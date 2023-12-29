Софья Муравьева: «Я горжусь, что я эмоциональный человек, что не стою, как деревянная доска. Могу показывать свои эмоции на льду»
Софья Муравьева рассказала, что гордится своей эмоциональностью.
– Со стороны вы кажетесь очень тонкой натурой, тяжело переживающей любые, даже не очень значительные неудачи. Это так?
– Да. Не знаю, может, возраст такой сейчас у меня... Но я считаю, что каждый человек имеет право на эмоцию – где-то поплакать, где-то порадоваться. Все мы люди, у нас равные права. И я не считаю, что это нужно менять.
Я горжусь, что я эмоциональный человек, что я не стою, знаете, как деревянная доска. Я могу показывать свои эмоции на льду. И благодарна всем, что у меня есть такая возможность.
– Плющенко назвал вас взрослой, осознанной фигуристкой. Что в вас поменялось со временем, когда пришел опыт?
– Мне кажется, опыта у меня еще нет, он только нарабатывается. Если бы у меня был опыт, в короткой программе на чемпионате России я бы не допустила такую ошибку на дорожке шагов. Надеюсь, со временем опыт ко мне придет, и я смогу его использовать.
– Подобные суждения прямо ложатся на планы о долгой карьере.
– Ну, во всяком случае, именно на долгую карьеру я и рассчитываю. Все еще. И всегда так будет, – сказала фигуристка.
А кто обыграл Валиеву и остальных? Прима группы Плющенко отказалась от риска и не прогадала
Не "деревянная доска" конечно (заметьте, не я это сказала), но и далеко не актриса на льду.
А эмоций больше у нее вне прокатов) Вот любит человек поплакать, чтоб ее пожалели, сердечек журналистам подарить, чтоб опять же "прониклись")) там да, там эмоции 😅
Соне, в любом случае, удачи.