Ангелопол опубликовал совместное фото с Трусовой и пригласил болельщиков на шоу «Русалочка»
Валерий Ангелопол опубликовал совместное фото с Александрой Трусовой.
Сейчас фигурист, выступающий в танцах на льду, тренируется в академии «Ангелы Плющенко».
«Приходите на шоу Евгения Плющенко «Русалочка» с 29 декабря по 4 января на ВТБ!» – написал Ангелопол.
Слово главного пацана фигурки: контракт партнерше, подстава от тренера, рука помощи от Плющенко и Рудковской
Они, если честно,
Не пара, не пара, не пара..."
Беги поскорей от Валеры!.."
Но его манера последних постов и его разговорчивость про всё меня шокировали, мягко говоря.
Я ещё год назад совсем иначе его видела.
И всё-равно, желаю успехов. Главное - характер свой собственный вытерпеть.