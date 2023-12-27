Директор балета на льду Каминов: «У нас сейчас ребята массово уезжают в США на корабли, там платят 5 тыс. долларов. Что мы можем с этим сделать?»

Директор балета на льду Михаил Каминов рассказал о массовом отъезде артистов.

«У нас сейчас ребята массово уезжают в Америку на корабли. Там круизные лайнеры из Майами ходят по Карибскому морю по кругу неделю. Там прям на корабле сделаны катки и проходят ледовые шоу. И там сейчас 90 процентов русских. И вот мы молодых ребят готовим-готовим, доводим их до уровня солистов, и они с нашими номерами благополучно туда уезжают.

Платят пять тысяч долларов в месяц. Что мы можем с этим сделать? Здесь они получают в несколько раз меньше. Эта тенденция давно идёт, но просто сейчас это стало массово. Это касается не только нашего балета на льду, но и всех ледовых шоу.

Если вы спросите Навку, Авербуха и Плющенко, они все вам скажут, что набрать мальчиков в шоу очень тяжело. Именно в кордебалет. Их просто не существует. Но они справляются за счёт того, что у них там огромное количество занимающихся, и мальчиков можно брать с 16 до 18 лет», – рассказал директор Государственного балета на льду Санкт-Петербурга.