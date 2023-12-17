Евгения Медведева выступила на шоу Ильи Авербуха под вокал Филиппа Киркорова

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Евгения Медведева Филипп Киркоров ледовые шоу Фигурное катание

Евгения Медведева на шоу Ильи Авербуха выступила под вокал Филиппа Киркорова.

Фигуристка каталась под песню «Летите», которую певец исполнял на сцене надо льдом. 

Шоу к 50-летию Авербуха прошло сегодня в Москве на «ВТБ Арене». 

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11 комментариев
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Песня Киркорова, под которую Женя выступала, очень красивая. И номер красивый получился.
А почему выступать под Киркорова кое кому кажется чем то стыдным? Филипп всегда бывает в жюри на ЛП, в хороших отношениях с Авербухом. Авербух пригласил его на юбилей. Женя каталась, Филипп пел. Всё логично.
Хотя о чем я? Поклонникам лотоса всё не так. Ну, ждем номер лучезарной под Пыяла из Слова пацана. Она обещала.
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Наш пострел везде поспел.) Видимо, со всеми держателями шоу семьями дружит, а Янина радовалась.)
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Песня понравилась и номер красивый!
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Песня замечательная и номер получился очень хороший.
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Очень красивый номер у Жени под живой вокал Киркорова!
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Красивый номер!
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Очень интеречный номер получился
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Ответ Сергей Симонов
А где в номере сложность?
А она разве на соревнованиях выступает? Номер лиричный, подходит к этой песне.
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