Евгения Медведева: «Когда увидела Костомарова на льду, меня пробило на слезы, я не ожидала, что прям здесь и сейчас я увижу, как он катается»

Евгения Медведева высказалась о работе с Ильей Авербухом.

Сегодня Медведева приняла участие в шоу к 50-летию Авербуха на «ВТБ Арене». На лед в коньках вышел и Роман Костомаров.

— В чем уникальность программ, поставленных ?

— Во многом. Мы с много лет работаем, мы сотрудничаем в шоу. Илья более популярен, прославлен как постановщик не технических, а именно программ для души. Илья умеет играть на струнах души и учит нас. Это что‑то с душой, любовью, и это чувствует зритель.

Когда мне сказали, что выйдет на лед, я думала, что просто выйдет. Когда увидела, меня пробило на слезы, я не ожидала, что прям здесь и сейчас я увижу, как он катается, это, не принижая чувства других, не фигуристам не понять.

Мы предполагали, что сейчас произойдет чудо, но не ожидали, что встанет и поедет, — сказала .