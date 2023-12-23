Мишина и Галлямов выступят в ледовом шоу Авербуха «Щелкунчик»

Мишина и Галлямов рассказали, что будут делать во время новогодних каникул.

Мишина: Для нас новогодние праздники будут довольно активные. В этом году мы будем участвовать в шоу, поэтому дома будем где-то три дня и сразу по городам радовать зрителей.

: Да, мы будем участвовать в шоу, но мы будем катать не просто показательные номера, а это будет сказка. Для нас это новый опыт, у нас этого еще ни разу не было, немножко волнуемся, потому что нужно выучить на каждого 10 партий…

Сразу после чемпионата России будем доучивать их, чтобы на репетициях не хлопать глазами. Это будет шоу «Щелкунчик» .