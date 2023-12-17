Евгения Медведева выступила на шоу Ильи Авербуха под вокал Филиппа Киркорова
Евгения Медведева на шоу Ильи Авербуха выступила под вокал Филиппа Киркорова.
Фигуристка каталась под песню «Летите», которую певец исполнял на сцене надо льдом.
Шоу к 50-летию Авербуха прошло сегодня в Москве на «ВТБ Арене».
А почему выступать под Киркорова кое кому кажется чем то стыдным? Филипп всегда бывает в жюри на ЛП, в хороших отношениях с Авербухом. Авербух пригласил его на юбилей. Женя каталась, Филипп пел. Всё логично.
Хотя о чем я? Поклонникам лотоса всё не так. Ну, ждем номер лучезарной под Пыяла из Слова пацана. Она обещала.