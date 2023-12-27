Авербух об участии действующих спортсменов в шоу: «Противостояние с федерацией? Не думаю. Популяризировать фигурное катание надо в любую секунду»

Илья Авербух высказался об участии действующих спортсменов в ледовых шоу.

Ранее исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России (ФФКР) заявил, что участие спортсменов в шоу во время сезона стало проблемой: «Готовясь к главному старту, фигурист должен концентрироваться на нем».

«Девочек пока не планируем. Сейчас к нам присоединяются и , они будут кататься в «Щелкунчике», , Лиза Туктамышева. Даем возможность многим спортсменам, у меня подтвердились 35 городов.

Противостояние с федерацией? Не думаю. На моем гала выступали Дима Алиев и Марк Кондратюк. Дима выступил на чемпионате России очень хорошо, Марк – нет, но у него целый год были проблемы.

Понятно, что если речь идет об Олимпиаде, никто не будет перед ней выступать в шоу, но сейчас шоу для спортсмена – это способ приобрести уверенность, популяризировать фигурное катание надо в любую секунду. С Антоном Сихарулидзе у меня прекрасные отношения», – сказал хореограф и продюсер ледовых шоу.