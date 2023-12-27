Аделия Петросян: «Когда была совсем маленькой, хотела стать парикмахером или овощи продавать. Сейчас думаю о профессии хореографа-постановщика»

Аделия Петросян рассказала, что хочет в будущем работать хореографом.

– Все мы в детстве хотим кем-то стать. О чем мечтала ты?

– Кем я только не хотела быть. Когда была совсем маленькой, и парикмахером, и овощи хотела продавать. Это, наверное, самое странное. Потом захотела быть тренером.

Сейчас вот еще думаю, хореограф-постановщик или тренер. Скорее, хореограф-постановщик. Тренерского опыта у меня, естественно, нет. И мама мне сказала: «С таким характером сидеть на одном месте и тренировать ты не сможешь».

– Что тебя привлекает в профессии тренера и постановщика?

– Мне нравится подсказывать. Не знаю, может, это звучит банально, но мне нравится, что-то подсказать и видеть, как у человека получается. Так приятно.

Думаешь: «Ну вот, это же я подсказала. Благодаря мне, у него получилось». У меня бабушка учительница русского языка и литературы. Может быть, из-за этого нравится объяснять – гены, – сказала фигуристка.