Медведева об анорексии Липницкой: «Мусолить эту тему странно, как минимум ее случай. Это сплошь и рядом в женском спорте»

Медведева считает, что не стоит мусолить тему анорексии Юлии Липницкой.

В 2017 году олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Липницкая рассказала, что ей был поставлен этот диагноз.

«Я с Юлей никогда не общалась, только в детстве, потом случилась Олимпиада, отношения в коллективе поменялись. Юля ушла, она сделала выбор.

Мусолить эту тему странно, как минимум ее случай. Это сплошь и рядом в женском спорте, самое главное – это здоровье», – сказала двукратная чемпионка мира .

Юлия Липницкая: «Анорексия – болезнь 21-го века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все»