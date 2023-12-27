Елена Вайцеховская: «Найдется ли хоть один человек, которого реально удивит, если Ангелопол и Кагановская к концу сезона снова окажутся в паре?»

Теги сборная России танцы на льду Елена Вайцеховская Арина Ушакова (танцы) Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Елена Вайцеховская считает, что Кагановская и Ангелопол могут снова встать в пару.

Ранее стало известно, что распался дуэт Валерия Ангелопола с Ариной Ушаковой.

Ангелопол начал тренироваться с Ушаковой в академии «Ангелы Плющенко» после того, как в августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.

«Даже интересно: после всех не всегда объяснимых рокировок, распадов, полураспадов и прочих перемещений в пространстве российских танцев на льду найдется хотя бы один человек, которого реально удивит, если Ангелопол и Кагановская к концу текущего сезона снова окажутся в паре?

Если что, это не инсайд, а элементарный здравый смысл. Самый короткий путь к реальному результату — однозначно. И уже этот плюс перекрывает все возможные минусы.

Если, опять же, думать о результате. А если с таким талантом о нем не думать — то зачем тогда вообще танцевать? Ну и партнеры, безусловно, друг друга стоят...» – написала журналистка.

Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской

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26 комментариев
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Ответ Katerina Sunny
А Некрасова куда, который развалился с бывшей партнёршей прямо перед контрольными прокатами по обоюдному согласию?
обратно к Ушаковой, как раз партнера ищет
+16
-1
+15
Я бы не удивилась... Эпичные возращения к друг другу уже случались. Трудно им начинать всё заново с новыми партнёрами. Отбросив личные отношения и "драмы" участников, пара была очень гармоничная, они подходили друг другу. Их поддерживали и зрители, и судьи. До сих пор очень жаль, что они распались..
+10
0
+10
А Некрасова куда, который развалился с бывшей партнёршей прямо перед контрольными прокатами по обоюдному согласию?
+6
0
+6
Пары в жизни по нескольку раз расходятся, сходятся. А тут молодёжь заносчивая и непутёвая, всё можно ожидать от них. Не ужились между собой и с другими партнёрами нет гарантии, что всё будет гладко и без конфликтов.
+5
-1
+4
Ответ Док Аксель
Пары в жизни по нескольку раз расходятся, сходятся. А тут молодёжь заносчивая и непутёвая, всё можно ожидать от них. Не ужились между собой и с другими партнёрами нет гарантии, что всё будет гладко и без конфликтов.
партнеры-то, понятное дело, молодые-зелёные, наломали дров, а вот захочет ли Крылова с мистером Совершенство возьгаться по-новой - вот вопрос! пара была гениальная, слов нет
+5
-1
+4
Если бы не распались КА, какое, интересно, место они заняли бы на ЧР?
+4
0
+4
По-моему, она другое сказала. Что с Ангелополом вообще лучше не удивляться.
+4
-1
+3
Я не удивлюсь. Сама думала об этом. Страсти поутихнут. И они поймут, что, какие бы ни были у них отношения в жизни, в танцах они идеально подходили друг ко другу. И вряд ли найдут кого-то более подходящего. Но тут другое - у Валеры, наверняка, контракт. Вряд ли он может уйти из А П. Получается, надо Василиса туда переходить.
+2
0
+2
Если они снова встанут в пару, то бедная Крылова! Ей помощь психолога понадобится с такими учениками)) Она после закидонов этого года еще не до конца в себя пришла)
+2
0
+2
Это Рудковские через Вайц Васе намеки кидают что ли ?
+3
-1
+2
Ответ Anton Trofimov
обратно к Ушаковой, как раз партнера ищет
Это напомнило комедию Гайдая "Не может быть!". Когда несколько семейных пар поймали своих супругов с любовниками/любовницами, а потом делили, кто с кем останется)))
+2
0
+2
Да-да. Вася прям ждет его, рыдает у окна
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fteamkaganoskayanekrasov&post=-64888695_1764672
+3
-1
+2
Ответ Anton Trofimov
обратно к Ушаковой, как раз партнера ищет
А зачем к Кагановской уходил от Пасечник, к которой ушёл от Ушаковой?
+3
-1
+2
Ответ Док Аксель
Если так случится, что они вновь будут вместе, то это шанс для них и Крыловой ( а не Линичук полагаю ) попробовать с учётом предыдущего всего опыта работы, начать с чистого листа, оставив обиды, упрёки и недопонимания в прошлом.
Ну, если все трое смогут - моё почтение! И это без тени иронии
+2
0
+2
Ответ kate_ko
Ну, если все трое смогут - моё почтение! И это без тени иронии
В жизни многому удивляться не приходится во взаимоотношении пар, в фигурном катании тоже самое. Посмотрим как пойдёт у вновь образованных парах в следующем году.
+2
0
+2
Ответ Елена Силкина
Если бы не распались КА, какое, интересно, место они заняли бы на ЧР?
Бронзу, думаю, выиграли бы
+1
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+1
Ответ Елена Силкина
Если бы не распались КА, какое, интересно, место они заняли бы на ЧР?
2-3
+1
0
+1
Надеюсь этого не будет
+1
0
+1
Не удивлюсь, и если еще в Казахстан какой-нибудь сбегут, тоже не удивлюсь
+2
-1
+1
Ответ kate_ko
партнеры-то, понятное дело, молодые-зелёные, наломали дров, а вот захочет ли Крылова с мистером Совершенство возьгаться по-новой - вот вопрос! пара была гениальная, слов нет
Если так случится, что они вновь будут вместе, то это шанс для них и Крыловой ( а не Линичук полагаю ) попробовать с учётом предыдущего всего опыта работы, начать с чистого листа, оставив обиды, упрёки и недопонимания в прошлом.
+1
-1
0
Меня удивит, это полная глупость будет
0
0
0
Этой больше не наливать
+2
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Ответ Елена Силкина
Если бы не распались КА, какое, интересно, место они заняли бы на ЧР?
думаю боролись бы с Хаврониными за бронзу. Золото и серебро на ЧР в танцах уже забронировано.
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