Софья Муравьева: «В этом сезоне думаю о местах, а не только о чистом прокате. Хочу побеждать и буду много работать для этого»
Софья Муравьева заявила, что для нее важны высокие места, а не только чистые прокаты.
– Поэтому на волне адреналина пошли на тройные аксели на московском этапе?
– На самом деле я хотела еще в Казани, но тренеры отговаривали. В Москве же за несколько дней до старта все тоже были против, но это уже было мое решение.
Вот на второй аксель в произвольной программе на первенстве Москвы идти не надо было, это точно. Такой вот щелчок моей глупости произошел.
– Тройной аксель – элемент, с которым надо добиваться результата. Вы от себя в этом плане чего ожидали на чемпионате России? Помимо чистого проката, разумеется.
– А я в этом сезоне не думаю только о чистом прокате. Я думаю о местах.
– Смело.
– Это только с этого сезона – в прошлом я действительно ни о чем другом не думала, кроме как о чистых прокатах.
На пресс-конференции кто-то сказал, что мое четвертое место на прошлом чемпионате России было обидным, но для меня в тот момент это было не так. Я тогда была очень сильно рада своим выступлениям – настолько, что порой забывала даже, что я четвертая.
– Появилось ощущение, что вы уже должны показывать результат?
– Не должна, а хочу. И хочу...
– Побеждать?
– Да. Я хочу побеждать. И буду очень много работать для этого, – сказала серебряный призер чемпионата России-2024.
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