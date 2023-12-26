Ангелопол опубликовал совместное фото с Трусовой и пригласил болельщиков на шоу «Русалочка»

Валерий Ангелопол опубликовал совместное фото с Александрой Трусовой.

Сейчас фигурист, выступающий в танцах на льду, тренируется в академии «Ангелы Плющенко».

«Приходите на шоу Евгения Плющенко «Русалочка» с 29 декабря по 4 января на ВТБ!» – написал .

Слово главного пацана фигурки: контракт партнерше, подстава от тренера, рука помощи от Плющенко и Рудковской