Наталья Линичук: «У меня были и другие предложения в плане работы, но Плющенко подкупил тем, что живет льдом, как и я сама»

Наталья Линичук объяснила решение перейти в академию Евгения Плющенко.

Линичук 67 лет, она олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду. В «Ангелах Плющенко» они сейчас работает тренером.

– В свое время Этери Тутберидзе рассказывала, как мыкалась по каткам после возвращения из Америки и ни на одном из них не могла найти лед. У вас, получается, таких трудностей никогда не было в принципе?

– Почему же? Были. Когда я только начинала тренировать, мне мое начальство сказало: «Аренду льда оплатим, но каток ищи сама». Я нашла. Да, в очень неудобное ночное время, но нашла же? Намного сложнее было понять после ухода из спорта, что мир больше не крутится вокруг тебя. А льда достаточно, было бы желание.

Хотя, знаете, буквально на днях меня спросили: сколько лет вы в профессии? На автомате я ответила, что в общей сложности нахожусь в фигурном катании 61 год. Когда произнесла вслух эту цифру – мне самой стало страшно.

– Несмотря на это, вы приняли предложение Евгения Плющенко работать у него в академии. Получается, не только недокатались, но и недотренировали?

– Получается, так. Во всяком случае, пока у меня есть возможность, я хочу делиться знаниями и опытом. У меня были и другие предложения в плане работы, но Плющенко подкупил тем, что живет льдом, как и я сама. Ищет, пробует, стремится, создает условия для спортсменов. У меня это вызывает огромное уважение

– Ваша работа сейчас – это дуэт Арина Ушакова – Валерий Ангелопол. Или есть другие ученики?

– Я открыта для всех. Помогаю Евгению с одиночным катанием. Сейчас планируется, что буду работать на новом катке, где открылось отделение танцев. Вообще, давая объявление о наборе, мы написали, что принимаем в школу всех детей от десяти лет и старше. Не имеют значения ни разряд, ни опыт катания, главное – ребенок должен уметь стоять на коньках, – сказала Линичук.