься очень много лет. Четвёртые прыжки девушкам после 18 лет очень трудно сохранить. Пусть Соня катается долго.
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Так если стабилизирует прыжок, вполне с тремя акселями на две проги сможет бороться за пьедестал. Лишь бы здоровья и мотивации хватило
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А нам пели песни, что вовсю тренируется сальхов и скоро он будет..
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Честная девочка. все сказала ,все назвала своими именами. а дальше поживем - увидим..
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Вся суть и цель этого очередного интервью в описании, которое Жуков сделал в начале: Лучшая фигуристка А.П победила олимпийскую чемпионку.. Ну, такие заголовки сразу после Ч. Р и предполагались.. И ещё не вечер)
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Четверной всегда будет нужен, для победы, в добавок к Акселю.
Конечно Софья тренирует Четверной, по другому теперь и быть не может.
Удачи и Здоровья всем нашим Фигуристкам и особенно тем кто тренирует Ультра-си, рискуя серьёзной травмой и пропуском сезона.
Для меня именно они самые Уважаемые наши фигуристки❤️
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Настоящая качественная фигуристка должна уметь прыгать тройной аксель. Так что, всё верно, Соня. А четверные - это всё равно обман на куртке и лёгком весе. По большей части.
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Ответ Oleandra
хотите сравнить катание и программы ТОЙ Косторной с муравьёвскими?
Косторная прыгала триксель один сезон с ростом 150 см, сравнения неуместны. Соня прыгает третий сезон с ростом выше 160
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Ответ Oleandra
хотите сравнить катание и программы ТОЙ Косторной с муравьёвскими?
Зачем сегодняшнюю Муру 17,5 лет сравнивать с той Косторной 15 лет?
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Ответ Мороженко
А кто у нас почти в 18 квады прыгает или вообще ультра-си? Только Соня Муравьёва прыгает триксель на соревнованиях, а вернёт квад или нет это уже посмотрим. С Акселем тоже можно выигрывать, как делала это Косторная
хотите сравнить катание и программы ТОЙ Косторной с муравьёвскими?
+6
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+1
Ответ Jessi
Косторная прыгала триксель один сезон с ростом 150 см, сравнения неуместны. Соня прыгает третий сезон с ростом выше 160
в третий сезон она пока что на одном турнире прыгнула, и то не на отлично, на троечку.
+1
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Ответ Oleandra
А нам пели песни, что вовсю тренируется сальхов и скоро он будет..
У 17 летней фигуристки Плющенко есть шикарные триксели. У 17 летней фигуристки Тутберидзе Майи Хромых нет уже старших тройных
+10
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Ответ Ashly
Пубертат пройди сначала, "профессионал". И её фанаты ещё кого-то обвиняют в наличии короны.
Ей 18 летом будет, пубертат почти пройден
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Ответ Мороженко
Ладно бы ультра-си в 17 лет теряли, но Майя потеряла и старшие тройные.
у Плюща никто ничего не терял? все со своими? вот когда Жилина вернётся, тогда посчитаем - всё ли у неё осталось.
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Ответ nadenki
Вся суть и цель этого очередного интервью в описании, которое Жуков сделал в начале: Лучшая фигуристка А.П победила олимпийскую чемпионку.. Ну, такие заголовки сразу после Ч. Р и предполагались.. И ещё не вечер)
Т.е вы отвергаете тот факт, что Камила- олимпийская чемпионка? Или не согласны с судейским решением, т.е лучшая фигуристка А.П проиграла олимпийской чемпионке ? Или не согласны, что Муравьева - лучшая фигуристка А.П ?
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Ответ Юра Плисецкий
Зачем сегодняшнюю Муру 17,5 лет сравнивать с той Косторной 15 лет?
Той Косторной было 16,5 лет. Как же любители Плюща любят приврать.
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Ответ Мороженко
Муравьева скользит не хуже Косторной, я не сравниваю, а говорю, что можно так же, потому что данные все есть)
Муравьёва скользит хуже не только Косторной, но и Валиевой, Акатьевой, Синицыной. Но пиар ей, конечно, знатный устроили со "второй Костнер".
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Ответ k4rmazin2007
Да уж, этапы ЮГП были эпичные. А сколько болельщиков новоиспеченных было у Изабо Левито на этапе в Австрии, где она боролась с Соней. Тут на спортсе резко выросли пожелания победы Левито:) Догадаться нетрудно кто эти люди)
Да все одни и те же годами, иногда только аккаунты меняют, но узнаваемы. Соня молодец, надеюсь ей ЕВП объяснил, что толпа нелюбителей - это значит пришел успех и признание. Тут прям за неделю нарисовались, быстро 😂
+3
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0
Ответ Беглый*
Потому что когда теряются ультра-си в какой-нибудь бракадемии, значит "всё по плану", "так задумано", "методика такая!". Но как только такое происходит в ТШТ, значит "добили", "сломали", "слили".
Ладно бы ультра-си в 17 лет теряли, но Майя потеряла и старшие тройные.
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Ответ Юра Плисецкий
Зачем сегодняшнюю Муру 17,5 лет сравнивать с той Косторной 15 лет?
так это не я сравнила, а Мороженка.
+2
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0
Ответ Беглый*
Потому что когда теряются ультра-си в какой-нибудь бракадемии, значит "всё по плану", "так задумано", "методика такая!". Но как только такое происходит в ТШТ, значит "добили", "сломали", "слили".
или когда кто-то ушёл из АП, то так ему и надо, он или она сами виноваты.. как Зинина, которая на ПР тоже последнее место заняла.
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Ответ Oleandra
и почему же его нет теперь?
А почему у Валиевой нет ни трикселя ни квада, а у Хромых даже тройных уже нет?
+5
-5
0
Ответ Oleandra
и почему же его нет теперь?
А кто у нас почти в 18 квады прыгает или вообще ультра-си? Только Соня Муравьёва прыгает триксель на соревнованиях, а вернёт квад или нет это уже посмотрим. С Акселем тоже можно выигрывать, как делала это Косторная
+5
-5
0
Ответ Мороженко
Дак есть видео Сальхова от 2021г
и почему же его нет теперь?
+4
-4
0
Ответ Oleandra
А нам пели песни, что вовсю тренируется сальхов и скоро он будет..
Дак есть видео Сальхова от 2021г
+6
-6
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