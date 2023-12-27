Аделия Петросян: «Уже третий год меня спрашивают в соцсетях про 140 см роста. У меня 150»

Фигуристка Аделия Петросян не считает, что у нее есть «звездная болезнь».

– Тебе нравится публичность или ты домашний закрытый человек?

– Нет, я очень люблю активность. Люблю, когда громко в зале. Хотя я ненавижу громкие резкие звуки, но когда публика начинает аплодировать, мне это очень нравится.

Странно, кстати. Никогда не думала об этом... Салют рядом бабахнул, мне уже плохо. Вот на показательных, когда блестки высыпали на лед, там был резкий звук, и меня просто передернуло, испугалась. А когда публика рядом, окружает тебя в зале, это очень здорово.

Меня в обычной жизни часто узнают, что для меня удивительно. Еду в автобусе: «А вы не Аделия Петросян?» Думаешь, наверное, да, Аделия Петросян.

И все удивляются, какая я маленькая. Уже третий год меня спрашивают в соцсетях про 140 см роста. У меня 150.

– Огонь, вода и медные трубы тебе не страшны?

– Как это?

– Это пройти через трудности и испытание славой.

– Видимо, слава так редко на меня падала, что я это выражение даже не вспомнила. Иногда устаешь, конечно, когда просят автографы. С одной стороны, неудобно отказывать, потому что это часть нашей работы, и внимание зрителей приятно.

С другой, бывает, у тебя затекли ноги, холодно, руки онемели, потому что ты, допустим, упал, и они из-за воды заледенели. Бывает сильная усталость, и когда не даешь автограф, люди обижаются, расстраиваются, и я прошу прощения, когда отказываю.

Но я не считаю, что у меня есть «звездная болезнь», потому что в обычной жизни я могу критически к себе относиться, – сказала чемпионка России по фигурному катанию.

Аделия Петросян – новая чемпионка России от Тутберидзе. Прыгала то, что не смогла Трусова, и вошла в историю