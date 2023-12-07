Финал Гран-при. Хазе и Володин, Стеллато-Дудек и Дешам, Конти и Мачии, Павлова и Святченко, Гиларди и Амброзини покажут произвольные программы
8 декабря в Финале Гран-при пары выступят с произвольными программами.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Пекин, Китай
Пары
Произвольная программа
Начало – 11.45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
3. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
Вторая разминка
4. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
5. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
6. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
Положение после короткой программы
1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 72,56
2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 71,22
3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 70,30
4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 65,51
5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 61,91
6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 61,78
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс