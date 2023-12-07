Финал Гран-при. Хазе и Володин, Стеллато-Дудек и Дешам, Конти и Мачии, Павлова и Святченко, Гиларди и Амброзини покажут произвольные программы

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8 декабря в Финале Гран-при пары выступят с произвольными программами.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Пекин, Китай

Пары

Произвольная программа

Начало – 11.45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. 

Первая разминка

1. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) 

2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

3. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

Вторая разминка

4. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

5. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) 

6. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) 

Положение после короткой программы

1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 72,56

2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 71,22

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 70,30

4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 65,51

5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 61,91

6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 61,78

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс

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