Авербух об участии действующих спортсменов в шоу: «Противостояние с федерацией? Не думаю. Популяризировать фигурное катание надо в любую секунду»

Теги Илья Авербух сборная России Антон Сихарулидзе Елизавета Туктамышева Анастасия Мишина Александр Галлямов Матвей Ветлугин ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух высказался об участии действующих спортсменов в ледовых шоу.

Ранее исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе заявил, что участие спортсменов в шоу во время сезона стало проблемой: «Готовясь к главному старту, фигурист должен концентрироваться на нем».

«Девочек пока не планируем. Сейчас к нам присоединяются Анастасия Мишина и Александр Галлямов, они будут кататься в «Щелкунчике», Матвей Ветлугин, Лиза Туктамышева. Даем возможность многим спортсменам, у меня подтвердились 35 городов.

Противостояние с федерацией? Не думаю. На моем гала выступали Дима Алиев и Марк Кондратюк. Дима выступил на чемпионате России очень хорошо, Марк – нет, но у него целый год были проблемы.

Понятно, что если речь идет об Олимпиаде, никто не будет перед ней выступать в шоу, но сейчас шоу для спортсмена – это способ приобрести уверенность, популяризировать фигурное катание надо в любую секунду. С Антоном Сихарулидзе у меня прекрасные отношения», – сказал хореограф и продюсер ледовых шоу.

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5 комментариев
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Популяризируют фигурное катание официальные соревнования, когда спортсмены показывают свой максимум и превосходят предшественников, а шоу, с упрощенным контентом, этой популярностью пользуются.
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да ради бога
только без грантов
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Ледовое шоу это прежде всего доходный бизнес для его создателей и хороший материальный стимул для фигуристов.
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Ответ Cento per cento
Популяризируют фигурное катание официальные соревнования, когда спортсмены показывают свой максимум и превосходят предшественников, а шоу, с упрощенным контентом, этой популярностью пользуются.
они "работают" на детскую аудиторию... которой не больно интересно различные соревнования смотреть...
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