Медведева об анорексии Липницкой: «Мусолить эту тему странно, как минимум ее случай. Это сплошь и рядом в женском спорте»

Теги сборная России женское катание Юлия Липницкая Евгения Медведева Здоровье Фигурное катание

Медведева считает, что не стоит мусолить тему анорексии Юлии Липницкой.

В 2017 году олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Липницкая рассказала, что ей был поставлен этот диагноз.

«Я с Юлей никогда не общалась, только в детстве, потом случилась Олимпиада, отношения в коллективе поменялись. Юля ушла, она сделала выбор.

Мусолить эту тему странно, как минимум ее случай. Это сплошь и рядом в женском спорте, самое главное – это здоровье», – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Юлия Липницкая: «Анорексия – болезнь 21-го века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все»

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31 комментарий
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Зачем задавать вопросы о здоровье другого человека? Женя- молодец, правильно ответила
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Эээ, что за неуместный вопрос ей задали перед детской сказкой😵‍💫
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Ответ Alina Kernes
Если рпп настолько частое явление в женском спорте, то тему эту надо не то что "мусолить", а поднимать при каждом удобном случае. Чтобы что-то поменялось.
Как минимум странно об этом спрашивать Женю. Какое она отношение имеет к Липницкой? Спрашивать надо маму, Урманова, Тутберидзе - вот им есть что рассказать
+16
-1
+15
Странный вопрос о здоровье другого человека, перед премьерой нового шоу...
+16
-2
+14
Ответ Alina Kernes
Если рпп настолько частое явление в женском спорте, то тему эту надо не то что "мусолить", а поднимать при каждом удобном случае. Чтобы что-то поменялось.
Но не перед шоу же задавать такие вопросы
+16
-3
+13
Молодец Женя, хорошо ответила.
Журналисты странные вопросы задают.
+17
-6
+11
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Комментарий удален модератором
А Алина постаралась, чтобы Женя ушла
А ТЩК постарались чтобы Алина ушла
А Валиева постаралась чтобы ТЩК ушли
А Петросян старается чтобы Валиева ушла... И т.д...
+15
-4
+11
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Комментарий удален модератором
Ерунду не пишете
+11
-1
+10
Если рпп настолько частое явление в женском спорте, то тему эту надо не то что "мусолить", а поднимать при каждом удобном случае. Чтобы что-то поменялось.
+11
-4
+7
вообще к чему этот вопрос, да ещё и к другой спортсменке...
+7
-1
+6
Ответ Alina Kernes
Если рпп настолько частое явление в женском спорте, то тему эту надо не то что "мусолить", а поднимать при каждом удобном случае. Чтобы что-то поменялось.
На пресс-подходе перед шоу надо поднимать эту тему?
+6
0
+6
Ответ Александр
да саму Юлю могли бы спросить... не на необитаемом острове же живёт...
Юля отвечала на этот вопрос, но журналистам интереснее задать вопрос постороннему человеку🤣
+7
-1
+6
Ответ Александр
а где полный, не обрезанный ответ, прочитать???...
Есть видео в фан группе Жени
+5
0
+5
Ответ victoire
Комментарий скрыт
Столько лет прошло, вы думаете Юле сейчас необходимо сочувствие? Дальше Женя сказала, что у Юли, надеюсь, сейчас все хорошо и у нее растет прекрасный ребенок
+7
-2
+5
Ответ Irinnna
А Алина постаралась, чтобы Женя ушла А ТЩК постарались чтобы Алина ушла А Валиева постаралась чтобы ТЩК ушли А Петросян старается чтобы Валиева ушла... И т.д...
Смена поколений, нормальное явление в спорте
+6
-1
+5
Ответ ретроградный меркурий
Как минимум странно об этом спрашивать Женю. Какое она отношение имеет к Липницкой? Спрашивать надо маму, Урманова, Тутберидзе - вот им есть что рассказать
да саму Юлю могли бы спросить... не на необитаемом острове же живёт...
+6
-1
+5
Ответ Елена Спирина
Но не перед шоу же задавать такие вопросы
Вот именно, тем более в предверии Нового года у всех праздничное настроение!
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Что это за мероприятие такое, где вспомнили историю Юли многолетней давности?
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Ответ Howard Norfolk
ТЩ вовсе не из-за Валиевой закончили, они завоевали Олимпийские золото и серебро, скажите спасибо СВО и запрету на участие в межд. турнирах.
Да нет! Просто в ТШТ такая традиция: новая фаворитка вытесняет старую!
+4
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Странно у Медведевой об этом спрашивать,конечно.Вот Липницкую и спросили бы.В свое время эта "непубличная" много наговорила.Может и сейчас вам нараскажет.
+5
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Ответ Alina Kernes
Если рпп настолько частое явление в женском спорте, то тему эту надо не то что "мусолить", а поднимать при каждом удобном случае. Чтобы что-то поменялось.
Спрашивать надо у тех, кто с этим справился, а не у людей, не имеющих отношения к данному человеку.
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Медведева всегда умела отшить особо одарённых с бестактными вопросами.
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Комментарий удален модератором
Ответ Елена Спирина
Столько лет прошло, вы думаете Юле сейчас необходимо сочувствие? Дальше Женя сказала, что у Юли, надеюсь, сейчас все хорошо и у нее растет прекрасный ребенок
а где полный, не обрезанный ответ, прочитать???...
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Анорексичную Антипову видел,
Липницкую — нигде и никогда.
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