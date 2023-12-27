Илья Авербух: «27 января планируем два больших ледовых шоу, посвященных прорыву блокады Ленинграда»

Теги Илья Авербух ледовые шоу Фигурное катание

Авербух планирует провести ледовые шоу, посвященные прорыву блокады Ленинграда.

«Я ежегодно делаю шоу на 9 мая, в этом году впервые сделал его в Москве. Это очень важно и нужно, это и красиво, и патриотично.

Это о важных вещах, которые нам необходимы. 27 января мы планируем два больших ледовых шоу, посвященных прорыву блокады Ленинграда», – сказал хореограф и продюсер.

Также он сообщил, что с в рамках выставки-форума «Россия», начиная с 29 декабря, будет 22 показа спектакля «Щелкунчик».

«Это важно для нас. Будут приглашены отдельно семьи участников СВО», – добавил Илья Авербух

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это называется зарабатывание денег на крови. Ничего святого.
+7
-1
+6
Лучше бы не трогали эту тему в своих ледовых шоу...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий