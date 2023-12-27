Евгения Медведева: «Валиева проходит через трудный период, это всем здравомыслящим людям понятно. Все понимают и поддерживают человека»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Евгения Медведева Камила Валиева Софья Муравьева Аделия Петросян Фигурное катание

Евгения Медведева прокомментировала результаты ЧР в женском одиночном турнире.

Победу одержала Аделия Петросян, Софья Муравьева стала второй, Камила Валиева заняла третье место.

«Камила проходит через трудный период, это можно понять. Это всем здравомыслящим людям понятно. Все понимают и поддерживают человека, как это и должно быть.

В российской женской одиночке все стабильно. Аделька всегда была молодец, старается всегда хорошо кататься, справилась хорошо. Муравьева – ровненько, красивая, с тройными акселями», – сказала двукратная чемпионка мира. 

Также она оценила новый показательный номер Валиевой под песню АИГЕЛ «Пыяла».

«Я не имею права критиковать работу хореографов и тренеров. У нее были яркие постановки, как с [главным персонажем сериала] «Уэнсдей», а этот – такие номера тоже нужны», – цитирует Медведеву ТАСС.

Ну как без «Слова пацана» в фигурке? Камила Валиева с главной песней года и в трениках

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33 комментария
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Ответ ЛисаАлиса78
Какие - такие номера?
Женя выделила номер " Уэнсдэй", он ей больше понравился, чем новый показательный. Журналисты, как всегда вырвали одно предложение из текста, поэтому ничего не понятно
+25
-1
+24
Спасибо Жене за поддержку Камилы.
Действительно все нормальные люди понимают, что у Ками сейчас трудный период.
+28
-5
+23
Правильно Женя сказала. Камила, очень талантливая и яркая фигуристка и у неё есть прекрасные показательные номера. Этот номер, мне показался немного не доработанный, но я не профессионал, поэтому не буду судить. А так, всё наши ребята и девушки спортсмены огромные молодцы!!!
+16
-1
+15
Женя всё правильно сказала, у Ками сейчас действительно не простой период, а Аделька с Софьей умнички!
+13
-1
+12
ками очень сильная девочка,несмотря на все трудности,старается,участвует,
соревнуется,молодец,
понравилась ее кп под i see red,взросло,уверенно,софья муравьева тоже оставила хорошее впечатление,права женя,красивая девочка,катание выразительное,обе программы хороши,имхо,думала она будет первой,спасибо жене за честность,всегда говорит искренне как чувствует!!
+12
0
+12
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Женя прекрасно сотрудничает с Авербухом.
А с Камилой они в хороших отношениях
+11
0
+11
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Чему завидовать? Женя уже 6 лет не в профессиональном спорте, и с Камилой они в отличных отношениях. Она никак не оскорбила Ками. А почему вы так ущемились непонятно..
+13
-2
+11
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
У Жени главные роли в ледовых спектаклях, чему ей завидовать. Вам лишь бы на бросить
+13
-3
+10
Ответ Александр
Жене показалка не зашла... ну а про Ками... это в огород журна...люг спортса...
Имеет полное право высказать свое мнение, ведь мы же здесь все высказываем, правда?
+15
-5
+10
Номер Уэнсдей очень классный у Камилы, мне он тоже нравится больше, чем новый показательный.
+9
0
+9
Ответ ЛисаАлиса78
Какие - такие номера?
Проходные, сделанные на коленке. Которые через полгодика никто не вспомнит
+11
-3
+8
Жене показалка не зашла... ну а про Ками... это в огород журна...люг спортса...
+8
-1
+7
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Жене? Завидовать? Смешно. Медведева - одна из самых титулованных одиночниц 21 века. И уж кому-кому, а Валиевой она точно не завидует
+10
-3
+7
Мне номер Wednesday тоже больше понравился,и хореографией и тем как Ками там каталась. Супер показательный🔥 Новый номер под Пыяла показался средненьким, совсем неплохой, но и не такой яркий как Wednesday. Правда я не смотрела Слово Пацана, может быть поэтому не поняла замысел.
+8
-1
+7
Ответ Елена Спирина
Имеет полное право высказать свое мнение, ведь мы же здесь все высказываем, правда?
полностью согласен, у всех свои вкусы... и мне не все программы Ками нравятся
+7
-1
+6
Ответ Sat397
Камила до сих пор ещё растет в высоту, о чем речь, конечно она проходит труднейший период. Очень здорово, что Камила борется, и при том при всем, её программы в основном смотрятся великолепно. Жене видно что не понравилась новая показалка Камилы, может не нравится ей сериал, может песня, может обиду держит на ТШТ и хочет тем намекнуть что Авербух лучше бы сделал номер, причину она не сказала. В любом случае я не считаю что у Жени хороший вкус, не считаю её образованной, компетентной в чем-то.
Простите ,а к чему ваш комментарий?
+6
-1
+5
Спасибо Жене за поддержку Ками, это дорогого стоит. Ведь в женской одиночке особой дружбы нет, есть лишь рекламные коллаборации). А в этой ситуации видно, все искренне, после ОИ Женя опекала ее и продолжает дружить до сих пор.
+3
0
+3
Ну по сравнению с Уэнсдей это и правда слабый номер. Такое ощущение что просто Камила импровизирует под популярный трек.
+2
0
+2
Ответ Наталья Полякова
Чему завидовать? Женя уже 6 лет не в профессиональном спорте, и с Камилой они в отличных отношениях. Она никак не оскорбила Ками. А почему вы так ущемились непонятно..
Стоит поправить, что Женя 4 года не в большом спорте, а не 6, а так все верно, да
+2
0
+2
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Они сотрудничают не как блогеры, для которых важно "завируситься".
Делают вживую шоу, спектакли, участвуют в акциях наподобие "Зима в Подмосковье". Авербух наверняка знает, сколько зрителей посетило. Кстати, он сообщает по итогу цифры присутствовавших.
Как живые выступления могут вируситься?
+2
0
+2
Ответ Sat397
Камила до сих пор ещё растет в высоту, о чем речь, конечно она проходит труднейший период. Очень здорово, что Камила борется, и при том при всем, её программы в основном смотрятся великолепно. Жене видно что не понравилась новая показалка Камилы, может не нравится ей сериал, может песня, может обиду держит на ТШТ и хочет тем намекнуть что Авербух лучше бы сделал номер, причину она не сказала. В любом случае я не считаю что у Жени хороший вкус, не считаю её образованной, компетентной в чем-то.
А у кого хороший вкус и хорошее образование? Неужто у той, за кого вы так активно топите? (и я не о Камиле, с Камилой все отлично)
У Жени с Камилой отношения хорошие, показалка эта ей возможно просто не понравилась, дело вкуса, мне лично нравится, но уэнсдей была кмк самой яркой
+4
-2
+2
Ответ Наталья Полякова
Правильно Женя сказала. Камила, очень талантливая и яркая фигуристка и у неё есть прекрасные показательные номера. Этот номер, мне показался немного не доработанный, но я не профессионал, поэтому не буду судить. А так, всё наши ребята и девушки спортсмены огромные молодцы!!!
Скорее всего не успели , так у нее много активностьей было в нее льда .
+1
0
+1
Уэнсдей стало новым словом в фигурке, собрало много откликов от зарубежных специалистов и сотни млн просмотров. Конечно, не сопоставимо с Пыяла, но новая прога мне понравилась, во всяком случае была самой лучшей на ЧР.
+1
-1
0
Ответ Sat397
У них у всех внешне хорошие отношения, и вы бы даже с Алиной подружились, если бы видели её каждый день вживую, и вам пришлось бы с ней каждый день общаться. Хороший хореографический вкус у Глейха и у Этери. У Авербуха, когда старается, а не на коленке делает, на скорую руку.
Вы бы стали кого попало звать на день рождения? Лично я нет)
+1
-1
0
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