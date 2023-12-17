Евгения Медведева выступила на шоу Ильи Авербуха под вокал Филиппа Киркорова

Евгения Медведева на шоу Ильи Авербуха выступила под вокал Филиппа Киркорова.

Фигуристка каталась под песню «Летите», которую певец исполнял на сцене надо льдом.

Шоу к 50-летию Авербуха прошло сегодня в Москве на «ВТБ Арене».