Евгения Медведева: «Валиева проходит через трудный период, это всем здравомыслящим людям понятно. Все понимают и поддерживают человека»
Евгения Медведева прокомментировала результаты ЧР в женском одиночном турнире.
Победу одержала Аделия Петросян, Софья Муравьева стала второй, Камила Валиева заняла третье место.
«Камила проходит через трудный период, это можно понять. Это всем здравомыслящим людям понятно. Все понимают и поддерживают человека, как это и должно быть.
В российской женской одиночке все стабильно. Аделька всегда была молодец, старается всегда хорошо кататься, справилась хорошо. Муравьева – ровненько, красивая, с тройными акселями», – сказала двукратная чемпионка мира.
Также она оценила новый показательный номер Валиевой под песню АИГЕЛ «Пыяла».
«Я не имею права критиковать работу хореографов и тренеров. У нее были яркие постановки, как с [главным персонажем сериала] «Уэнсдей», а этот – такие номера тоже нужны», – цитирует Медведеву ТАСС.
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Действительно все нормальные люди понимают, что у Ками сейчас трудный период.
соревнуется,молодец,
понравилась ее кп под i see red,взросло,уверенно,софья муравьева тоже оставила хорошее впечатление,права женя,красивая девочка,катание выразительное,обе программы хороши,имхо,думала она будет первой,спасибо жене за честность,всегда говорит искренне как чувствует!!
А с Камилой они в хороших отношениях
Делают вживую шоу, спектакли, участвуют в акциях наподобие "Зима в Подмосковье". Авербух наверняка знает, сколько зрителей посетило. Кстати, он сообщает по итогу цифры присутствовавших.
Как живые выступления могут вируситься?
У Жени с Камилой отношения хорошие, показалка эта ей возможно просто не понравилась, дело вкуса, мне лично нравится, но уэнсдей была кмк самой яркой