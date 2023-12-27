Евгения Медведева: «Валиева проходит через трудный период, это всем здравомыслящим людям понятно. Все понимают и поддерживают человека»

Евгения Медведева прокомментировала результаты ЧР в женском одиночном турнире.

Победу одержала , стала второй, Камила Валиева заняла третье место.

«Камила проходит через трудный период, это можно понять. Это всем здравомыслящим людям понятно. Все понимают и поддерживают человека, как это и должно быть.

В российской женской одиночке все стабильно. Аделька всегда была молодец, старается всегда хорошо кататься, справилась хорошо. Муравьева – ровненько, красивая, с тройными акселями», – сказала двукратная чемпионка мира.

Также она оценила новый показательный номер Валиевой под песню АИГЕЛ «Пыяла».

«Я не имею права критиковать работу хореографов и тренеров. У нее были яркие постановки, как с [главным персонажем сериала] «Уэнсдей», а этот – такие номера тоже нужны», – цитирует ТАСС.

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