Елена Вайцеховская: «Найдется ли хоть один человек, которого реально удивит, если Ангелопол и Кагановская к концу сезона снова окажутся в паре?»
Елена Вайцеховская считает, что Кагановская и Ангелопол могут снова встать в пару.
Ранее стало известно, что распался дуэт Валерия Ангелопола с Ариной Ушаковой.
Ангелопол начал тренироваться с Ушаковой в академии «Ангелы Плющенко» после того, как в августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.
«Даже интересно: после всех не всегда объяснимых рокировок, распадов, полураспадов и прочих перемещений в пространстве российских танцев на льду найдется хотя бы один человек, которого реально удивит, если Ангелопол и Кагановская к концу текущего сезона снова окажутся в паре?
Если что, это не инсайд, а элементарный здравый смысл. Самый короткий путь к реальному результату — однозначно. И уже этот плюс перекрывает все возможные минусы.
Если, опять же, думать о результате. А если с таким талантом о нем не думать — то зачем тогда вообще танцевать? Ну и партнеры, безусловно, друг друга стоят...» – написала журналистка.
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https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fteamkaganoskayanekrasov&post=-64888695_1764672