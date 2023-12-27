Аделия Петросян: «Хотела программу под лирическую музыку уже года три-четыре. Понимаю, что пока ее катаю не совсем так, как хотелось бы»

Аделия Петросян рассказала, что хотела исполнить в этом сезоне лиричную программу.

– В этом сезоне у тебя новые программы: короткая – ритмичная, зажигательная, произвольная – лиричная. Ты хотела такие разные программы?

– Я хотела танцевальную программу, просила тренеров, и они выбрали Майкла Джексона. А лирическую музыку я хотела уже года три-четыре. Я, конечно, понимаю, что пока ее катаю не совсем так, как хотелось бы.

Мне легче даются такие зажигательные, резкие, более четкие движения, когда музыка ритмичная. А тут совсем новый образ. Чтобы его реализовать, нужно еще поработать.

У меня не всегда получается совмещать прыжки и ту хореографию, которая поставлена под эту музыку. Когда я просто слушаю «Февраль», появляется слишком много эмоций, которые не возникают на льду, потому что я спокойнее и могу погрузиться в эту музыку.

А на льду после срыва прыжка в произвольной я ехала с ощущением: где я, что я, я прыгнула, я стою, не стою? Я первую часть программы была будто в другом мире. <...>

– Если тебе нравится ритмичная музыка, то короткая ближе по характеру?

– Скорее, да.

– Почему тогда хотела лирическую программу?

– Потому что я никогда лирику не катала, а она мне очень нравится. Я на полу намного лучше могу пройти программу под музыку, нежели на льду.

У меня руки помягче получаются, и как-то я себя корпусом могу больше отпустить. А на льду начинаю зажиматься. Я что-то не рассчитывала на такую разницу между полом и льдом, – сказала фигуристка.

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