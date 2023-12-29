Софья Муравьева: «В этом сезоне думаю о местах, а не только о чистом прокате. Хочу побеждать и буду много работать для этого»

Теги сборная России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Софья Муравьева заявила, что для нее важны высокие места, а не только чистые прокаты.

– Поэтому на волне адреналина пошли на тройные аксели на московском этапе?
 
– На самом деле я хотела еще в Казани, но тренеры отговаривали. В Москве же за несколько дней до старта все тоже были против, но это уже было мое решение.

Вот на второй аксель в произвольной программе на первенстве Москвы идти не надо было, это точно. Такой вот щелчок моей глупости произошел.

– Тройной аксель – элемент, с которым надо добиваться результата. Вы от себя в этом плане чего ожидали на чемпионате России? Помимо чистого проката, разумеется.

– А я в этом сезоне не думаю только о чистом прокате. Я думаю о местах.

– Смело.
 
– Это только с этого сезона – в прошлом я действительно ни о чем другом не думала, кроме как о чистых прокатах.

На пресс-конференции кто-то сказал, что мое четвертое место на прошлом чемпионате России было обидным, но для меня в тот момент это было не так. Я тогда была очень сильно рада своим выступлениям – настолько, что порой забывала даже, что я четвертая.
 
– Появилось ощущение, что вы уже должны показывать результат?

– Не должна, а хочу. И хочу...
 
– Побеждать?

– Да. Я хочу побеждать. И буду очень много работать для этого, – сказала серебряный призер чемпионата России-2024.

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25 комментариев
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Ой, ой, ой….. Звезда родилась 🤦‍♀️
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Распознала вкус грибного соуса..
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Корона-то по-тихоньку прирастает к головушке
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Пропиталась духом Рудковских Мура и теперь хочет только побеждать. Аппетит приходит во время еды, была бы только еда вкусная и съедобная...
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Ответ Белые Росы
Комментарий скрыт
фигуристок из ТШТ сразу оставляют без пьедестала, стоит им только совершить ошибки.. за те же самые ошибки Мура осталась на третьем месте.
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Ну и зачем врать-то? Чему она радовалась на прошлом ЧР, падения в обеих программах? И когда занимает место ниже того, которое она должна была занять, по её мнению, не скрывает недовольства.
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Хоть честно, а не как некоторые чисто катают, а потом ноют, что не победили, хотя до этого во всю говорили, что чистые прокаты - главная цель.
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Соня молодчина. На ЧР показала отличный результата. Единственная 17-летняя фигуристка, которая успешно приземлила ультра си на этом ЧР.
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Молодец, Сонечка! Ты одна из сильнейших фигуристок мира, верь в себя и удачи!
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Ответ Oleandra
фигуристок из ТШТ сразу оставляют без пьедестала, стоит им только совершить ошибки.. за те же самые ошибки Мура осталась на третьем месте.
Да-да, Валиева с двумя падениями была первой на этапе
+6
-4
+2
Ответ Oleandra
фигуристок из ТШТ сразу оставляют без пьедестала, стоит им только совершить ошибки.. за те же самые ошибки Мура осталась на третьем месте.
Почему Акатьеву с 3 падениями в ПП оставили на 3 месте на одном из этапов. Ах да, это же другое)
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+2
Мура Молодец. " Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. " ( Суворов ). Успехов.
+4
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+1
Ответ k4rmazin2007
Почему Акатьеву с 3 падениями в ПП оставили на 3 месте на одном из этапов. Ах да, это же другое)
почему Жилину и Титову с падениями делали чемпионками этапов? это тебе не третье место, и не четвёртое там более.
+2
-2
0
Ответ Oleandra
почему Жилину и Титову с падениями делали чемпионками этапов? это тебе не третье место, и не четвёртое там более.
Титова и Ника не падали 3 раза как Акатьева.
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Ответ k4rmazin2007
Титова и Ника не падали 3 раза как Акатьева.
по два раза падали, если не по три.. это уже первое место? Худа падала в танцах - первые места получала.. Самарин падал - был на пьедестале.. и т.д.
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Ответ k4rmazin2007
Забавно, что фаны ТШТ негодуют 3 местом Сони Муравьевой на этапе в Москве. При этом они забывают, что Акатьева на одном из этапов Гран-при аж с 3 падениями занимала 3 место. Потому что судьи были подобраны хрустальным. "Четверо судей в нарушение правил поставили Акатьевой оценки выше 8,75 за компоненты, несмотря на три падения"
Фанам ТШТ нечего ответить кроме как дизы ставить. Бедняжки, так им не нравится серебро Муры на ЧР и щас пытаются какими то примитивными способами очернить её репутацию.
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