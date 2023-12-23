Мишина и Галлямов выступят в ледовом шоу Авербуха «Щелкунчик»

Теги Илья Авербух сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов ледовые шоу Фигурное катание

Мишина и Галлямов рассказали, что будут делать во время новогодних каникул.

Мишина: Для нас новогодние праздники будут довольно активные. В этом году мы будем участвовать в шоу, поэтому дома будем где-то три дня и сразу по городам радовать зрителей.

Галлямов: Да, мы будем участвовать в шоу, но мы будем катать не просто показательные номера, а это будет сказка. Для нас это новый опыт, у нас этого еще ни разу не было, немножко волнуемся, потому что нужно выучить на каждого 10 партий…

Сразу после чемпионата России будем доучивать их, чтобы на репетициях не хлопать глазами. Это будет шоу «Щелкунчик» Ильи Авербуха

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удачи ребята.
+6
0
+6
А в Москве будут?
+3
0
+3
Молодцы ребята, сегодня они были убедительны и откатали программу на отлично 👍
+2
0
+2
В Тольятти 5 января шоу Щелкунчик Авербуха будет.Но приедут ли к нам Мишина и Галлямов неизвестно.В афише Домнина и Шабалин,Денкова и Ставиский.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий