Софья Муравьева: «Я горжусь, что я эмоциональный человек, что не стою, как деревянная доска. Могу показывать свои эмоции на льду»

Софья Муравьева рассказала, что гордится своей эмоциональностью.

– Со стороны вы кажетесь очень тонкой натурой, тяжело переживающей любые, даже не очень значительные неудачи. Это так?

– Да. Не знаю, может, возраст такой сейчас у меня... Но я считаю, что каждый человек имеет право на эмоцию – где-то поплакать, где-то порадоваться. Все мы люди, у нас равные права. И я не считаю, что это нужно менять.

Я горжусь, что я эмоциональный человек, что я не стою, знаете, как деревянная доска. Я могу показывать свои эмоции на льду. И благодарна всем, что у меня есть такая возможность.



– Плющенко назвал вас взрослой, осознанной фигуристкой. Что в вас поменялось со временем, когда пришел опыт?

– Мне кажется, опыта у меня еще нет, он только нарабатывается. Если бы у меня был опыт, в короткой программе на чемпионате России я бы не допустила такую ошибку на дорожке шагов. Надеюсь, со временем опыт ко мне придет, и я смогу его использовать.

– Подобные суждения прямо ложатся на планы о долгой карьере.

– Ну, во всяком случае, именно на долгую карьеру я и рассчитываю. Все еще. И всегда так будет, – сказала фигуристка.

А кто обыграл Валиеву и остальных? Прима группы Плющенко отказалась от риска и не прогадала