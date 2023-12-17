Медведева – Авербуху: «Спасибо, что продолжаешь мой короткий спортивный путь в фигурном катании»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Евгения Медведева ледовые шоу Фигурное катание

Евгения Медведева поздравила с наступающим днем рождения Илью Авербуха.

18 декабря ему исполнится 50 лет. Сегодня в Москве на «ВТБ Арене» проходит ледовое шоу к его юбилею. 

«Илья, во-первых, многие люди сказали огромное количество благодарностей, и я присоединяюсь. Спасибо, что даешь нам работу, ха-ха!

Во-вторых, спасибо, что научил и продолжаешь учить искусству. Что ты продолжаешь конкретно мой короткий спортивный путь в фигурном катании и делаешь мой спорт больше по объемам и по красоте.

Поздравляю тебя с днем рождения и надеюсь, что в этот день ты наконец отдохнешь. Желаю тебе самой счастливой жены, самого здорового сына подрастающего.

И я уверена: это еще только начало», — сказала Медведева. 

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14 комментариев
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С Юбилеем Илью! Очень душевный вечер получился. Пусть вдохновение не покидает как можно дольше! Ждем новых шедевров!
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Спасибо большое Илья,что продолжаешь путь многих фигуристов на льду. Спасибо за талант,энергию и эмоции на твоих шоу и спектаклях. Спасибо за Женю на льду. 💗
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Да, спасибо, Илья, что мы можем вновь и вновь любоваться Женей на льду!
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Илья и Женя спасибо вам за ваш талант. Спасибо, что дарите море эмоций зрителям своей работой. ♥️♥️♥️
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Присоединяюсь к поздравлениям! Очень хочется посмотреть шоу полностью.
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Илью с юбилеем, спасибо за искусство на льду!
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Присоединяюсь к поздравлениям и желаю всего самого хорошего и доброго.
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Продолжайте дальше в том же духе 🤩
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Илье , как постановщику , режиссёру большой респект и дальнейших творческих успехов ! Прекрасный творческий тандем у них сложился с Женей , они на одной волне .Отдельное спасибо Илье , что можем и после завершения спортивной карьеры видеть на льду несравненную Евгению !
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Спасибо Илье за полноценные спектакли на льду. Рада, что Женя влилась в труппу Авербуха, что у них сложился прекрасный тандем, что Женя танцует ведущие роли, а в Кармен доверил исполнять главную. Желаю, чтобы ещё долгое время доставляли нам радость своим творчеством на льду.
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Ответ Mari Gams
Илье , как постановщику , режиссёру большой респект и дальнейших творческих успехов ! Прекрасный творческий тандем у них сложился с Женей , они на одной волне .Отдельное спасибо Илье , что можем и после завершения спортивной карьеры видеть на льду несравненную Евгению !
Хочется, чтобы этот тандем радовал нас, как можно дольше!
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Ответ Mari Gams
Илье , как постановщику , режиссёру большой респект и дальнейших творческих успехов ! Прекрасный творческий тандем у них сложился с Женей , они на одной волне .Отдельное спасибо Илье , что можем и после завершения спортивной карьеры видеть на льду несравненную Евгению !
Да, у Ильи с Женей замечательный тандем, столько шикарных постановок, надеюсь они ещё долго будут нас радовать
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Спасибо Илье за то что у нас есть возможность видеть своих любимых фигуристов на льду и смотреть шикарные постановки
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Эх, Женя, твой спортивный путь был ещё не таким коротким, ты ещё поборолась.
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