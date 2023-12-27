Аделия Петросян: «Когда была совсем маленькой, хотела стать парикмахером или овощи продавать. Сейчас думаю о профессии хореографа-постановщика»

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Фигурное катание

Аделия Петросян рассказала, что хочет в будущем работать хореографом.

– Все мы в детстве хотим кем-то стать. О чем мечтала ты?

– Кем я только не хотела быть. Когда была совсем маленькой, и парикмахером, и овощи хотела продавать. Это, наверное, самое странное. Потом захотела быть тренером.

Сейчас вот еще думаю, хореограф-постановщик или тренер. Скорее, хореограф-постановщик. Тренерского опыта у меня, естественно, нет. И мама мне сказала: «С таким характером сидеть на одном месте и тренировать ты не сможешь».

– Что тебя привлекает в профессии тренера и постановщика?

– Мне нравится подсказывать. Не знаю, может, это звучит банально, но мне нравится, что-то подсказать и видеть, как у человека получается. Так приятно.

Думаешь: «Ну вот, это же я подсказала. Благодаря мне, у него получилось». У меня бабушка учительница русского языка и литературы. Может быть, из-за этого нравится объяснять – гены, – сказала фигуристка.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очаровательная)
+5
-2
+3
А шашлычницей не хотела стать?)
+2
0
+2
Какая прелесть))))
+1
0
+1
Ого, с юмором чемпионка наша ...
+3
-3
0
Ответ Den3Lo
Овощи продавать )). Это генетически у них заложено)
Среди них не меньше парикмахеров. профессия № 1.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий