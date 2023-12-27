Директор балета на льду Каминов о ледовых шоу: «В любую дыру приедешь, а там уже был Авербух. Это грозит только одним: они убьют фигурное катание»

Директор балета на льду Михаил Каминов считает, что шоу убьют фигурное катание.

«Коренные американцы кататься не идут, у них там спад фигурного катания. Боюсь, что и у нас то же самое скоро произойдет. В Америке пик интереса был в 90-х годах, когда они становились олимпийскими чемпионами. Тогда у них на этом фоне тоже появилось много ледовых шоу. Они без конца ездили по всей Америке. Что у нас сейчас происходит? То же самое. И что, вы думаете, у них произошло потом?

Народ насытился, пошел спад. Поэтому и я боюсь, что мы перекормим зрителя этими шоу. Ну это же невозможно — четыре большие труппы. В любую дыру приедешь, а там уже кто-то был перед тобой. Казалось бы, откуда? А там Авербух выступал.

Откуда там может быть ? Так они создают специальные мини-программки для групп по 15–20 человек. И вот начинается чес по всем деревням. И это грозит только одним: они убьют фигурное катание. И родители уже начинают понимать, что их ребенок будет одним из тысяч», – рассказал директор Государственного балета на льду Санкт-Петербурга Михаил Каминов.

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