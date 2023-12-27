Илья Авербух: «27 января планируем два больших ледовых шоу, посвященных прорыву блокады Ленинграда»

Авербух планирует провести ледовые шоу, посвященные прорыву блокады Ленинграда.

«Я ежегодно делаю шоу на 9 мая, в этом году впервые сделал его в Москве. Это очень важно и нужно, это и красиво, и патриотично.

Это о важных вещах, которые нам необходимы. 27 января мы планируем два больших ледовых шоу, посвященных прорыву блокады Ленинграда», – сказал хореограф и продюсер.

Также он сообщил, что с в рамках выставки-форума «Россия», начиная с 29 декабря, будет 22 показа спектакля «Щелкунчик».

«Это важно для нас. Будут приглашены отдельно семьи участников СВО», – добавил .