Антон Сихарулидзе: «Федерация была демократичной по отношению к спортсменам, делающим запрос на участие в шоу. Некоторые фигуристы злоупотребляют этим»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе Р-Спорт Фигурное катание

Антон Сихарулидзе высказался о спортсменах, выступающих в шоу во время сезона.

«Сегодня это стало проблемой. До последнего времени федерация была очень демократичной по отношению к спортсменам, делающим запрос на участие в шоу. Фигуристы сами выбирали и сами шоу, и график своих выступлений.

Практика показала, что некоторые фигуристы злоупотребляют этим. Кто-то приехал в Челябинск, выступив за три-четыре дня до этого в шоу. Возможно, это совпадение, но никто из них не показал свои лучшие прокаты на главном старте сезона. 

Хотел бы обратиться и к тренерам, и к фигуристам с просьбой разумно составлять графики выступлений в шоу.

Если бы в те времена, когда мы с Еленой Бережной выступали, кто-то пришел к Тамаре Николаевне Москвиной с просьбой дать разрешение на выступление в шоу за неделю до ответственных соревнований, наш тренер даже до конца не дослушала бы визитера. Мгновенно прозвучало бы слово «нет».

Готовясь к главному старту сезона, фигурист должен концентрироваться на нем», – сказал исполняющий обязанности главы ФФКР Антон Сихарулидзе. 

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28 комментариев
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Это он про тех, кто участвовал в шоу к юбилею Авера, кстати. Ну и у Навки вроде как Марк выступал
+22
-2
+20
Ответ Язафигурноекатание!
Про кого интересно? До Чемпионата России в шоу участвовали Косторная и Куница, но они для себя показали хорошие прокаты (мне нравится эта пара, желаю успеха, и немного наблюдаю за новостями и их участии в шоу, тренировкам и тд).
Явно про "оглушительный провал Кондратюка". Федра наверняка от ЧР, ЧЕ и ОЧ ждала большего, а не 10-го места.
+14
-1
+13
Ответ Ебздрогыч
Ну это нормальные рыночные отношения: если в шоу платят больше, то выбор будет в их пользу, особенно у уже титулованных спортсменов. Особенно при отсутствии международных соревнований. Сначала ты работаешь на зачетку, потом она на тебя
Только в следующее шоу будут зазывать более успешного спортсмена,в этого в кордебалет
+9
0
+9
Про кого интересно? До Чемпионата России в шоу участвовали Косторная и Куница, но они для себя показали хорошие прокаты (мне нравится эта пара, желаю успеха, и немного наблюдаю за новостями и их участии в шоу, тренировкам и тд).
+9
-1
+8
Ответ Язафигурноекатание!
Про кого интересно? До Чемпионата России в шоу участвовали Косторная и Куница, но они для себя показали хорошие прокаты (мне нравится эта пара, желаю успеха, и немного наблюдаю за новостями и их участии в шоу, тренировкам и тд).
Про Марка наверное, после его проката аж ТАТ не могла уснуть, переживала. Может она и подняла эту тему.
+8
0
+8
Антон наверное про Кондратюка говорит.
+7
0
+7
Запретить гранты и проблема будет решена
+6
0
+6
Ответ AtAmI
А у Плющенко разве не было шоу по случаю его ДР?
Там Мура не выступала, а больше на ЧР у него никого не было. Да и шоу было не перед ЧР, а в ноябре.
+7
-2
+5
Ответ RusVector
Да что вы говорите, а на Кубке первого канала у юниоров кто зажигал? Можно было к ЧР нормально поготовиться, а не время свое в унитаз спускать!
А как выступление на Кубке за две недели до чр в её выходной должно сказываться на подготовке-то? 🤔
Какая-то попытка натянуть сову на глобус
+6
-1
+5
Ответ Jessi
Это он про тех, кто участвовал в шоу к юбилею Авера, кстати. Ну и у Навки вроде как Марк выступал
И про КК, они выступали в шоу перед самым ЧР. Хотя для новоделов они хорошо выступили, а если б не поменяли прогу, могли бы еще лучше.
+6
-1
+5
"Кто-то приехал в Челябинск, выступив за три-четыре дня до этого в шоу. Возможно, это совпадение, но никто из них не показал свои лучшие прокаты на главном старте сезона".

Не будем показывать пальцем, как говорится. А тренерам зачем говорить "нет"? Они с этого хороший процент имеют.
+6
-1
+5
Ответ RusVector
Да что вы говорите, а на Кубке первого канала у юниоров кто зажигал? Можно было к ЧР нормально поготовиться, а не время свое в унитаз спускать!
А то, что КПК согласован с ФФКР и ЕЁ ФФКР сама пригласила, Вас не смущает? Или лишь бы вякнуть
+4
0
+4
Да, шоу это действительно язва фигурного катания. АПшницы все свои Гран-При развалили из за шоу Плющенко.
+11
-7
+4
Ответ Владислава Крюкова
Камила последний раз в шоу летом выступала. Причем тут она?
Да что вы говорите, а на Кубке первого канала у юниоров кто зажигал? Можно было к ЧР нормально поготовиться, а не время свое в унитаз спускать!
+7
-5
+2
Ответ Леди Брэкнелл
Там Мура не выступала, а больше на ЧР у него никого не было. Да и шоу было не перед ЧР, а в ноябре.
В ноябре были этапы ГП, которые являлись отборочными стартами к ЧР и Первенству юниоров. Антон ЧР просто, как пример привел, т.к. он только что прошел.
P.S. Про Соню я знаю, что она не участвовала в шоу и готовилась к стартам.
+1
0
+1
Ответ AtAmI
В ноябре были этапы ГП, которые являлись отборочными стартами к ЧР и Первенству юниоров. Антон ЧР просто, как пример привел, т.к. он только что прошел. P.S. Про Соню я знаю, что она не участвовала в шоу и готовилась к стартам.
Ну так Титова там катала свою ПП и к тому времени уже стало понятно, что ее накрыло, она в октябре завалила этап. А Юрова и Трофимова отобрались на ПР.
+1
0
+1
Ответ RusVector
Это про Валиеву что ли? Да, ей явно определиться нужно: либо шоу либо соревнования! А она еще ведущей по разным передачам, где ж тут хорошо подготовиться к ЧР? Но ты следи, Сихарулидзе, за языком своим, что говоришь про Камилу, а то потом еще извиняться заставят !
Ками хоть на пьедестал попала.
+2
-1
+1
Ответ AtAmI
Я не только про учеников Плющенко говорю. Он на свои шоу и со стороны фигуристов приглашает. У него по-моему парни Руковицына и Соколовской выступали.
Выступали. И Семененко выступал с новым номером.
0
0
0
Ответ Олег Васильев
Сихарулидзе наелся озверина, второй день его штормит
Это одно большое вью.
0
0
0
Это про Валиеву что ли? Да, ей явно определиться нужно: либо шоу либо соревнования! А она еще ведущей по разным передачам, где ж тут хорошо подготовиться к ЧР? Но ты следи, Сихарулидзе, за языком своим, что говоришь про Камилу, а то потом еще извиняться заставят !
+10
-10
0
Ответ RusVector
Это про Валиеву что ли? Да, ей явно определиться нужно: либо шоу либо соревнования! А она еще ведущей по разным передачам, где ж тут хорошо подготовиться к ЧР? Но ты следи, Сихарулидзе, за языком своим, что говоришь про Камилу, а то потом еще извиняться заставят !
Камила последний раз в шоу летом выступала. Причем тут она?
+5
-5
0
Если в шоу заплатят больше, то какали они на соревнования.
+2
-2
0
Федерация не должна влезать в коммерческие шоу.
Есть своя исключительная делянка - организация соревнований и методическое обеспечение деятельности спортсменов и судей.
0
0
0
Ответ Леди Брэкнелл
Ну так Титова там катала свою ПП и к тому времени уже стало понятно, что ее накрыло, она в октябре завалила этап. А Юрова и Трофимова отобрались на ПР.
Я не только про учеников Плющенко говорю. Он на свои шоу и со стороны фигуристов приглашает. У него по-моему парни Руковицына и Соколовской выступали.
0
0
0
Ну это нормальные рыночные отношения: если в шоу платят больше, то выбор будет в их пользу, особенно у уже титулованных спортсменов. Особенно при отсутствии международных соревнований. Сначала ты работаешь на зачетку, потом она на тебя
+4
-4
0
Ответ Jessi
Это он про тех, кто участвовал в шоу к юбилею Авера, кстати. Ну и у Навки вроде как Марк выступал
А у Плющенко разве не было шоу по случаю его ДР?
+2
-2
0
Сихарулидзе наелся озверина, второй день его штормит
0
0
0
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