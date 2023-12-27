Директор балета на льду Каминов о ледовых шоу: «В любую дыру приедешь, а там уже был Авербух. Это грозит только одним: они убьют фигурное катание»
Директор балета на льду Михаил Каминов считает, что шоу убьют фигурное катание.
«Коренные американцы кататься не идут, у них там спад фигурного катания. Боюсь, что и у нас то же самое скоро произойдет. В Америке пик интереса был в 90-х годах, когда они становились олимпийскими чемпионами. Тогда у них на этом фоне тоже появилось много ледовых шоу. Они без конца ездили по всей Америке. Что у нас сейчас происходит? То же самое. И что, вы думаете, у них произошло потом?
Народ насытился, пошел спад. Поэтому и я боюсь, что мы перекормим зрителя этими шоу. Ну это же невозможно — четыре большие труппы. В любую дыру приедешь, а там уже кто-то был перед тобой. Казалось бы, откуда? А там Авербух выступал.
Откуда там может быть Авербух? Так они создают специальные мини-программки для групп по 15–20 человек. И вот начинается чес по всем деревням. И это грозит только одним: они убьют фигурное катание. И родители уже начинают понимать, что их ребенок будет одним из тысяч», – рассказал директор Государственного балета на льду Санкт-Петербурга Михаил Каминов.
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скорей бы уже, а то за свои комплексы на детях отыгрываются. не стал папа хоккеистом - ребёнка на 12 тренировок в неделю возят. мама мечтала о фигурке - дочка с 3 лет на коньках и убитой психикой и физухой к 18. а из 1000000 один чего-то добьётся.
Судя по остальным цитатам из интервью в соседних новостях, этому человеку руку жать не стоит.
И там был Авербух!))
Я прям без сарказма спрашиваю, кто-нибудь может объяснить?
Ну типа если бы ледовые шоу по стране не ездили, а допустим были бы только оф.соревнования (ну типа там всякие кубки, гран-при и.т.д), то родители бы думали что у их детей больше перспектив или что?
И что он так он делает, чтобы убить вид спорта?
К тому же, с трибун практически ничерта не видно. Ну катается там на огромадном льду малюсенькая хрупкая девчушка, ни лица ее не видно, ни эмоций, ни каких-то нюансов катания.
Смотреть по телеку, да желательно с наложенной сверху ЧИСТОЙ музыкой - да. А так - нет.