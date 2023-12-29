Софья Муравьева: «В этом сезоне думаю о местах, а не только о чистом прокате. Хочу побеждать и буду много работать для этого»

Софья Муравьева заявила, что для нее важны высокие места, а не только чистые прокаты.

– Поэтому на волне адреналина пошли на тройные аксели на московском этапе?



– На самом деле я хотела еще в Казани, но тренеры отговаривали. В Москве же за несколько дней до старта все тоже были против, но это уже было мое решение.

Вот на второй аксель в произвольной программе на первенстве Москвы идти не надо было, это точно. Такой вот щелчок моей глупости произошел.

– Тройной аксель – элемент, с которым надо добиваться результата. Вы от себя в этом плане чего ожидали на чемпионате России? Помимо чистого проката, разумеется.

– А я в этом сезоне не думаю только о чистом прокате. Я думаю о местах.

– Смело.



– Это только с этого сезона – в прошлом я действительно ни о чем другом не думала, кроме как о чистых прокатах.

На пресс-конференции кто-то сказал, что мое четвертое место на прошлом чемпионате России было обидным, но для меня в тот момент это было не так. Я тогда была очень сильно рада своим выступлениям – настолько, что порой забывала даже, что я четвертая.



– Появилось ощущение, что вы уже должны показывать результат?

– Не должна, а хочу. И хочу...



– Побеждать?

– Да. Я хочу побеждать. И буду очень много работать для этого, – сказала серебряный призер чемпионата России-2024.

Плющенко и Муравьева лихо праздновали суперпрыжок. Но нелепое падение и ученицы Тутберидзе не пустили в лидеры