Татьяна Тарасова: «Наша тренерская школа растет. Плющенко уже воспитал призеров чемпионата России, которые выполняют сложнейшие элементы»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России чемпионат России пары мужское катание женское катание Павел Слюсаренко Владислав Дикиджи Софья Муравьева Олег Татауров Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о перспективах тренерской школы в России.

– Насколько сейчас перспективна наша тренерская школа в фигурном катании? Кого можете выделить?

– Наша тренерская школа растет. Я имею в виду не только фигурное катание, у нас появляется много прекрасных тренеров. Первый – Плющенко, он уже воспитал призеров чемпионата России, которые выполняют сложнейшие элементы.

Также выделю ученика Алексея Мишина – Олега Татаурова. Его ученик, Владислав Дикиджи, стал настоящим открытием сезона, он просто потряс наш мир фигурного катания!

Еще хочется выделить Павла Слюсаренко, он молодой парень, который прекрасно работает со своей группой.

Это самые яркие личности, которые прекрасно справляются с работой, – сказала заслуженный тренер СССР.

Ученица Плющенко Софья Муравьева стала серебряным призером чемпионата России-2024 в Челябинске.

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5 комментариев
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А почему "призерОВ" уже? Мура вроде как одна за всех была 😂
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Ха-ха два раза.
Кого это Плющ САМ ВОСПИТАЛ?
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Бывают "литературные негры", а бывают "фигурнокатательные". Ну вы поняли, о ком я...
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Согласна что Слюсаренко со своими парами вытесняет Москвину. И постановки нравятся гораздо больше чем у МГ и БК. Очень надеюсь что в следующем сезоне его пары будут радовать в том же составе. Татауров ну фиг знает. Помнится в том году прям Федченко пиарили как вторую Тутбиридзе. А что в итоге? Алина вообще мимо. По юниорам тоже у нее не восторг.
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Ответ Лека-Лека
Ха-ха два раза. Кого это Плющ САМ ВОСПИТАЛ?
того,кто побеждает....ну и в тот момент когда побеждает. если вдруг фиаско-историю пере переписывают- Плющенко даже мимо не проходил
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