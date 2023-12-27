Елена Вайцеховская: «Найдется ли хоть один человек, которого реально удивит, если Ангелопол и Кагановская к концу сезона снова окажутся в паре?»

Елена Вайцеховская считает, что Кагановская и Ангелопол могут снова встать в пару.

Ранее стало известно, что распался дуэт с .

Ангелопол начал тренироваться с Ушаковой в академии «Ангелы Плющенко» после того, как в августе распался его дуэт с .

«Даже интересно: после всех не всегда объяснимых рокировок, распадов, полураспадов и прочих перемещений в пространстве российских танцев на льду найдется хотя бы один человек, которого реально удивит, если Ангелопол и Кагановская к концу текущего сезона снова окажутся в паре?

Если что, это не инсайд, а элементарный здравый смысл. Самый короткий путь к реальному результату — однозначно. И уже этот плюс перекрывает все возможные минусы.

Если, опять же, думать о результате. А если с таким талантом о нем не думать — то зачем тогда вообще танцевать? Ну и партнеры, безусловно, друг друга стоят...» – написала журналистка.

Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской