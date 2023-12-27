Аделия Петросян: «Не ожидала, что приеду на чемпионат России в такой плохой для себя форме. Узнала, что в таких критических ситуациях могу собраться»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Аделия Петросян Фигурное катание

Аделия Петросян прокомментировала свою победу на чемпионате России-2024.

– Аделия, ты назвала победу на этом чемпионате одним из главных событий уходящего года. Насколько неожиданным стал для тебя такой результат?

– Пожалуй, я не ожидала, что приеду для себя в такой плохой форме, потому что не было тройного акселя в короткой программе, и я была не очень уверена в произвольной.

День перед произвольной программой был достаточно хороший, я вроде не уронила ни одного флипа. Я рассчитывала, что именно флип сделаю. И когда упала с него, знаете, как будто мир рухнул. Думаю, ну все.

– Но собралась.

– Я удивилась. На первый тулуп ехала, предполагала, что, скорее всего, прыгну. А на второй заходила, ноги дрожали. Рада, что получилось.

– Что ты узнала о себе на этом старте?

– Что в таких критических ситуациях я могу собраться. В принципе, на прошлом чемпионате России произвольная программа была очень похожей. Но я, вообще, люблю критические ситуации.

Когда что-то тяжело идет, я обычно лучше делаю. Но хотелось, чтобы всегда было чистенько, ровненько, а не вот эти перепады.

– Что значит для тебя эта победа?

– Конечно, я очень хотела выиграть и шла к этому. Мне очень приятно, что смогла победить на этом соревновании. Надеюсь, это мне поможет двигаться дальше и работать больше, – сказала чемпионка России 2024 года.

Аделия Петросян – новая чемпионка России от Тутберидзе. Прыгала то, что не смогла Трусова, и вошла в историю

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14 комментариев
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Молодец Аделия! дальше - больше
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Помню, как малышкой Аделия давала интервью на 1к, сразу запомнилась, такая харизма, вау. Стала за ней наблюдать, и было крайне досадно, что такая девочка и так нестабильно прыгает. Но терпение ТШ и труд Аделии сотворили чудо. После ОП уже было ясно, что титул ЧР будет за ней. Браво.
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Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
для бестолковых Аделия уже объясняла что перед ЧР 2 раза болела.
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Многие фигуристы говорили, что падение с квада забирает много сил, плюс еще сам квад был старший. А Аделия еще на два пошла. Боец! С титулом ЧР Аделию. Жаль, что второй год на ЧМ не поедет.
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Удачи и здоровья Аделька!
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Адель наши поздравления ! Дрожи и испуга не было заметно , концентрация присутствовала . Успехов в новом году !
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Ответ Den3Lo
На ЧМ менее 150 ростом берут только игрушки со льда собирать
и много Москвина игрушек за карьеру собрала?)
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Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
Ребенок 2жды переболел перед ЧР, организм не железный. Вы себя после орви сколько собираете? А тут высококоординационный спорт.
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Аделе пока её время, и антропометрия на её стороне, нужно брать все и сейчас, до пубертата, дальше будет нереально сложно.
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Не прошло и недели! Наконец-то о Чемпионке России пошли статьи, а не о призерах!
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Ответ Рябиновые бусы
для бестолковых Аделия уже объясняла что перед ЧР 2 раза болела.
По готовности спорсмена вопросы всегда к тренеру все остальное лирика
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