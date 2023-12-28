Татьяна Тарасова: «Наша тренерская школа растет. Плющенко уже воспитал призеров чемпионата России, которые выполняют сложнейшие элементы»

Татьяна Тарасова высказалась о перспективах тренерской школы в России.

– Насколько сейчас перспективна наша тренерская школа в фигурном катании? Кого можете выделить?

– Наша тренерская школа растет. Я имею в виду не только фигурное катание, у нас появляется много прекрасных тренеров. Первый – Плющенко, он уже воспитал призеров чемпионата России, которые выполняют сложнейшие элементы.

Также выделю ученика Алексея Мишина – . Его ученик, , стал настоящим открытием сезона, он просто потряс наш мир фигурного катания!

Еще хочется выделить Павла Слюсаренко, он молодой парень, который прекрасно работает со своей группой.

Это самые яркие личности, которые прекрасно справляются с работой, – сказала заслуженный тренер СССР.

Ученица Плющенко Софья Муравьева стала серебряным призером чемпионата России-2024 в Челябинске.