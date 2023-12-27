«У него балерины танцуют на полу. Бред сивой кобылы». Директор балета на льду – о «Лебедином озере» Плющенко

Директор балета на льду раскритиковал «Лебединое озеро» Евгения Плющенко.

— У кого из наших многочисленных шоу, Авербуха, Навки, , самые качественные, на ваш взгляд, постановки?

— Как шоу, как зрелище — на мой взгляд, у . У нее просто очень дорогая световая аппаратура и техника. У нее там всё сверкает, стреляет, крутится, вертится. А с точки зрения постановки, наверное, все-таки у . А чисто по-спортивному — у Плющенко. Ну вот смотрите, Плющенко афиширует «Лебединое озеро», да?

— Ага, на вашу поляну полез.

— Вот если бы он полез. Он не на нашу поляну полез, он берет обычных балерин из театра, и они танцуют у него там лебединый акт на полу! А на льду выходят он как Зигфрид, его сын как какой-то маленький Зигфрид и там , например. В общем, бред сивой кобылы. Ну ты хоть не называй это «Лебединым озером». Ну какое «Лебединое озеро» на льду, когда «лебеди» танцуют на полу?

А еще какой-то сценарий, даже не могу понять, что такое… Зигфрид маленький, Зигфрид большой — вы такое в «Лебедином озере» видели? Я не видел. На мой взгляд, это бред. Ну не знаю… хотя, если люди ходят, значит, все нормально. Теперь вот тоже стала ездить. Что деньги-то другим оставлять? Все хотят зарабатывать. А мы государственные получаем, но денег, конечно, мало… – рассказал директор Государственного балета на льду Санкт-Петербурга Михаил Каминов.