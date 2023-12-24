Евгений Плющенко: «Доволен, что Ангелопол сейчас в нашей команде. Разговорами меня не испугать – как раз подобные истории очень люблю»

Евгений Плющенко заявил, что доволен работой с Валерием Ангелополом.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.

Позже фигурист встал в пару с и начал тренироваться в академии «Ангелы Плющенко».

«Очень доволен тем, что сейчас в нашей команде. Он и в тренерской работе помогает в качестве специалиста по скольжению, и в шоу задействован, выступает вместе с Юлией Липницкой.

А разговорами меня не испугать. Как раз подобные истории очень люблю», – сказал Плющенко.

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