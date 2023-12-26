Сихарулидзе о работе российских тренеров с иностранными фигуристами: «Политика не должна влиять на этот процесс»

Сихарулидзе высказался о работе российских тренеров с иностранными фигуристами.

«На последней прямой линии президент РФ Владимир Путин говорил о том, что спорт призван объединять людей. Политика не должна влиять на этот процесс. Мы не будем смотреть на то, как поступают с нами, а будем вести свою линию: поступать благородно.

Иностранные фигуристы, которых на сегодняшний день не так уж много, не первый год тренируются у российских специалистов. Это их ученики, которые доверяют именно нашим тренерам. А для них они дети. Своих детей ведь не бросают!» – сказал и. о. президента ФФКР Антон Сихарулидзе.