Ангелопол опубликовал совместное фото с Трусовой и пригласил болельщиков на шоу «Русалочка»

Теги сборная России танцы на льду женское катание Александра Трусова Академия Плющенко Валерий Ангелопол ледовые шоу Фигурное катание

Валерий Ангелопол опубликовал совместное фото с Александрой Трусовой.

Сейчас фигурист, выступающий в танцах на льду, тренируется в академии «Ангелы Плющенко».

«Приходите на шоу Евгения Плющенко «Русалочка» с 29 декабря по 4 января на ВТБ!» – написал Ангелопол.

Слово главного пацана фигурки: контракт партнерше, подстава от тренера, рука помощи от Плющенко и Рудковской

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот так парочка - гусь да гагарочка (русалочка?)))
+33
-8
+25
А где его новая партнерша, про всех, но про нее тишина...
+21
0
+21
Ответ Юлия Ягунова
А где его новая партнерша, про всех, но про нее тишина...
Мне кажется, там не всё гладко. Их новый тренер Линничук как-то уклончиво про них не стала говорить недавно.
+18
0
+18
Там комментарии от иностранцев: "Беги, Саша, Беги" и "Отойди от Саши"
+17
-2
+15
"Русалка и "Ангел" -
Они, если честно,
Не пара, не пара, не пара..."
+14
-2
+12
Володька..... сбрей усы....
+12
0
+12
Ответ Юлия Ягунова
А где его новая партнерша, про всех, но про нее тишина...
Деньги собирает, очевидно ж ... )
+11
0
+11
А что?! Неплохо было бы на Трусову свалить все расходы. Не получилось на Кагановскую, лови следующую дуру! :))
+11
-4
+7
Ответ Iuliia Timofeyeva
Из перспективнейшего танцора в носителя Трусовой на плечах...что ж
Ракета-носителем? :)) У Валеры больше склонность быть наездником.
+5
0
+5
Из перспективнейшего танцора в носителя Трусовой на плечах...что ж
+5
-1
+4
Ответ Мороженко
Там комментарии от иностранцев: "Беги, Саша, Беги" и "Отойди от Саши"
Соглашусь с иностранцами))
+8
-4
+4
Был вроде симпатичный парень, как же все-таки сильно меняет прическа людей…
+3
0
+3
Ответ Мороженко
Там комментарии от иностранцев: "Беги, Саша, Беги" и "Отойди от Саши"
"Беги, дорогая, беги!
Беги поскорей от Валеры!.."
+3
0
+3
Как он изменился.. хотя не исключаю, это фото такое.
Но его манера последних постов и его разговорчивость про всё меня шокировали, мягко говоря.
Я ещё год назад совсем иначе его видела.
И всё-равно, желаю успехов. Главное - характер свой собственный вытерпеть.
+6
-4
+2
Ответ Юлия Ягунова
А где его новая партнерша, про всех, но про нее тишина...
Он говорил, что в одном из шоу будет с Ариной, но понятно, что там много работы и тяжелое скатывание.
+2
0
+2
У него есть болельщики ? Без понятия кто это такой. На Хвитцерка из викингов похож !
+5
-4
+1
Не там Саша пальчики держит, надо над его головой
0
0
0
А что нового? Каникулы начались и для детей и для взрослых. всем надо развлекаться. Шоу на всех хватит. некоторые может сами коньки наденут.
+3
-3
0
Ответ Iuliia Timofeyeva
Из перспективнейшего танцора в носителя Трусовой на плечах...что ж
Скорее они Юлю носит, при чем тут Трусова? Ее новый парник носил, у него такая же прическа и поэтому перепутали с Валерой. Он низкий для водоросля.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий