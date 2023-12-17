Евгения Медведева: «Когда увидела Костомарова на льду, меня пробило на слезы, я не ожидала, что прям здесь и сейчас я увижу, как он катается»

Теги Роман Костомаров Илья Авербух сборная России женское катание Евгения Медведева Матч ТВ ледовые шоу Фигурное катание

Евгения Медведева высказалась о работе с Ильей Авербухом.

Сегодня Медведева приняла участие в шоу к 50-летию Авербуха на «ВТБ Арене». На лед в коньках вышел и Роман Костомаров. 

— В чем уникальность программ, поставленных Авербухом?

— Во многом. Мы с Ильей много лет работаем, мы сотрудничаем в шоу. Илья более популярен, прославлен как постановщик не технических, а именно программ для души. Илья умеет играть на струнах души и учит нас. Это что‑то с душой, любовью, и это чувствует зритель.

Когда мне сказали, что Рома выйдет на лед, я думала, что просто выйдет. Когда увидела, меня пробило на слезы, я не ожидала, что прям здесь и сейчас я увижу, как он катается, это, не принижая чувства других, не фигуристам не понять.

Мы предполагали, что сейчас произойдет чудо, но не ожидали, что встанет и поедет, — сказала Медведева.

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17 комментариев
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Это расстрогает любого. ❤️
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Да, выход Романа на коньках это судо и весь зал стоял и аплодировал.
Потрясающий прокат Кармен с Марком и Сашей!
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Как же это круто и трогательно
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Весь зал стоя аплодировал, пока Роман с Оксаной катались. До слез, действительно. Вечер получился очень душевным. Всем артистам браво!
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Шоу у Авербуха, как всегда 🔥
Много хороших номеров!
Отличный блок номеров из Кармен.
Роман герой, не просто вышел на лёд, а катался!
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Шоу было чудесное. Все артисты молодцы. Рома очень сильный человек. Счастья ему и здоровья.
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Роман настоящий герой, Чемпион и в спорте, и в жизни!
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Роман настоящий герой, горжусь, что живу с ним в одно время.
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Рома невероятно сильный и целеустремлённый человек. ♥️
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До слез..
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Тоже прослезилась, когда увидела их с Навкой на видео с репетиции
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Замечательный праздник в кругу друзей на льду! Илью - с юбилеем! Роман - герой! Женя - блистательна!
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Не смогла без слез смотреть номер Оксаны и Романа, эти два невероятно сильных человека которые прошли и дальше проходят сложный путь. Смотря на историю Романа начинаешь верить в чудо, дай им бог всего самого наилучшего
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Дружные и теплые отношения в этом коллективе, поэтому и шоу такие душевные, умные, человечные.
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Согласна с Женей с тем что программы Ильи трогают за душу он гениальный постановщик, и программ и спектаклей на льду.
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Читала в фк каналах отзывы людей: зал вставал и плакал на выходе Романа, действительно очень сильный номер, а Роман - настоящий боец
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Поздравляю Илью с юбилеем! Спасибо, ему за то, что мы можем наблюдать нашу Евгению в различных ледовых шоу.❤ А Рома, конечно герой, настоящий спортсмен!🏆
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