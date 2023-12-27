Медведева об анорексии Липницкой: «Мусолить эту тему странно, как минимум ее случай. Это сплошь и рядом в женском спорте»
Медведева считает, что не стоит мусолить тему анорексии Юлии Липницкой.
В 2017 году олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Липницкая рассказала, что ей был поставлен этот диагноз.
«Я с Юлей никогда не общалась, только в детстве, потом случилась Олимпиада, отношения в коллективе поменялись. Юля ушла, она сделала выбор.
Мусолить эту тему странно, как минимум ее случай. Это сплошь и рядом в женском спорте, самое главное – это здоровье», – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Юлия Липницкая: «Анорексия – болезнь 21-го века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все»
Журналисты странные вопросы задают.
А ТЩК постарались чтобы Алина ушла
А Валиева постаралась чтобы ТЩК ушли
А Петросян старается чтобы Валиева ушла... И т.д...
Липницкую — нигде и никогда.