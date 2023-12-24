Евгений Плющенко: «Доволен, что Ангелопол сейчас в нашей команде. Разговорами меня не испугать – как раз подобные истории очень люблю»

Теги Евгений Плющенко танцы на льду Арина Ушакова (танцы) Академия Плющенко Валерий Ангелопол Фигурное катание

Евгений Плющенко заявил, что доволен работой с Валерием Ангелополом.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.

Позже фигурист встал в пару с Ариной Ушаковой и начал тренироваться в академии «Ангелы Плющенко».

«Очень доволен тем, что Ангелопол сейчас в нашей команде. Он и в тренерской работе помогает в качестве специалиста по скольжению, и в шоу задействован, выступает вместе с Юлией Липницкой.

А разговорами меня не испугать. Как раз подобные истории очень люблю», – сказал Плющенко.

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13 комментариев
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Почему среди ангелов нет ещё Лены Костылевой, и её замечательной чисто ангельской мамы? Они бы идеально вписались в Академию.
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Какой многофункциональный Ангелопол....
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И чтец, и жнец, и на дуде игрец, такого парня разностороннего отхватили, ещё и с захватывающей историей😄
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"И тренируется, и на шнурки сам зарабатывает, а скандалы я люблю," - сказал ЕВ.
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Я так понимаю, нашел достаточно безотказного в силу обстоятельств и нужды в деньгах сотрудника. Заодно, может, еще и пара появится танцевальная. Как минимум говорить об этом вполне можно - у нас школа с отделением танцы на льду
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Ответ Маргарита Романовская
Валера сам с шайбой на голове катается, какой из него "специалист по скольжению"?
Ну, сам красиво едет с шайбой на голове и других учит красиво ехать за ним😉😅 А серьёзно если, то он шарит в современных правилах танцев гораздо лучше, чем их новый главный тренер. Им обязательно нужен такой человек в команде.
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Валера сам с шайбой на голове катается, какой из него "специалист по скольжению"?
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А разговорами меня не напугать, вся моя жизнь построена на хайпе, как учит моя любимая супруга, добавил Плющенко.
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А крестиком Валера ещё не может вышивать ?...
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Там весь частный клуб в шоу на подтанцовках за бартер на тренировки и зубную пасту с кофеварками Bork, чем не выгода? Не балет же Тодес оплачивать, чтоб наследника на санях возили по кругу.
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Подобные, это какие?
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Я рада за Валеру, а то чуть не загрызли мальчишку)
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Юлю жалко...катать с таким партнером🤔
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