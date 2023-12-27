Директор балета на льду Каминов о ледовых шоу: «В любую дыру приедешь, а там уже был Авербух. Это грозит только одним: они убьют фигурное катание»

Теги Илья Авербух ледовые шоу Михаил Каминов Фигурное катание

Директор балета на льду Михаил Каминов считает, что шоу убьют фигурное катание.

«Коренные американцы кататься не идут, у них там спад фигурного катания. Боюсь, что и у нас то же самое скоро произойдет. В Америке пик интереса был в 90-х годах, когда они становились олимпийскими чемпионами. Тогда у них на этом фоне тоже появилось много ледовых шоу. Они без конца ездили по всей Америке. Что у нас сейчас происходит? То же самое. И что, вы думаете, у них произошло потом?

Народ насытился, пошел спад. Поэтому и я боюсь, что мы перекормим зрителя этими шоу. Ну это же невозможно — четыре большие труппы. В любую дыру приедешь, а там уже кто-то был перед тобой. Казалось бы, откуда? А там Авербух выступал.

Откуда там может быть Авербух? Так они создают специальные мини-программки для групп по 15–20 человек. И вот начинается чес по всем деревням. И это грозит только одним: они убьют фигурное катание. И родители уже начинают понимать, что их ребенок будет одним из тысяч», – рассказал директор Государственного балета на льду Санкт-Петербурга Михаил Каминов.

«У него балерины танцуют на полу. Бред сивой кобылы». Директор балета на льду – о «Лебедином озере» Плющенко

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60 комментариев
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Про Навку боится писать ,она особо приближённая к императору..
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" И родители уже начинают понимать, что их ребенок будет одним из тысяч"
скорей бы уже, а то за свои комплексы на детях отыгрываются. не стал папа хоккеистом - ребёнка на 12 тренировок в неделю возят. мама мечтала о фигурке - дочка с 3 лет на коньках и убитой психикой и физухой к 18. а из 1000000 один чего-то добьётся.
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Искать такие дыры, в которые Авербух не совался!)))

Судя по остальным цитатам из интервью в соседних новостях, этому человеку руку жать не стоит.
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Пока есть госконтракты на эти шоу, и на организацию и на закупку билетов - всё прекрасно и с шоу и с фигурным катанием будет.
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Резковато, но по сути истину глаголет
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Закидайте меня камнями, но я вообще не понимаю кто ходит на шоу. Соревнования в сто раз интереснее смотреть.
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Записываю. У нас в каждой деревне есть ледовый стадион с крышей.
И там был Авербух!))
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Единственное я не понял, как он связал ледовые шоу и что "родители начинают понимать что их ребёнок будет одним из тысячи"?
Я прям без сарказма спрашиваю, кто-нибудь может объяснить?
Ну типа если бы ледовые шоу по стране не ездили, а допустим были бы только оф.соревнования (ну типа там всякие кубки, гран-при и.т.д), то родители бы думали что у их детей больше перспектив или что?
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Шоу Авербаха становится как Ласковый май или Мираж лет 35 назад ....чес непонятно кого по всем медвежьим углам ,срубить лавэ на провинции....
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Вывод - только Каминову можно ездить «по дырам» и убивать фигурное катание. Все остальные обязаны по столицам сидеть и не составлять конкуренцию продюсеру ноунейму.
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Ой ну прям. Те, кто по-настоящему любят ФК, им плевать на шоу. Шоу для них что-то второстепенное, что можно посмотреть когда нечего делать
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Ответ девочкитакиедевочки
У авера шоу качеством ниже чем у навки и плющенко, на шоу авера ходят как на безрыбье и рак рыба, вот этим и пользуется изич. Ему до фонаря что рушится что грозит спорту, главное, ему как побольше урвать, гробя здоровье своих же артистов( за примером далеко ходить не будем- это на его совести, хотя о какой его совести может быть речь)
Справедливости ради хочу спросить: а почему организатора частного коммерческого шоу должно интересовать, что будет со спортом откуда он берёт скажем так "сотрудников" для своей работы?
И что он так он делает, чтобы убить вид спорта?
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Все равно народ будет валить на Валиеву, Трусову и Медведеву, а не на этот прекрасный балетный балет.
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«В любую дыру приедешь, а там уже был Авербух. --- Да мало ли в России дыр! - И не сосчитаешь! На всех хватит.
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Ответ Viks
«В любую дыру приедешь, а там уже был Авербух. --- Да мало ли в России дыр! - И не сосчитаешь! На всех хватит.
Что без названия городов то, озвучил бы, чтобы мы знали кто в какой дыре живёт. И что такое не "дыра", два города в России?
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+7
есть спрос - будет предложение... то что до любой "деревни" дошли шоу, пусть и малыми группами - не вижу ничего плохого! Спадет спрос на шоу - меньше будут кататься... а вообще в жизни все циклично, рано или поздно интерес спадет так или иначе
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Ответ Vasily Ivanov
Шоу Авербаха становится как Ласковый май или Мираж лет 35 назад ....чес непонятно кого по всем медвежьим углам ,срубить лавэ на провинции....
У нас в каждом медвежьем углу есть ледовый дворец?? неплохо живем,оказывается)
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Если шоу не халтурное (а такое бывает), то поход на него только увеличит интерес к фигурке. Благодаря Аверу многие увидели на льду легенд, а завершившие карьеру фигуристы получили доход и снова вышли перед публикой. Вин-вин.
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Балет на льду куда хуже, чем обычное среднее шоу. На этом "зрелище" я впервые уснул. Каминов, ты бы лучше о своем выкидыша думал, смотреть не возможно.
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Интерес потеряется из-за того, что государство спонсирует все эти шапито, и от этого у постановщиков нет стимула делать качественное шоу, ведь билеты все равно уже розданы, и зритель какой-никакой все равно придет. Но так долго продолжаться не может, скоро даже из под палки никого туда не смогут загнать в столицах, но в регионах зритель не такой искушенный, потому и стали они гастролировать чаще по провинциям.
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Не знаю, я смотрю фигурку всю жизнь. Хотя у нас всегда были чемпионы, не в одном виде, так в другом. Думаю, это любовь навсегда. Настоящие поклонники ФК никуда не денутся.
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Вообще не понимаю прикола хождения на все эти шоу. Хотя бы потому, что даже на самых лучших ледовых аренах музыка звучит ужасно, акустика очень плохая, - как под это катать, а главное - как смотреть танцы под это и получать удовольствие - непонятно.
К тому же, с трибун практически ничерта не видно. Ну катается там на огромадном льду малюсенькая хрупкая девчушка, ни лица ее не видно, ни эмоций, ни каких-то нюансов катания.

Смотреть по телеку, да желательно с наложенной сверху ЧИСТОЙ музыкой - да. А так - нет.
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Ответ Daria Lyubeznova
Закидайте меня камнями, но я вообще не понимаю кто ходит на шоу. Соревнования в сто раз интереснее смотреть.
Те, кому интересно, не?
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Прочитал сначала "Директор балета каминов на льду"))
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И вот начинается чес по всем деревням.
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Работать надо. Опережать Авербуха, делать более интересный продукт. Привыкли на казенном жиреть безо всяких телодвижений
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Кого-то силой что ли заставляют идти?
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Ответ Viks
«В любую дыру приедешь, а там уже был Авербух. --- Да мало ли в России дыр! - И не сосчитаешь! На всех хватит.
Есть в России три дыры: Кушка, Реболы, Моры! (Погранцы поймут)) )
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Ответ missis-Zima
У нас в каждом медвежьем углу есть ледовый дворец?? неплохо живем,оказывается)
Шоу бывает и на пластиковом льду, достаточно ДК или театр иметь
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Ответ Чернокожий
Про Навку боится писать ,она особо приближённая к императору..
Ага, по нынешним временам опасно, выбрал самого не блатного😊
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