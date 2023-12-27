Аделия Петросян: «Не ожидала, что приеду на чемпионат России в такой плохой для себя форме. Узнала, что в таких критических ситуациях могу собраться»

Аделия Петросян прокомментировала свою победу на чемпионате России-2024.

– Аделия, ты назвала победу на этом чемпионате одним из главных событий уходящего года. Насколько неожиданным стал для тебя такой результат?

– Пожалуй, я не ожидала, что приеду для себя в такой плохой форме, потому что не было тройного акселя в короткой программе, и я была не очень уверена в произвольной.

День перед произвольной программой был достаточно хороший, я вроде не уронила ни одного флипа. Я рассчитывала, что именно флип сделаю. И когда упала с него, знаете, как будто мир рухнул. Думаю, ну все.

– Но собралась.

– Я удивилась. На первый тулуп ехала, предполагала, что, скорее всего, прыгну. А на второй заходила, ноги дрожали. Рада, что получилось.

– Что ты узнала о себе на этом старте?

– Что в таких критических ситуациях я могу собраться. В принципе, на прошлом чемпионате России произвольная программа была очень похожей. Но я, вообще, люблю критические ситуации.

Когда что-то тяжело идет, я обычно лучше делаю. Но хотелось, чтобы всегда было чистенько, ровненько, а не вот эти перепады.

– Что значит для тебя эта победа?

– Конечно, я очень хотела выиграть и шла к этому. Мне очень приятно, что смогла победить на этом соревновании. Надеюсь, это мне поможет двигаться дальше и работать больше, – сказала чемпионка России 2024 года.

Аделия Петросян – новая чемпионка России от Тутберидзе. Прыгала то, что не смогла Трусова, и вошла в историю