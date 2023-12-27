«У него балерины танцуют на полу. Бред сивой кобылы». Директор балета на льду – о «Лебедином озере» Плющенко

Теги Евгений Плющенко Татьяна Навка Илья Авербух Этери Тутберидзе Александра Трусова ледовые шоу Михаил Каминов Фигурное катание

Директор балета на льду раскритиковал «Лебединое озеро» Евгения Плющенко.

— У кого из наших многочисленных шоу, Авербуха, Навки, Плющенко, самые качественные, на ваш взгляд, постановки?

— Как шоу, как зрелище — на мой взгляд, у Навки. У нее просто очень дорогая световая аппаратура и техника. У нее там всё сверкает, стреляет, крутится, вертится. А с точки зрения постановки, наверное, все-таки у Авербуха. А чисто по-спортивному — у Плющенко. Ну вот смотрите, Плющенко афиширует «Лебединое озеро», да?

— Ага, на вашу поляну полез.

— Вот если бы он полез. Он не на нашу поляну полез, он берет обычных балерин из театра, и они танцуют у него там лебединый акт на полу! А на льду выходят он как Зигфрид, его сын как какой-то маленький Зигфрид и там Трусова, например. В общем, бред сивой кобылы. Ну ты хоть не называй это «Лебединым озером». Ну какое «Лебединое озеро» на льду, когда «лебеди» танцуют на полу?

А еще какой-то сценарий, даже не могу понять, что такое… Зигфрид маленький, Зигфрид большой — вы такое в «Лебедином озере» видели? Я не видел. На мой взгляд, это бред. Ну не знаю… хотя, если люди ходят, значит, все нормально. Теперь вот Тутберидзе тоже стала ездить. Что деньги-то другим оставлять? Все хотят зарабатывать. А мы государственные получаем, но денег, конечно, мало… – рассказал директор Государственного балета на льду Санкт-Петербурга Михаил Каминов.

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29 комментариев
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Хоть кто-то это сказал. Король-то голый.
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Это он еще не видел Трусову на пуантах )).
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Ну, уж Тутберидзе точно не на делянке балета на льду пасется. Там ездят действующие спортсмены с отдельными номерами, а не со спектаклями. Может, когда-то и появятся от ТШТ полноценные спектакли на льду, но пока они совершенно про другое.
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Отличия Тутберидзе от всех остальных - свои шоу она не во время соревновательного сезона проводит, спортсменов не отвлекает. и ещё гранты не берёт у государства на них.
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Яна, ваш выход:)))
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О, новый персонаж "Директор балета на льду", давай, а то сильно пресно стало, ЧР закончился, нечего обсуждать
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Что сейчас будет 😊🤦‍♀️
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Одним абзацем описал весь криндж шоу Рудковских.
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Скоро к вам еще и Слуцкая присоединится, у неё тоже подгорает, денег захотела
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Старенький видать директор, на пенсию выходит, и наследника на должность -- нет, вот и говорит, то что думает.
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Яна Александровна, ну такое оставлять без ответа нельзя. Ждем от вас как всегда остроумный панч☝
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про "лебединое озеро" плющенко прям в точку 100%
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Ждем ответку от Яны!
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Ответ Oleandra
Отличия Тутберидзе от всех остальных - свои шоу она не во время соревновательного сезона проводит, спортсменов не отвлекает. и ещё гранты не берёт у государства на них.
При этом полные залы, 90% своих спортсменов, катают свои шелевральные программы. Я два раза была, и пойду ещё, если приедут снова в Казань)
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Ответ Александр Подгорных
Яна, ваш выход:)))
Дед-ма-роз! Дед-ма-роз!
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Кто-то всерьез обсуждает эти елки? Ну-ну 😂 Кстати лебеди у него на льду.
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Ответ Lana74
Скоро к вам еще и Слуцкая присоединится, у неё тоже подгорает, денег захотела
И Трусова со своим шоу))
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Забавно про шоу Плюща))
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Ответ flyhigh
При этом полные залы, 90% своих спортсменов, катают свои шелевральные программы. Я два раза была, и пойду ещё, если приедут снова в Казань)
да, при этом у неё лучшие шоу.
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Судя по всем высказываниям этого персонажа: конкуренция убивает его бизнес. Обидно, аж сил нет.
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Прекрасные шоу у Плющенко. Мне наоборот нравится, что там не декорации делают шоу, а именно спортсмены.
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Ответ Алексей Токарев
Одним абзацем описал весь криндж шоу Рудковских.
Театры тоже ставят современные постановки на классику. У каждого свой зритель. Пока есть спрос, будет и предложение.
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Викторыч - просим ))
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Короче, все начали отмечать Новый Год и поток бреда на нашем Спортсе вырос в разы🤦‍♀️
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//Ну какое «Лебединое озеро» на льду, когда «лебеди» танцуют на полу?//— д ректор. Это называется коллаборация.
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Лучшее шоу у Навки, ведь мы государственные деньги получаем...
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Зависть к чужим успехам - дело нехорошее.
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