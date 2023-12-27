Аделия Петросян: «Хотела программу под лирическую музыку уже года три-четыре. Понимаю, что пока ее катаю не совсем так, как хотелось бы»

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Фигурное катание

Аделия Петросян рассказала, что хотела исполнить в этом сезоне лиричную программу.

– В этом сезоне у тебя новые программы: короткая – ритмичная, зажигательная, произвольная – лиричная. Ты хотела такие разные программы?

– Я хотела танцевальную программу, просила тренеров, и они выбрали Майкла Джексона. А лирическую музыку я хотела уже года три-четыре. Я, конечно, понимаю, что пока ее катаю не совсем так, как хотелось бы.

Мне легче даются такие зажигательные, резкие, более четкие движения, когда музыка ритмичная. А тут совсем новый образ. Чтобы его реализовать, нужно еще поработать.

У меня не всегда получается совмещать прыжки и ту хореографию, которая поставлена под эту музыку. Когда я просто слушаю «Февраль», появляется слишком много эмоций, которые не возникают на льду, потому что я спокойнее и могу погрузиться в эту музыку.

А на льду после срыва прыжка в произвольной я ехала с ощущением: где я, что я, я прыгнула, я стою, не стою? Я первую часть программы была будто в другом мире. <...> 

– Если тебе нравится ритмичная музыка, то короткая ближе по характеру?

– Скорее, да.

– Почему тогда хотела лирическую программу?

– Потому что я никогда лирику не катала, а она мне очень нравится. Я на полу намного лучше могу пройти программу под музыку, нежели на льду.

У меня руки помягче получаются, и как-то я себя корпусом могу больше отпустить. А на льду начинаю зажиматься. Я что-то не рассчитывала на такую разницу между полом и льдом, – сказала фигуристка. 

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11 комментариев
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Адель пока не идет лирика и Февраль не ее программа. Адель идут ритмичные программы, как Майкл Джексон. Вот в таких программах она чувствует себя лучше. Она маленькая, шустрая и у нее такие ритмичные программы лучше получаются. Лирические программы не для всех.
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Арцах ee огонь. Хочется посмотреть как Адель взрослая перенесет ее на себя. Хотя бы как показалку. Знойная девушка растет.
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Адель - просто прелесть. А ее "Февраль" тронул до глуби6ы души.
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Ответ Дружба11
Адель надо отдать должное-исключительно удачно подобранный Глейхом Февраль Л.Левашкевича -тебе именно в ПП на ЧР удалось исполнить очень выразительно и руки были мягкие,красивые движения,было видно,что программа вжилась в тебя, летала по льду, ехала в ритм было очень трогательно-потому что справилась таки. И все-таки хочу отметить Глейха-ну до чего умница с точки зрения подбора произведений.
Даа, на ЧР очень виден был прогресс по сравнению с началом сезона
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Адель надо отдать должное-исключительно удачно подобранный Глейхом Февраль Л.Левашкевича -тебе именно в ПП на ЧР удалось исполнить очень выразительно и руки были мягкие,красивые движения,было видно,что программа вжилась в тебя, летала по льду, ехала в ритм было очень трогательно-потому что справилась таки.
И все-таки хочу отметить Глейха-ну до чего умница с точки зрения подбора произведений.
+7
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Ответ Hanna Kaliada
Даа, на ЧР очень виден был прогресс по сравнению с началом сезона
спасибо, да, Адель старалась и прибавила значимо и эффектно.Просто Молодец.когда она выиграла у меня вопросов не было от слова совсем.
+2
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Ответ Kathryna
Адель пока не идет лирика и Февраль не ее программа. Адель идут ритмичные программы, как Майкл Джексон. Вот в таких программах она чувствует себя лучше. Она маленькая, шустрая и у нее такие ритмичные программы лучше получаются. Лирические программы не для всех.
Резкая девочка и сама отлично понимает . Но программа хорошая и платье тоже.
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Пластика Аделии так хорошо смотрится в программах,наподобие ее танго,нынешней короткой.Есть в ней какая-то четкость.резкость.Музыка Левашкевича,она,конечно,полиричнее,но Адель такая легкая в ней.Реально,как будто подхватило ее этой музыкой ,этой метелью февральской.
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Не прошло и недели! Наконец-то о Чемпионке России пошли статьи, а не о призерах! 2
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