Тарасова об Ангелополе: «Тяжелый мальчик. С ним все будут распадаться»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Арина Ушакова (танцы) Валерий Ангелопол Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала фигуриста Валерия Ангелопола «тяжелым мальчиком».

Ранее стало известно о распаде танцевального дуэта Ангелопола и Арины Ушаковой.

– Что тут комментировать? Мало ли кто там распался, а тут они и не выступали, и мы не знаем их уровень. У них, наверное, очень низкий уровень. Это вы знаете их фамилии, но вообще их никто не знает.

– А вы знаете?

– Ну знаю, конечно, но они же ничего не занимали. Знаю, что тяжелый мальчик. Я не интересуюсь ими, потому что это не тот уровень, чтобы я интересовалась. С этим мальчиком все будут распадаться, – сказала Тарасова.

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8 комментариев
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Ответ REA-13
Почитайте комментарии под всеми статьями об "этом мальчике". Впрочем, может быть вы тоже в них отмечались. А теперь "так нельзя"? Тарасова лишь озвучила то, что говорят все - от специалистов до праздных болтунов (любителей ФК))
Думаю, там в каменте была ирония.
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0
+3
видимо не нашли подхода тренера
+5
-3
+2
Тяжёлый по характеру или весу😂😂😂?
+2
-1
+1
Ответ Биатлонная зима
видимо не нашли подхода тренера
Почитайте комментарии под всеми статьями об "этом мальчике". Впрочем, может быть вы тоже в них отмечались. А теперь "так нельзя"?
Тарасова лишь озвучила то, что говорят все - от специалистов до праздных болтунов (любителей ФК))
+2
-1
+1
Не вбровь, а в глаз. Ему бы нимб, т е корону, малость урезать.
+1
-1
0
Ответ Слончик
Думаю, там в каменте была ирония.
Может быть, но мне так не показалось.) К тому же это обычное дело, когда многие комментаторы на Спортсе переобуваются на лету, стоит кому-то из не очень симпатичных "персонажей" озвучить мнение, которое они сами еще недавно поддерживали.
P.S. Кстати, комментарий изменили ) (изначально было написано: "так нельзя!" и смайл в виде знака запрета))
+1
-1
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