Финал Гран-при. Хазе и Володин, Стеллато-Дудек и Дешам, Конти и Мачии представят короткие программы

7 декабря в финале Гран-при пары выйдут на лед с короткими программами.

по фигурному катанию

Пекин, Китай

Пары

Короткая программа

Начало – 12:55 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

Вторая разминка

4. – Трент Мишо (Канада)

5. Хазе – Никита Володин (Германия)

6. -Дудек – Максим Дешам (Канада)

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс