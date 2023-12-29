Софья Муравьева: «Я горжусь, что я эмоциональный человек, что не стою, как деревянная доска. Могу показывать свои эмоции на льду»

Теги сборная России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Софья Муравьева рассказала, что гордится своей эмоциональностью.

– Со стороны вы кажетесь очень тонкой натурой, тяжело переживающей любые, даже не очень значительные неудачи. Это так?

– Да. Не знаю, может, возраст такой сейчас у меня... Но я считаю, что каждый человек имеет право на эмоцию – где-то поплакать, где-то порадоваться. Все мы люди, у нас равные права. И я не считаю, что это нужно менять.

Я горжусь, что я эмоциональный человек, что я не стою, знаете, как деревянная доска. Я могу показывать свои эмоции на льду. И благодарна всем, что у меня есть такая возможность.
 
– Плющенко назвал вас взрослой, осознанной фигуристкой. Что в вас поменялось со временем, когда пришел опыт?

– Мне кажется, опыта у меня еще нет, он только нарабатывается. Если бы у меня был опыт, в короткой программе на чемпионате России я бы не допустила такую ошибку на дорожке шагов. Надеюсь, со временем опыт ко мне придет, и я смогу его использовать.

– Подобные суждения прямо ложатся на планы о долгой карьере.

– Ну, во всяком случае, именно на долгую карьеру я и рассчитываю. Все еще. И всегда так будет, – сказала фигуристка.

А кто обыграл Валиеву и остальных? Прима группы Плющенко отказалась от риска и не прогадала

25 комментариев
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Самая неэмоциональная фигуристка гордится собой, забавно)))
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На льду пока эмоций не видели, Соня. Только вне его
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Что она несёт? когда молчала, была лучше..
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Если Соня эмоциональная, страшно представить, кто не эмоциональный
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Не видела сильных эмоций у этой снежной королевы. Разве что искреннюю радость когда поняла что вторая на ЧР
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Кмк, с эмоциями на льду у Сони как раз не очень хорошо...
Не "деревянная доска" конечно (заметьте, не я это сказала), но и далеко не актриса на льду.
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Как-то Мура до интервью умнее казалась)
А эмоций больше у нее вне прокатов) Вот любит человек поплакать, чтоб ее пожалели, сердечек журналистам подарить, чтоб опять же "прониклись")) там да, там эмоции 😅
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Ну и эпитеты...
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Вопрос только в том, почему из года в год и в КМ, и в ПП это всегда одна и та же неизменная эмоция? Страдальческая.
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Ответ olvl
За падение Аделии баллы сняли. Как и Камиле. Триксели разве чистейшие были? Соне, в любом случае, удачи.
Триксели Муры на этом ЧР были самыми кривыми, что я видел в ЖО, причём раньше она прыгала лучше. На честном слове держатся. На международке никаких гое они бы не получили
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"Не стою, как деревянная доска" - стоит, как сутулая доска. Это, конечно, лучше, LOL
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Ответ k4rmazin2007
У Петросян нет ни одного чистого проката ПП в сезоне. Как же так, фанаты ТШТ же столько раз вопили что чистые прокаты важнее количества ультра-си
Ну Аделии надо отдать должное, что не получился первый четверной, но она все равно сделала его дальше в программе. Падают все, тк. лед скользкий. Ни один спортсмен не избежал этого.
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Ответ k4rmazin2007
Комментарий скрыт
второе место тоже падало.. его надо было на первое поставить?
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Соне, безусловно, удачи (и здоровья), однако ж ее нынешний штаб как-то не сочетается с долгими карьерами. И эмоциональность там... специфическая :)
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Ответ k4rmazin2007
Комментарий скрыт
За падение Аделии баллы сняли. Как и Камиле. Триксели разве чистейшие были?
Соне, в любом случае, удачи.
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Ответ *** Monik ***
Как-то Мура до интервью умнее казалась) А эмоций больше у нее вне прокатов) Вот любит человек поплакать, чтоб ее пожалели, сердечек журналистам подарить, чтоб опять же "прониклись")) там да, там эмоции 😅
Она во всех вью подает себя не как 17-тилетняя проф.спортсменка, а как маленький ребенок. Скорее всего такая модель поведения идет из семьи, да и Плющ с ней вечно фамильярничает.
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Мне всегда хочется её называть ласково Сонечкой, такая она нежная, трепетная, чудесная, когда она выходит на лед, дышать даже забываю.
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Соне пора понять, что если сказать "как деревянная доска", то очень много людей спросит "а это о ком?". Без сравнений негатива меньше.
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Ответ Oleandra
Что она несёт? когда молчала, была лучше..
Лучше для фанатиков Тутберидзе?
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