Евгений Плющенко: «Доволен, что Ангелопол сейчас в нашей команде. Разговорами меня не испугать – как раз подобные истории очень люблю»
Евгений Плющенко заявил, что доволен работой с Валерием Ангелополом.
Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.
Позже фигурист встал в пару с Ариной Ушаковой и начал тренироваться в академии «Ангелы Плющенко».
«Очень доволен тем, что Ангелопол сейчас в нашей команде. Он и в тренерской работе помогает в качестве специалиста по скольжению, и в шоу задействован, выступает вместе с Юлией Липницкой.
А разговорами меня не испугать. Как раз подобные истории очень люблю», – сказал Плющенко.
Слово главного пацана фигурки: контракт партнерше, подстава от тренера, рука помощи от Плющенко и Рудковской