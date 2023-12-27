Аделия Петросян: «Уже третий год меня спрашивают в соцсетях про 140 см роста. У меня 150»

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Фигурное катание

Фигуристка Аделия Петросян не считает, что у нее есть «звездная болезнь».

– Тебе нравится публичность или ты домашний закрытый человек?

– Нет, я очень люблю активность. Люблю, когда громко в зале. Хотя я ненавижу громкие резкие звуки, но когда публика начинает аплодировать, мне это очень нравится.

Странно, кстати. Никогда не думала об этом... Салют рядом бабахнул, мне уже плохо. Вот на показательных, когда блестки высыпали на лед, там был резкий звук, и меня просто передернуло, испугалась. А когда публика рядом, окружает тебя в зале, это очень здорово.

Меня в обычной жизни часто узнают, что для меня удивительно. Еду в автобусе: «А вы не Аделия Петросян?» Думаешь, наверное, да, Аделия Петросян.

И все удивляются, какая я маленькая. Уже третий год меня спрашивают в соцсетях про 140 см роста. У меня 150.

– Огонь, вода и медные трубы тебе не страшны?

– Как это?

– Это пройти через трудности и испытание славой.

– Видимо, слава так редко на меня падала, что я это выражение даже не вспомнила. Иногда устаешь, конечно, когда просят автографы. С одной стороны, неудобно отказывать, потому что это часть нашей работы, и внимание зрителей приятно.

С другой, бывает, у тебя затекли ноги, холодно, руки онемели, потому что ты, допустим, упал, и они из-за воды заледенели. Бывает сильная усталость, и когда не даешь автограф, люди обижаются, расстраиваются, и я прошу прощения, когда отказываю.

Но я не считаю, что у меня есть «звездная болезнь», потому что в обычной жизни я могу критически к себе относиться, – сказала чемпионка России по фигурному катанию.

Аделия Петросян – новая чемпионка России от Тутберидзе. Прыгала то, что не смогла Трусова, и вошла в историю

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13 комментариев
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Адель очаровательная, сама непосредственность) совсем ещё дитя, а уже Чемпионка России!
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В 13 лет в начале юниорского сезона такого роста была Камила, Даша 155, Майя уже 160.
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Аделия не комплексуй и не оправдывайся 150 для фигурного катания это отлично Туктамышева не намного выше вон до 27 докатилась. Это твое приемущество им гордится надо.
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Адель очень хорошо сложена. Обратила внимание, особенно на показательеых, какие у нее красивые, выразительные руки.
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С точки зрения ФК- как спорта, низкий рост конечно только на руку играет. Но фигуристки с высоким ростом конечно смотрятся эстетичнее на льду, есть пословица - "маленькая собака всю жизнь щенок", так и с людьми, низкие кажутся всегда немного детьми.
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Слава редко на меня падала) как мило
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Ответ kate_ko
Адель очаровательная, сама непосредственность) совсем ещё дитя, а уже Чемпионка России!
Так в этом возрасте они и становятся Чемпионками России. Ничего выдающегося с точки зрения возраста. Сотникова в 12 лет стала Чемпионкой России.
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Топовые фигуристки ездят в автобусах? Я думал у них у всех только такси.
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даже уже по общим фото было видно что подросла. Осталось см 2 подрасти до роста Родниной, но лучше 6 до Косторной.
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Познала смысл поговорки про "огонь, воду и медные трубы" — хоть какая-то польза от интервью.
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