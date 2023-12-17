Медведева – Авербуху: «Спасибо, что продолжаешь мой короткий спортивный путь в фигурном катании»

Евгения Медведева поздравила с наступающим днем рождения Илью Авербуха.

18 декабря ему исполнится 50 лет. Сегодня в Москве на «ВТБ Арене» проходит ледовое шоу к его юбилею.

«Илья, во-первых, многие люди сказали огромное количество благодарностей, и я присоединяюсь. Спасибо, что даешь нам работу, ха-ха!

Во-вторых, спасибо, что научил и продолжаешь учить искусству. Что ты продолжаешь конкретно мой короткий спортивный путь в фигурном катании и делаешь мой спорт больше по объемам и по красоте.

Поздравляю тебя с днем рождения и надеюсь, что в этот день ты наконец отдохнешь. Желаю тебе самой счастливой жены, самого здорового сына подрастающего.

И я уверена: это еще только начало», — сказала Медведева.