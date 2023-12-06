Финал Гран-при. Хазе и Володин, Стеллато-Дудек и Дешам, Конти и Мачии представят короткие программы
7 декабря в финале Гран-при пары выйдут на лед с короткими программами.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Пекин, Китай
Пары
Короткая программа
Начало – 12:55 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
Вторая разминка
4. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
5. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
6. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс